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न बयान दर्ज किए न मिला मुआवजा! बंडा शराब कांड की हकीकत देख चौंके प्रियंक कानूनगो

बंडा शराब कांड में पीड़ित परिवारों का आरोप, पुलिस ने नहीं लिए बयान, मुआवजा ना मिलने पर एनएचआरसी प्रियंक कानूनगो नाराज. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

Priyank kanungo visit banda
प्रियांक कानूनगो ने बंडा कांड के पीड़ितों से मुलाकात की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 9:42 AM IST

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Updated : September 16, 2026 at 10:20 AM IST

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सागर: बंडा में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो बंडा के ग्राम जगथर और गुगरा पहुंचे. प्रभावित गांव पहुंचकर प्रियंक कानूनगो ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. उन्होंने पीड़ित परिवारों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली. पीड़ितों ने प्रियंक कानूनगो को बताया कि, घटना का इतना वक्त बीत जाने के बाद आज तक पुलिस ने मृतकों के परिवारों के बयान तक दर्ज नहीं किए हैं. प्रभावितों ने घटना के 10 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद मृतकों को मुआवजा नहीं मिलने की बात कही. प्रियंक कानूनगो ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और शासन से मिलने वाली सहायता की जानकारी ली.

पुलिस ने नहीं लिए मृतकों के परिजनों के बयान
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो जब बंडा शराब कांड के पीड़ितों से मिलने उनके गांव पहुंचे और उनकी समस्याओं को जानना चाहा, तो मृतकों के परिजनों ने सबसे पहले यह बताया कि, घटना को दो हफ्ते होने को हैं, इसके बाद आज तक पुलिस ने हम लोगों के किसी तरह के ना बयान लिए हैं और ना घटना की जानकारी ली. गांव में जो लोग अवैध रूप से शराब बेचने आते थे, उनका नाम भी एफआईआर में दर्ज नहीं किया है. प्रियंक कानूनगो ने घटना को दुर्भाग्य जनक बताते हुए पीड़ितों के बयान दर्ज करने के निर्देश पुलिस को देने की बात कही.

बंडा कांड पीड़ितों ने मुआवजा ना मिलने का मामला रखा (ETV Bharat)

बंडा कांड पीड़ितों ने मुआवजा ना मिलने का मामला रखा
एनएचआरसी सदस्य प्रियंक कानूनगो से मुलाकात के दौरान ग्रामीणों ने मृतक परिवारों को मुआवजा राशि मिलने में आ रही समस्याओं को सामने रखा. तब उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से बात कर पीड़ितों को बताया कि, ''तीन दिन के भीतर आप लोगों को मुआवजा और सहायता राशि मिल जाएगी. NHRC सदस्य ने मृतक परिवारों को 4-4 लाख रुपये और अन्य पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपये की मुआवजा राशि दिए जाने की बात रखी.''

banda Victims demand compensation
बंडा शराब कांड की हकीकत देख चौंके प्रियंक कानूनगो (ETV Bharat)

नहीं पहुंचे पंचायत सचिव और कर्मचारी
प्रियंका कानूनगो के दौरे के समय तब अप्रिय स्थिति बन गयी, जब ग्रामीणों ने पंचायत सचिव और अन्य अधिकारी कर्मचारियों की शिकायत दर्ज कराई. ग्राम गुगरा में पंचायत सचिव काशीराम अहिरवार की अनुपस्थिति पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, उन्होंने आज तक सचिव का चेहरा तक नहीं देखा. इस पर प्रियंक कानूनगो ने नाराजगी जाहिर की और एसडीएम को संबंधित सचिव के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए. वहीं ग्राम जगथर में एडीईओ की गैर मौजूदगी पर भी उन्होंने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए.

Last Updated : September 16, 2026 at 10:20 AM IST

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