सागर में फिर जहरीली दारू! शराब पीते ही युवक की बिगड़ी तबीयत, हुई मौत, साथी अस्पताल में भर्ती
सागर में शराब दुकान के बाजू में शराब पीने के बाद युवक का मौत से सनसनी, दूसरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती. रिपोर्ट- कपिल तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 10:15 AM IST
सागर: शनिवार शाम जिला मुख्यालय सागर में मछरयाई इलाके में शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई. वह सरकारी शराब दुकान से शराब खरीद कर दुकान के बाजू में मैदान में शराब पीने बैठा था. इसी दौरान उसकी जान चली गई. वहीं, एक और युवक की शराब पीने के बाद तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है, जिसे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. बता दें कि, बंडा जहरीली शराब कांड के बाद जिले के अलग-अलग इलाकों में शराब पीने से मौत के मामले सामने आ रहे हैं. हाल ही में केसली ब्लॉक के जैतपुर डोमा गांव में एक युवक की शराब पीने के बाद मौत होने पर 1 महीने में तीन युवकों की शराब से मौत का आरोप सामने आया था.
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शराब पीने से एक की मौत, एक अस्पताल में
मोतीनगर थाना से मिली जानकारी के अनुसार, मछरयाई इलाके में शराब पीने के बाद एक युवक की मौत और दूसरे की हालत बिगड़ने का मामला सामने आया है. शनिवार शाम करीब 6 बजे शराब दुकान के बगल में स्थित मैदान में 35 साल के विष्णु खटीक निवासी मछरयाई का शव मिला है. वहीं, उसके साथ शराब पीने वाला कमलेश कोरी निवासी पुरव्याऊ टोरी को घबराहट और बेचैनी की शिकायत के बाद बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया.
शुरूआती जानकारी के अनुसार, दोनों युवकों ने शराब दुकान के पास शराब का सेवन किया था. इसके कुछ देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई. विष्णु की मौत हो गई, जबकि कमलेश को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. मृतक के भाई पप्पू खटीक ने बताया कि, ''विष्णु शराब पीने का आदी था और बीते दिन से घर नहीं आया था. फिर हमें उसकी मौत की सूचना मिली.''
जांच के लिए भेजे शराब के सैंपल
एएसपी नरेंद्र सोलंकी ने बताया कि, ''सूचना पर मोतीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. वहीं, पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने शराब के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं. एहतियातन संबंधित दुकान पर शराब की बिक्री भी बंद करा दी गई है.
मृतक ने लाइसेंसी शराब दुकान से शराब ली थी. प्रारंभिक जांच में अत्यधिक शराब पीने का आदी होने की जानकारी मिली है. दूसरा युवक शराब पीने के बाद वहीं बैठ गया था, जो स्वस्थ है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम, शराब के सैंपल और अस्पताल में भर्ती युवक की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह साफ होगी.''