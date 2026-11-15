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सागर में फिर जहरीली दारू! शराब पीते ही युवक की बिगड़ी तबीयत, हुई मौत, साथी अस्पताल में भर्ती

सागर में शराब पीने से मौत ( ETV Bharat )

सागर: शनिवार शाम जिला मुख्यालय सागर में मछरयाई इलाके में शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई. वह सरकारी शराब दुकान से शराब खरीद कर दुकान के बाजू में मैदान में शराब पीने बैठा था. इसी दौरान उसकी जान चली गई. वहीं, एक और युवक की शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है, जिसे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. बता दें कि, बंडा जहरीली शराब कांड के बाद जिले के अलग-अलग इलाकों में शराब पीने से मौत के मामले सामने आ रहे हैं. हाल ही में केसली ब्लॉक के जैतपुर डोमा गांव में एक युवक की शराब पीने के बाद मौत होने पर 1 महीने में तीन युवकों की शराब से मौत का आरोप सामने आया था.