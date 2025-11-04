ETV Bharat / state

सागर में जानलेवा साबित हो रहे हैं बिजली के तार, 2 साल में 9 लोगों को हुई मौत

तलापार गांव निवासी रामसिंह पटेल लाइनमैन की अनुमति से बिजली लाइन में मेंटेनेंस का काम करता था. वह सोमवार को तेवरा गांव में खंभे पर चढ़कर लाइन की मरम्मत कर रहा था, तभी अचानक से लाइन में करंट आ गया. जिसकी चपेट में आकर वह खंभे से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद सहकर्मी आनन फानन में उसे बिजली कंपनी के वाहन से लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसे जांच के बाद मृत घोषित कर दिया गया.

सागर: शहरी क्षेत्र में मकड़ जाल की तरह फैले बिजली के तार जानलेवा साबित हो रहे हैं. इन तारों की चपेट में आकर आए दिन हादसे होते रहते हैं. कभी इंसान तो कभी बेजुबान जानवर घरों, दुकानों के बाहर लटक रहे बिजली के तारों का शिकार बन रहे हैं. खुरई तहसील क्षेत्र में बीते 2 साल में करंट की चपेट में आकर 9 लोगों को जान गंवानी पड़ी है. ताजा मामला को खुरई के तेवरा गांव से सामने आया है. यहां सोमवार को बिजली के खंभे पर काम करते समय करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है.

सागर में काम करते समय करंट लगने से मजदूर की मौत (ETV Bharat)

परिवार का एकमात्र सहारा था युवक

स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि "परिवार का भरण पोषण करने का एक मात्र सहारा रामसिंह पटेल ही था. मृतक के 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं. वह अपने माता पिता का एकमात्र सहारा था. उसके छोटे भाई की पहले मौत हो चुकी है और बड़े भाई की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. बिजली कंपनी में वह हेल्पर का काम करता था."

बिजली कंपनी का नहीं था कर्मचारी

इस संबंध में बिजली कंपनी के अधिकारी राहुल सिंह ठाकुर का कहना है कि "इस तरह का कोई भी कर्मचारी बिजली विभाग में नहीं है. करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत जरूर हुई है, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई है इसकी जानकारी नहीं है. जहां यह हादसा हुआ है, वहां हमारी टीम काम कर रही थी. मृतक आउटसोर्स कर्मचारी की जान पहचान का बताया जा रहा है. घटना के बाद लोगों ने एम्बुलेंस को भी कॉल किया था, लेकिन वह समय पर नहीं आई तो बिजली कंपनी की गाड़ी से उसे अस्पताल भेजा गया था."

मृत हालत में युवक को लाया गया था अस्पताल

ड्यूटी डॉक्टर विक्रम कुमार ने बताया कि "करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. उसे मृत अवस्था में ही सिविल अस्पताल लाया गया था. शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पुलिस को सूचना दे दी गई है. वहीं खुरई देहात थाना प्रभारी संतोष सिंह ठाकुर ने बताया कि "मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. फिलहाल, मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है."

करंट लगने से 2 सालों में 9 लोगों की मौत

बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान युवक की मौत मामले पर भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के संभागीय अध्यक्ष सीताराम सिंह ठाकुर ने प्रशासन और बिजली कंपनी की सेफ्टी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि बीते 2 सालों में करंट की चपेट में आकर 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है. जबकि 6 से ज्यादा लोग झुलस कर गंभीर रूप से घायल हुए हैं." बिजली कंपनी के रवैये पर सवाल उठाते हुए सीताराम सिंह ने कहा,"शहर भर में बिजली के तारों का मकड़ जाल बना हुआ है. जिसकी वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं. इसके बाद भी प्रशासन कुंभकरणी नींद में सोया हुआ है और कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति होती है.