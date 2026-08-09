सागर में लोडेड ट्रक रेलवे ट्रैक पर अचानक बंद, ट्रेन आने से पहले जवानों ने ऐसे टाली बड़ी दुर्घटना
मकरोनिया गुड़ा फाटक पर एक ट्रक रेलवे ट्रैक पर फंसकर अचानक हुआ बंद, ट्रेन के आने का हो चुका था सिग्नल. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 10:50 PM IST
सागर: मध्य प्रदेश के पुलिस जवानों ने एक बार फिर देशभक्ति के साथ जनसेवा के संकल्प का परिचय दिया है. उन्होंने अपनी तत्परता, साहस और टीम भावना का परिचय देते हुए बड़ी रेल दुर्घटना को टाल दिया. सागर की 10वीं बटालियन के जवान बांदकपुर मंदिर ड्यूटी के लिए जा रहे थे, तभी मकरोनिया गुड़ा फाटक पर एक ट्रक रेलवे ट्रैक पर फंसकर बंद हो गया. तभी ट्रेन के आने का सिग्नल हो चुका था. ट्रक दोबारा चालू नहीं हो रहा था, ऐसे में ड्राइवर की सांसे अटकने लगी, लेकिन मौके पर खड़े जवानों ने तत्काल एकजुट होकर ट्रैक पर खड़े ट्रक को हटा दिया और बड़ा हादसा टाल दिया.
रेलवे ट्रैक पर बंद हो गया ट्रक, नहीं हुआ स्टार्ट
सागर स्थित विशेष सशस्त्र बल की 10वीं बटालियन की क्यूआरएफ कंपनी दमोह के बांदकपुर मंदिर में कानून-व्यवस्था ड्यूटी के लिए रवाना हो रही थी. इसी दौरान मकरोनिया-गुड़ा रेलवे फाटक के पास एक मालवाहक ट्रक अचानक रेलवे ट्रैक के बीच बंद हो गया. ट्रक पूरी तरह माल से लदा हुआ था और उसी समय रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आने की स्थिति बन रही थी.
जवानों ने रोका बड़ा ट्रेन हादसा
स्थिति की गंभीरता को भांपते ही क्यूआरएफ जवानों ने बिना समय गंवाए बिना तत्काल ट्रक को ट्रैक से धक्का देकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया. ये काम आसान नहीं था, भारी-भरकम और माल से लदे ट्रक को रेलवे ट्रैक से हटाना काफी मुश्किल था लेकिन जवानों ने एकजुट होकर पूरी ताकत लगाई और ट्रक को धक्का देना शुरू किया. सभी की कोशिशों से ट्रक को रेलवे ट्रैक से हटा दिया गया. ट्रेन आने के पहले ट्रक के हटने से ट्रक चालक और जवानों ने राहत की सांस ली, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था.
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भावुक ट्रक चालक ने माना जवानों का आभार
रेलवे ट्रैक से ट्रक के सुरक्षित हटा जाने के बाद ट्रक चालक ने क्यूआरएफ जवानों का आभार व्यक्त किया. अचानक ट्रक के रेलवे ट्रैक पर फंसने से ड्राइवर की सांसे अटक गईं थीं. लेकिन संकट की इस स्थिति में जवानों की संवेदनशीलता और उसकी मदद से ड्राइवर भावुक हो गया. जवानों ने भी उसका हौसला बढ़ाते हुए आगे से ऐसा ना करने की सलाह दी.
सागर एसपी और 10वीं बटालियन के प्रभारी सेनानी अनुराग सुजानिया ने कहा, "ये घटना बताती है कि पुलिस सिर्फ क्राइम कंट्रोल और लाॅ एंड आर्डर के लिए नहीं, बल्कि जनसेवा के लिए भी काम करती है. क्यूआरएफ जवानों की तत्परता, साहस और एकजुटता तारीफ के काबिल है."