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करंट की पाइप से चिपका बच्चा, मां ने खुद झटके सहकर बचाई जिगर के टुकड़े की जान

सागर में करंट की पाइप से चिपका ढाई साल का बच्चा, मां ने जान की परवाह किए बिना खुद झटका सहकर बचाई बेटे की जान.

SAGAR BOY STUCK ELECTRIFIED PIPE
करंट की पाइप से चिपका बेटे की मां ने बचाई जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 10:00 PM IST

2 Min Read
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सागर: एक मां के सामने यदि उसकी संतान को कोई कष्ट या विपत्ति आती है, तो वह अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने कूद पड़ती है. ऐसा ही एक मामला सागर के खुरई से आया है. यहां जेल रोड स्थित आवास कॉलोनी में ढाई साल का एक बच्चा करंट के कराण पाइप से चिपक गया था. ये देख उसकी मां दौड़ पड़ी और करंट के झटके लगने के बावजूद अपने बेटे को बचा ली. फिलहाल मां बेटे का सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बच्चे की चिल्लाने की आवज सुन दौड़ी मां

सागर के खुरई में रोज की तरह एक नन्हा सा बालाक घर के बाहर खेल रहा था. इसी दौरान उसका हाथ पड़ोसी के घर के एक ऐसे पाइप से टच हो गया, जिसमें किसी तकनिकी खराबी के चलते करंट फ्लो हो रहा था. जैसे ही बच्चे का हाथ उस पाइप से टच हुआ, बच्चा उससे चिपक गया और चिल्लाने लगा. जिसके बाद बच्चे की आवाज सुन उसकी मां ज्योति अहिरवार दौड़ी पहुंचती है और बच्चे को पाइप में चिपके देख उसे खींचने की कोशिश करने लगी.

लेकिन बच्चे को छूते ही मां को भी करंट का जोरदार झटका लगा. जिससे मां का शरीर सुन्न हो गया. लेकिन अपने बच्चे को तपड़ते देख मां से रहा नहीं गया और वह जानती थी कि यदि वह जरा सा भी समय गंवाती है, तो फिर बहुत देर हो जाएगी. इसलिए बिना जान की परवाह किए पूरी ताकत के साथ बच्चे को खींचा. जिसमें वह सफल हुई और बच्चे की जान बचा ली.

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घायल बच्चे के पिता कप्तान अहिरवार ने बताया कि "खेलते समय ढाई साल का मेरा बेटा श्रेयांष अहिरवार पड़ोसी के करंट के पाईप से चिपक गया था. बच्चे के चिल्लाने की आवाज को सुनकर उसकी मां ज्योति अहिरवार दौड़कर पहुंची और बच्चे को निकालने का प्रयास किया, तो उसे भी करंट लगा. लेकिन हिम्मत जुटाकर दूसरी बार में मां ने उसे करंट से छुड़ा लिया. करंट से बच्चे का हाथ भी जल गया. दोनों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज जारी है."

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