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बॉलीवुड के मशहूर गायकों के सुरों से कल से 3 दिन तक गूंजेगा खुरई महोत्सव 2026

खुरई महोत्सव 2026 की तैयारियां पूरी. कल 4 अप्रैल से 3 तक खुरई की शाम गीत-संगीत से गूंजेगी.

Khurai Mahotsav 2026
खुरई महोत्सव-2026 की तैयारियों का जायजा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 5:35 PM IST

3 Min Read
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खुरई : खुरई विधायक और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शनिवार को 'खुरई महोत्सव 2026' के आयोजन को लेकर तैयारियों का जायजा लिया. हर साल की तरह इस साल भी “खुरई महोत्सव-2026“ का 3 दिवसीय आयोजन 5 से 7 अप्रैल को पूरी गरिमा और गौरव के साथ आयोजित होगा. अभी तक के आयोजन में बॉलीवुड के बड़े कलाकार शिरकत कर चुके हैं. इस बार भी कैलाश खैर, सिंगर अकासा और नीरज श्री धर शिरकत करेंगे और दर्शकों का मनोरंजन करेंगे.

तैयारियों में जुटे प्रशासनिक अधिकारी

महोत्सव की व्यवस्थाओं में प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों के साथ सभी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता महत्वपूर्ण योगदान देंगे. पूर्व गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया "पिछले सालों में खुरई महोत्सव के भव्य आयोजन से सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व स्थापित हुआ है. आज खुरई का किला पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो गया है. किला परिसर में होने वाला खुरई महोत्सव जिले और प्रदेश का बड़ा आयोजन बन चुका है. इसमें देश के मशहूर कलाकार अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं."

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खुरई में भूपेंद्र सिंह ने लिया तैयारियों का जायजा (ETV BHARAT)

भूपेंद्र सिंह ने लिया तैयारियों का जायजा

भूपेंद्र सिंह ने बताया "इस साल खुरई महोत्सव में 5 अप्रैल को कैलाश खेर, 6 अप्रैल को सिंगर अकासा तथा 7 अप्रैल को नीरज श्रीधर अपनी टीम के साथ प्रस्तुति देंगे." तैयारियों का जायजा लेने के लिए भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ किला मैदान पहुंच कर मां बीजासन मंदिर में दर्शन किए और आयोजन स्थल में चल रही तैयारियों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए.

महिला स्वसहायता समूहों को मौका

खुरई महोत्सव में छोटे व्यापारियों और महिला स्व सहायता समूहों को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जगह सुनिश्चित की जाएगी. महाकाली टीन शेड में नगरपालिका द्वारा दुकानों के स्टॉल लगेंगे. इनमें महिला स्व-सहायता समूहों को मुफ्त दूकानें मिलेंगी, ताकि वे अपने उत्पादों की ब्रांडिंग और बिक्री कर सकें. भूपेंद्र सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि आयोजन स्थल के आसपास कोई व्यावसायिक गतिविधियां संचालित ना हों.

उन्होंने किले और नगर की सजावट, स्वच्छता, पेयजल, पार्किंग, दर्शकों की बैठक, आवागमन और मंच व्यवस्था, तालाब और डोहेला के सौंदर्यकरण की जानकारी ली. किला मैदान में स्थायी रूप से सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था व भीड़ नियंत्रण का काम होगा. किला मैदान में स्टेडियम के लिए स्टेयर्स बनाई गयी हैं. महोत्सव के लिए डॉ. आंबेडकर म्यूजियम को भी सजाया गया है.

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