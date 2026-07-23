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सीमांकन के लिए किसान को कटवा रहा था चक्कर, चंद मिनट में उतरा RI का पैसे कमाने का नशा

सागर में कर्रापुर के किसान ने आरआई को सिखाया सबक, जमीन सीमांकन के लिए मांग रहा था रिश्वत. लोकायुक्त ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार.

Sagar RI red handed arrest
लोकायुक्त ने आरआई को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 8:36 PM IST

2 Min Read
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सागर: कर्रापुर के किसान से जमीन सीमांकन के लिए रिश्वत मांगना भारी पड़ गया. आरआई द्वारा परेशान करने पर उन्होंने लोकायुक्त एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज करा दी. इसके बाद लोकायुक्त की टीम ने गुरुवार को आरआई को 7 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

'जमीन सीमांकन के लिए मांगी रिश्वत'

सागर के कर्रापुर निवासी किसान लखन सिंह को अपनी जमीन का सीमांकन कराकर फील्ड बुक तैयार कराना था, लेकिन कई दिनों से आरआई अविनाश सिंघई उन्हें परेशान कर रहा था और 8 हजार की रिश्वत की मांग कर रहा था. परेशान होकर किसान ने लोकायुक्त एसपी कार्यालय सागर में शिकायत दर्ज कराई थी.

सीमांकन के लिए किसान को कटवा रहा था चक्कर (ETV Bharat)

सीएम हेल्पलाइन से नहीं मिला समाधान

शिकायतकर्ता किसान लखन सिंह ने बताया कि सीमांकन काम के लिए वह पिछले 6 महीने से परेशान थे. ऑफिस के चक्कर काटते-काटते थक गए लेकिन आरआई बगैर रिश्वत लिए काम करने के लिए तैयार नहीं थे. इसके बाद इस मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में की लेकिन वहां से कोई समाधान नहीं मिला.

लोकायुक्त एसपी सागर में की शिकायत

सीएम हेल्प लाइन से समाधान नहीं मिलने पर किसान लखन सिंह ने लोकायुक्त एसपी सागर से संपर्क किया. शिकायत के बाद लोकायुक्त कार्यालय द्वारा शिकायत की जांच की गई और शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई की गई. परसोरिया हल्का में पदस्थ आरआई अविनाश सिंघई को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. आरोपी आरआई पर सीमांकन कराने के एवज में किसान से 8 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है.

7 हजार की रिश्वत लेते आरआई गिरफ्तार

लोकायुक्त निरीक्षक रंजीत सिंह ने बताया, "किसान लखन सिंह द्वारा की गई शिकायत का सत्यापन करने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने योजना बनाकर तहसील कार्यालय परिसर में जाल बिछाया. जैसे ही आरोपी आरआई ने शिकायतकर्ता से 7 हजार रुपये की रिश्वत ली, लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है."

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