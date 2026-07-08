ETV Bharat / state

इंस्टाग्राम पर दोस्ती, प्यार फिर मौत, लड़की ने दिए 35 तोला जेवर, प्रयागराज में लड़के की मौत

सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती का दर्दनाक अंत, दोस्ती, प्यार, ब्लैकमेलिंग के बाद मौत पर खत्म रिश्ता, प्रयागराज में लड़के ने की आत्महत्या, मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही जांच.

SAGAR GIRL INSTAGRAM FRIENDSHIP
इंस्टाग्राम पर दोस्ती, प्यार फिर मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 2:59 PM IST

|

Updated : July 8, 2026 at 3:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती और प्यार का अंजाम कई बार सुखद तो कई बार बहुत दर्दनाक होता है. इस तरह की खबरें टेलीविजन, अखबार से लेकर सोशल मीडिया पर देखने और पढ़ने मिलती है. कुछ ऐसा ही दर्दनाक मामला सागर के खुरई तहसील से सामने आया है. जहां एक 16 साल की छात्रा की दोस्ती इंस्टाग्राम पर युवक से हुई, जो बाद में धीरे-धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन कुछ समय बाद इन खुशियों को ग्रहण लग गया और युवक ने आत्महत्या कर ली. जानिए क्यों युवक ने की खुदकुशी.

इंस्टाग्राम पर हुई थी लड़की और युवक को दोस्ती

दरअसल, ढाई साल पहले 16 साल की छात्रा की दोस्ती इंस्टाग्राम पर एक युवक से हुई थी. वह युवक प्रयागराज के कोरांव गाढ़ा का रहने वाला था. दोनों के बीच लगातार बातचीत होने लगी. समय के बढ़ने के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल गई. इस दौरान छात्रा और युवक ने मिलने का प्लान बनाया और मिले भी. युवक 12वीं पास कर चुका था. जबकि जो छात्रा है, वह खुरई के एक निजी स्कूल में पढ़ रही है.

PRAYAGRAJ YOUTH BLACKMAIL MINOR
हाथों में बैग लिए युवक का सीसीटीवी फुटेज (ETV Bharat)

दोस्ती और प्यार का रिश्ता ब्लैकमेलिंग में बदला

दोनों लड़के-लड़की की दोस्ती और प्यार का रिश्ता धीरे-धीरे ब्लैकमेलिंग में बदल गया. मामले में छात्रा के परिजनों ने देहात थाने में आवेदन देकर युवक के खिलाफ कई आरोप लगाए. उनका कहना है कि युवक ने उनकी बेटी को निजी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है. इस दबाव में लड़की ने घर से करीब 35 तोला सोने-चांदी के जेवर और 20 हजार रुपए नकद उस युवक को दे दिए हैं.

लड़की से मिलने युवक खुरई आया, दिए 35 तोला सोना-चांदी के जेवर

उन्होंने आरोप लगाया कि 8 अप्रैल 2026 को युवक खुरई आया था और छात्रा से मिला भी था. संयोग से एक दिन पहले लड़की के घर पारिवारिक कार्यक्रम था. जिसमें उसकी बुआ करीब 15 तोला सोने के जेवर पहनकर आई थी. युवक की ब्लैकमेलिंग में लड़की ने 35 तोला सोना-चांदी उस युवक को दे दिया. घटना के दो दिन बाद 10 अप्रैल को परिजनों की इस बात का पता चला. जिसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर युवक से संपर्क कर जेवर और नकदी वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन कोई बात नहीं बनी. जिसने बाद उन्होंने पुलिस का सहारा लिया.

परिजनों ने बताया कि लड़की ने बदनामी के डर से ये बात सब से छुपाई और उसकी मांग पूरी करती रही. शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में प्रयागराज पहुंची, लेकिन वह घर पर नहीं मिला. इसके बाद देहात पुलिस प्रयागराज से वापस खुरई आ गई. पुलिस को लौटने के कुछ समय बाद सूचना मिली कि युवक ने अपने घर में आत्महत्या कर लिया है. मामले में प्रयागराज पुलिस जांच कर रही है और पता लगा रही कि युवक ने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है या नहीं.

स्कूल में छोड़ गया मोबाइल और पत्र

बताया जा रहा है कि 18 अप्रैल 2026 को युवक फिर खुरई आया था. वह छात्रा के स्कूल गया, जहां उसने स्कूल स्टाफ को एक बैग देकर चला गया. उस दिन छात्रा स्कूल नहीं गई थी. दूसरे दिन जब वह स्कूल पहुंची तो स्कूल प्रबंधन को शक हुआ. जब बैग खोलकर देखा तो उसमें एक मोबाइल, टिफिन और एक लेटर मिला. जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने मामले की जानकारी परिजनों को दी थी. परिजनों ने 1 जुलाई को पुलिस में शिकायती आवेदन दिया.

दो राज्यों की पुलिस कर रही जांच

मामले में खुरई देहात पुलिस छात्रा के परिजनों द्वारा लगाए गए ब्लैकमेलिंग, जेवर और नकदी लेने के आरोपों की जांच कर रही है. वहीं प्रयागराज पुलिस युवक की आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है. दोनों मामलों की जांच पूरी होने के बाद ही मामला साफ हो पाएगा. खुरई देहात थाना प्रभारी संतोष सिंह दांगी ने बताया कि "पीड़िता के परिजनों ने 1 जुलाई को आवेदन दिया था. आवेदन के आधार पर पुलिस टीम को आरोपी की जानकारी के लिए प्रयागराज भेजा गया था. वहां युवक घर पर नहीं मिला."

Last Updated : July 8, 2026 at 3:20 PM IST

TAGGED:

PRAYAGRAJ YOUTH BLACKMAIL MINOR
YOUTH DIED IN PRAYAGRAJ
KHURAI MINOR GIVE 35 TOLAS JEWELRY
SAGAR CRIME NEWS
SAGAR GIRL INSTAGRAM FRIENDSHIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.