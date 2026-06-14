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लाड़ली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी, मोहन यादव ने एक क्लिक में ट्रांसफर किए 1835 करोड़ रुपए

सागर में लाड़ली बहना योजना सम्मेलन का आयोजन, मोहन यादव ने 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में ट्रांसफर की राशि.

SAGAR LADLI BEHNA YOJNA INSTALLMENT
लाड़ली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 10:48 PM IST

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सागर: देवरी विधानसभा के केसली में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में डॉ मोहन यादव ने प्रदेश की लाड़ली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी कर दी. उन्होंने 1 करोड़ 25 लाख बहनों के खाते में 1835 करोड़ की राशि भेजी. इसके साथ ही सागर जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 190.85 करोड़ रुपये की लागत के कुल 53 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया.

'महिलाओं के सामाजिक स्तर में आया है सुधार'

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, "इससे सुखद बात क्या हो सकती है कि लाड़ली बहना योजना से मिली राशि के एक-एक पैसे से बहनें अपने परिवार के संचालन में सहयोग कर रही हैं. यह उनका समर्पण है, उनका अपना त्याग है." उन्होंने कहा कि "लाड़ली बहना योजना सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक स्तर में बड़ा सुधार आया है. बहनों एवं मातृशक्ति के आशीर्वाद से राज्य सरकार निरंतर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है. आज उनके मन में शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का विश्वास बढ़ रहा है."

1.25 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर (ETV Bharat)

सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की 37वीं किस्त

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंच से ही रिमोट से सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों को 1835 करोड़ रुपए राशि ट्रांसफर की. इनमें सागर की 4 लाख 15 हजार से अधिक लाड़ली बहनें शामिल हैं. जिनके बैंक खातों में 61.14 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई. हितग्राही बहनों को उनके बैंक खातों में 37वीं किस्त के रूप में 1500 रुपए की सौगात मिली है.

Sagar Ladli Behna yojna installment
मोहन यादव ने ट्रांसफर किए 1835 करोड़ रुपए (ETV Bharat)

सीएम द्वारा की गईं कई घोषणाएं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केसली में आयोजित लाड़ली बहना सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की. उन्होंने केसली में सांदीपनि विद्यालय में सेकेंड फेज का कार्य प्रारंभ करने, शासकीय हाई स्कूल चिरचिटा सुखजू में हायर सेकण्डरी स्कूल तक अपग्रेड करने की बात कही. इसके अलावा शासकीय हाई स्कूल देवरी, नाहरमऊ, नन्ही देवरी का अपग्रेड करने, कृषि उपज मंडी केसली का नाम रानी अवंतीबाई के नाम पर रखने, देवरी में 100 बिस्तरों का अस्पताल स्टाफ सहित प्रारंभ करने की घोषणा की.

Sagar 53 Project Inauguration
53 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केसली क्षेत्र में थावरी जलाशय (लागत लगभग 550 करोड़) की योजना को स्वीकृति दी. देवरी में प्याज और लहसुन की खरीदी के लिए मंडी में खरीदी केंद्र बनाने की घोषणा की. शासकीय महाविद्यालय देवरी में विज्ञान संकाय तथा कला संकाय में राजनीति विषय का आरंभ करने, केसली महाविद्यालय में कला एवं वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्ररंभ करने, देवरी नगर का नाम देवपुरी करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि "क्षेत्र को लोगों की मांग की अनुरूप देवखंडेराव मंदिर का पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाएगा." वहीं, मुख्ममंत्री ने ग्राम पंचायत गौरझामर एवं ग्राम पंचायत केसली को नगर पंचायत बनाने की भी घोषणा की.

Ladli Behna yojna 37th installment
लाड़ली बहना योजना सम्मेलन का आयोजन (ETV Bharat)

कांग्रेस को सबक सिखाने की कही बात

रविवार को सागर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगभग 68.83 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 25 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 122.02 करोड़ रुपये की लागत से 28 कार्यों का भूमिपूजन किया गया. इस दौरान मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि बहनों को पैसा मत दो, ये शराब पी जाती हैं. बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बात गांठ बांध लेना. जिस दिन समय आए, उस दिन कांग्रेस को सबक सिखा देना."

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