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न बयान दर्ज किए न मिला मुआवजा! बंडा शराब कांड की हकीकत देख चौंके प्रियंक कानूनगो

सागर: बंडा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो बंडा के ग्राम जगथर और गुगरा पहुंचे. प्रभावित गांव पहुंचकर प्रियंक कानूनगो ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. उन्होंने पीड़ित परिवारों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली. पीड़ितों ने प्रियंक कानूनगो को बताया कि, घटना का इतना वक्त बीत जाने के बाद आज तक पुलिस ने मृतकों के परिवारों के बयान तक दर्ज नहीं किए हैं. प्रभावितों ने घटना के 10 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद मृतकों को मुआवजा नहीं मिलने की बात कही. प्रियंक कानूनगो ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और शासन से मिलने वाली सहायता की जानकारी ली.

पुलिस ने नहीं लिए मृतकों के परिजनों के बयान

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो जब बंडा शराब कांड के पीड़ितों से मिलने उनके गांव पहुंचे और उनकी समस्याओं को जानना चाहा, तो मृतकों के परिजनों ने सबसे पहले यह बताया कि, घटना को दो हफ्ते होने को हैं, इसके बाद आज तक पुलिस ने हम लोगों के किसी तरह के ना बयान लिए हैं और ना घटना की जानकारी ली. गांव में जो लोग अवैध रूप से शराब बेचने आते थे, उनका नाम भी एफआईआर में दर्ज नहीं किया है. प्रियंक कानूनगो ने घटना को दुर्भाग्य जनक बताते हुए पीड़ितों के बयान दर्ज करने के निर्देश पुलिस को देने की बात कही.