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लंगड़े महाराज के समोसे का 40 साल पुराना जायका, स्वाद चखने सुबह से इंतजार करते हैं लोग

शहर के लोग अपने सुबह के नाश्ते की शुरूआत लंगड़े महाराज के समोसे से करते हैं. खास बात ये है कि समोसे में कोई ऐसी चटनी वगैरह नहीं डाली जाती है कि उसकी वजह से जायका बदल जाए. लंगड़े महाराज का समासा सिर्फ दही और नमकीन सेव के साथ मिलता है और लोग उसे बड़े स्वाद के साथ चखते हैं.

सागर के बडे़ बाजार की बात करें, तो सर्राफा बाजार के बीचों-बीच एक छोटी सी गली है, जिसे लोग मिठयाऊ गली बोलते हैं. इस गली में छोटी-छोटी खाने पीने की दुकाने हैं, जिनका जायका सिर्फ शहर में नहीं, बल्कि दूर-दूर तक मशहूर है. इन छोटी-छोटी दुकानों में एक दुकान लंगड़े महाराज की है. जिसमें खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है, लेकिन इस दुकान पर सुबह 7 बजे से भीड़ लग जाती है.

सागर: बुंदेलखंड के तरह-तरह के जायके अपने स्वाद के लिए मशहूर है. संभागीय मुख्यालय सागर की बात करें, तो यहां पर कई ऐसी मशहूर दुकाने हैं, जिनके जायके सिर्फ शहर में नहीं, बल्कि आसपास के शहरों और कस्बों तक मशहूर है. ऐसा ही एक जायका लगड़े महाराज के समोसे का है, जिसका स्वाद चखने के लिए सुबह 7 बजे से उनकी छोटी सी दुकान पर भीड़ लग जाती है. वैसे तो समोसा हर शहर में आसानी से मिल जाता है, लेकिन कुछ ही दुकानदार ऐसे होते हैं, जिनका जायका लोग भूल नहीं पाते हैं और रोजाना वक्त निकालकर स्वाद चखने के लिए पहुंचते हैं.

दुकान के संचालक नरेन्द्र उपाध्याय बताते हैं कि "दुकान काफी पुरानी है, लेकिन समोसे बनाने की शुरूआत आज से करीब 40 साल पहले हुई थी. हमारे कामकाज का तरीका ऐसा है कि सुबह 4 बजे से हमारा काम शुरू होता है. सुबह ही आलू उबाले जाते हैं, हर चीज साफ सुथरी उपयोग में लायी जाती है. हर चीज बेहतर साफ सफाई के बाद उपयोग की जाती है. ग्राहकों की मोहब्बत है कि वो काफी देर तक इंतजार करते रहते हैं और समोसे खाते और ले जाते हैं.

इंडियन स्नेक का किंग समोसा (Getty Image)

समोसे बनाने के लिए बाजार से जो सामान आता है, वो स्पेशल क्वालिटी का होता है. फिर उसे यहां पर अच्छे से साफ किया जाता है और उसके बाद उपयोग में लाया जाता है. अगर धनिया पत्ती भी आती है, तो बाकायदा उसे पहले साफ किया जाता है, फिर उपयोग में लेते हैं. एक खास बात और है कि इसमें ज्यादा चटनी मसाले का उपयोग नहीं किया जाता है. हम सिर्फ दही और नमकीन सेव के साथ समोसे देते हैं, जो लोग दही भी पसंद नहीं करते हैं, वो सादे समोसे ही खाते हैं. लोग घरों में भी ले जाते हैं, दही और मठा मांगते हैं, तो देते हैं, जिनको पसंद नहीं है, वो सादे समोसे ले जाते हैं."

सालों से स्वाद के दीवाने हैं लोग

लंगड़े महाराज के समोसे के कई सालों से कद्रदान नारायण प्रसाद सिकवार कहते हैं कि "पंडित जी के समोसे सालों से मशहूर हैं. सुबह 7 बजे से तैयार हो जाते हैं और 11 बजे तक मिलते हैं. यहां लोगों की लंबी-लंबी कतारे समोसे के इंतजार में लगी रहती है. बड़े इंतजार के बाद पंडित जी 20 हमें रख दो, 25 हमें रख दो, कई बार लंबा इंतजार करना पड़ता है. पंडित जी 15 मिनट इंतजार का बोलते हैं, तो लोग 20 मिनट रूक जाते हैं.

हमारे रिश्तेदार आते हैं, तो उनकी विशेष मांग होती है कि भैया लंगड़े महाराज के समोसे जरूर लाना. सारे लोग समोसे खाकर संतुष्ट होते हैं. सबसे अच्छी बात शुद्धता की है, ये एक तरह से शुद्धता के प्रतीक है. जो तेल एक बार उपयोग में लाते हैं, महाराज उसे दोबारा कभी उपयोग नहीं करते हैं.

लंगड़े महाराज के समोसे का 40 साल पुराना जायका, (ETV Bharat)

ग्राहक संतोष कुमार जैन शक्कर वाले कहते हैं कि "बचपन से जब से हमने होश संभाला है, हमारी उम्र करीब 50 साल हो गयी है. 12-15 साल की उम्र से यहां रेगुलर दही-बड़ा और समोसे खाने आते हैं. हमारे भैया वगैरह गांव से आते हैं, तो यहीं पर नाश्ता करने आते हैं. दही बड़ा भी घर ले जाकर खाना के साथ खाते हैं, यहां का स्वाद अनूठा स्वाद है. मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मन करता है, तो यहां आकर एकाध समोसा जरूर खाता हूं."