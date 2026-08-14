'कदमों से कदम मिलते हैं', लाखा बंजारा झील पर महार रेजीमेंट के बैंड ने जगाया देशप्रेम का जज्बा
सागर के लाखा बंजारा झील पर महार रेजीमेंट के बैंड की शानदार प्रस्तुति, देशभक्ति के गीतों ने बांधा समा, गर्व से चौड़ा हुआ सीना. कपिल तिवारी की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 11:59 AM IST
सागर: आजादी की 80 वीं वर्षगांठ पर महार रेजिमेंट के रेजिमेंटल बैंड ने लाखा बंजारा झील के तट पर शानदार संगीतमय प्रस्तुति देकर सागरवासियों को जोश और उत्साह से भर दिया. ये कार्यक्रम वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह का हिस्सा था. दरअसल, सागर स्थित महार रेजीमेंट द्वारा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अपने रेजीमेंटल बेंड के जरिए आम लोगों से संपर्क बढ़ाने के लिए यह प्रस्तुति दी जाती है. बैंड की प्रस्तुति देखने के लिए भारी संख्या में शहर के लोग पहुंचते हैं और देशभक्ति से ओतप्रोत गीत सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं.
लाखा बंजारा झील पर शानदार प्रस्तुति
लाखा बंजारा के किनारे मिलेट्री बेंड ने महार रेजिमेंट की समृद्ध सैन्य विरासत का उत्सव मनाया गया. साथ ही देशभक्ति, राष्ट्रगौरव और राष्ट्रीय एकता की भावना को भी सशक्त रूप से अभिव्यक्त किया. मिलेट्री बैंड ने देशभक्ति के जोश और जज्बे से ओतप्रोत मार्शल एवं देशभक्ति धुनों की पेशकश दी. सावन के महीने में लाखा बंजारा झील के ऊपर छाये बादल और मिलेट्री बेंड के पीछे बलखाती लहरों की पृष्ठभूमि में हुई इस प्रस्तुति से पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया. कार्यक्रम में शहर के आमजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और बैंड की प्रस्तुति की सराहना की. यह आयोजन भारतीय सेना और नागरिकों के बीच गहरे जुड़ाव को भी प्रदर्शित करता है.
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आमजनों से संपर्क बढ़ाने की पहल
महार रेजिमेंट सेंटर के डिप्टी कमांडेंट कर्नल आदित्य जोशी ने बताया कि, ''रेजिमेंटल बैंड का यह कार्यक्रम इन ऐतिहासिक राष्ट्रीय अवसरों के उपलक्ष्य में भारतीय सेना की जनसंपर्क एवं जनभागीदारी पहल का हिस्सा था. इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों और देश के नागरिकों के बीच जुड़ाव को और मजबूत करना था. इस अवसर पर एमआरसी सागर सहित सैनिकों के परिवार जन व अन्य मौजूद थे.''