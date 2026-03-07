ETV Bharat / state

पहले प्रेमी के साथ खेली खून की होली, नए ब्वॉयफ्रेंड के साथ काटकर जंगल में फेंका

पुलिस के साथ ही परिजन भी मौके पर पहुंचे. परिजनों ने साजिश की आशंका जताई. पुलिस ने जांच शुरू की तो एक युवती से मोबाइल पर लगातार बात होने की जानकारी सामने आई. युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई उसने हत्या की साजिश कबूल कर ली. वारदात में युवती के साथ दो युवक भी शामिल थे. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है.

सागर : होली के दिन रहली थाना के नौरादेही टाइगर रिजर्व के जंगल में मिले युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. मौके पर युवक की बाइक सड़क किनारे खड़ी मिली थी, जबकि उसका शव जंगल के अंदर पड़ा था. टाइगर रिजर्व के गश्ती दल को जब बाइक लावारिस हालत में सड़क किनारे मिली, तो जंगल में जाकर देखा, जहां लाश पड़ी थी. गश्ती दल ने रहली थाना पुलिस को इसकी सूचना दी.

पुलिस के अनुसार घटनास्थल से डॉग स्क्वॉड और एफएसएल टीम ने भी साक्ष्य जुटाए. मौके पर खड़ी बाइक के नंबर के आधार पर मृतक की पहचान विकास सिंह राजपूत (30) निवासी बाईसा मोहल्ला, सागर के रूप में हुई. मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि विकास बुधवार दोपहर करीब डेढ़ बजे घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा. फोन लगाने पर मोबाइल बंद जा रहा था. इसी बीच पुलिस से सूचना मिली कि उसका शव रहली क्षेत्र में मिला है.

मोबाइल चैटिंग से मिला सुराग

परिजनों का कहना था कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना वह शराब पीता था. उन्होंने आशंका जताई कि किसी साजिश के तहत उसकी हत्या की है. घटनास्थल पर पुलिस को युवक की चप्पल और ईयरफोन मिले, जबकि बाइक की चाबी गायब थी. पोस्टमार्टम में युवक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले. धारदार हथियार से हत्या की पुष्टि हुई. थाना प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया शुरुआती जांच में युवती का नाम सामने आया. जिससे मृतक की लगातार बातचीत होती थी.

4 साल बाद युवती की जिंदगी में दूसरा प्रेमी आया

पुलिस ने युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस को पता चला कि युवक और युवती के बीच करीब 4 साल से प्रेमप्रसंग चल रहा था. दोनों सागर में एक साथ अगरबत्ती बनाने का काम करते थे. कुछ समय पहले युवती की नौकरी दमोह में पोस्टऑफिस में लग गई. इसी बीच युवती का अफेयर दूसरे युवक से शुरू हो गया. वह नये प्रेमी के चक्कर में विकास से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन विकास शादी के लिए पीछे पड़ा था. पुराने प्रेमी से पीछा छुड़ाने युवती ने नए प्रेमी के साथ साजिश रची.

नौरादेही टाइगर रिजर्व में हत्या

युवती ने साजिश के तहत पूर्व प्रेमी को होली खेलने के लिए बुलाया और नौरादेही टाइगर रिजर्व के मोहली रेंज के जंगल में उसकी हत्या कर दी. एएसपी लोकेश सिन्हा ने बताया "हत्या के मामले में महिला समेत 3 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है. युवती ने अपने वर्तमान प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. अजय यादव और लल्लू धानक निवासी जैसीनगर समेत युवती से पूछताछ की जा रही है."