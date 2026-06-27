सागर में शादी के तीसरे दिन दुल्हन सोने चांदी के जेवर लेकर फरार, लाखों में तय हुआ था रिश्ता
सागर के जैसीनगर में शादी के तीसरे दिन ही दुल्हन नगदी सहित सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार. छत्तीसगढ़ के मुंगेली में तय हुआ था रिश्ता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 11:13 PM IST
सागर: जैसीनगर थाना के ग्राम महुआखेड़ा पेगवार में शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है. पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी करने वाले 36 साल के नोनीराम पटेल की दूसरी पत्नी शादी के तीसरे दिन ही घर से 30 हजार रुपये नकद, करीब आधा किलो चांदी की करधोनी, लगभग ढाई सौ ग्राम चांदी की पायल और एक मंगलसूत्र लेकर फरार हो गई. पीड़ित की शिकायत पर जैसीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
शादी के तीसरे दिन नगदी और जेवर लेकर फरार
ठगी का शिकार हुए नोनीराम पटेल ने बताया, "पत्नी की मौत के बाद वह जीवनसाथी की तलाश में थे. इसी दौरान उनकी मुलाकात कंदेला निवासी रामनारायण दुबे से हुई. जिन्होंने छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी निवासी एक परिवार से विवाह कराने की बात कही. उस महिला के पति की भी सड़क दुर्घटना में मौत होने की जानकारी दी गई थी. रिश्ता तय कराने के लिए रामनारायण दुबे को 1 लाख 20 हजार रुपये दिए गए थे."
कोर्ट मैरिज के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुआ विवाह
नोनीराम पटेल ने बताया, "19 जून को सागर में हम दोनों की कोर्ट मैरिज हुई. अगले दिन मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह हुआ. शादी के समय महिला के साथ ओडिशा निवासी अरविंद विभार भी मौजूद था, जिसे उसने अपना जीजा बताया था. 21 जून की रात रुक्मणी घर की अलमारी से 30 हजार रुपये नकद, चांदी की करधोनी, पायल और मंगलसूत्र लेकर फरार हो गई.
सुबह जब परिवार की नींद खुली, तो वह घर में नहीं मिली. तलाश के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि देर रात एक कार गांव में आई थी और उसमें सवार युवक घर का पता पूछ रहा था. फोटो दिखाने पर ग्रामीणों ने उसकी पहचान शादी में आए अरविंद विभार के रूप में की."
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शादी कराने वाले मध्यस्थ से पूछताछ
थाना प्रभारी जे पी ठाकुर ने बताया, "पीड़ित नोनीराम पटेल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के आधार पर शादी कराने वाले रामनारायण दुबे से पूछताछ की जा रही है. वहीं फरार महिला और उसके कथित सहयोगी की तलाश जारी है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है."