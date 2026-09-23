सागर शराबकांड में तीस हजार के ईनामी पर पुलिस पड़ी भारी, पैर पर गोली मार किया काबू
सागर शराब स्कैंडल केस में बड़ा एक्शन, पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहे मुख्य आरोपी मनीष लोधी का हाफ एनकाउंटर.-रिपोर्ट-कपिल-तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 10:43 AM IST
सागर: बंडा शराबकांड के मुख्य आरोपियों में से एक मनीष लोधी का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया. मनीष और उसके साथी आशीष साहू ने पुलिस को देखते ही फायर कर भागने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी मनीष के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया. इसमें आशीष साहू घायल हो गया.
देसी कट्टे और 5 राउंड कारतूस बरामद
सागर पुलिस कई दिनों से मनीष लोधी और आशीष साहू की तलाश में जुटी थी, लेकिन पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी. बुधवार रात पुलिस को दोनों के मालथौन थाना इलाके के नोनिया सैसई रोड पर होने की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी तो आरोपियों ने पुलिस के ऊपर फायर किया. इस दौरान जबावी कार्रवाई में मनीष लोधी को पैर में गोली लगी और आशीष साहू भी घायल हो गया. दोनों को गिरफ्तार कर फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है. दोनों के पास दो देशी कट्टे और 5 राउंड कारतूस बरामद हुआ है.
आरोपियों की धड़पड़ में पुलिस को कामियाबी
एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया, " थाना बड़ा एवं विनायका क्षेत्र में जहरीली शराब प्रकरण के मुख्य आरोपी और 30 हजार रूपए के ईनामी बदमाश मनीष लोधी लगातार फरार चल रहा था. इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही थी. इसी कड़ी में बुधवार 23 सितंबर 2026 को रात करीब 3 बजे बदमाश की धरपकड़ की कोशिश के दौरान मनीष लोधी और आशीष साहू का थाना मालथौन इलाके में नोनिया सेसई रोड घाटी पर पुलिस टीम से सामना पर हो गया."
भागने में एक घायल
उन्होंने आगे बताया, "मनीष लोधी और उसके साथी आशीष साहू ने पुलिस टीम पर फायरिंग की. जबाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की. जिससे आरोपी मनीष लोधी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया. वहीं आशीष साहू गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करते हुए भागने की कोशिश में घायल हो गया."
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पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 2 देशी कट्टे, 5 राउंड कारतूस और एक बेसबॉल डंडा बरामद किया गया है. दोनों को तत्काल इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया. मामले में घटनास्थल की आवश्यक कार्रवाई, हथियार और सबूतों को इकट्ठा किया गया है.