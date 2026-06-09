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बिजली कंपनी के दफ्तर में महिला सहित 4 लोगों ने JE को कुर्सी से पटका, फिर पीटा

चोरी का प्रकरण बनाने पर खुरई में बिजली कंपनी के कार्यालय में जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट. घटना सीसीटीवी में कैद.

khurai Junior Engineer Assaulted
बिजली कंपनी के दफ्तर में जूनियर इंजीनियर को पीटा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 4:37 PM IST

2 Min Read
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सागर : खुरई के बिजली कंपनी कार्यालय में सरेआम गुंडागर्दी. यहां कार्यरत कनिष्ठ अभियंता के साथ कार्यालय में घुसकर मारपीट की गई. पीड़ित ने पुलिस के पास पहुंचकर शासकीय काम में बाधा डालने, जातिसूचक शब्द बोलने और जान से मारने की धमकी देने के साथ ही मारपीट की शिकायत की है. मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है. पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के साथ ही एससी-एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है.

कुर्सी से खींचकर पीटा, जान से मारने की धमकी

फरियादी जूनियर इंजीनियर कैलाश बेलदार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया "वह अपने कार्यालय में ड्यूटी पर थे. इसी दौरान संतोष सिंह ठाकुर, नरेंद्र कुर्मी, मेवा लोधी तथा एक अन्य व्यक्ति कार्यालय पहुंचे. इन लोगों ने पुराने बिजली चोरी प्रकरण को लेकर विवाद शुरू किया. गालीगलौच की गई. उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया. इसके बाद हाथ पकड़कर कुर्सी से खींचा तथा मारपीट की. विरोध करने पर कार्यालय से बाहर निकलने और गोली मारने की धमकी भी दी."

फरियादी जूनियर इंजीनियर कैलाश बेलदार (ETV BHARAT)

बीएनएस की विभिन्न धाराओं में एफआईआर

घटना के समय कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों ने मामला शांत कराया. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि जेई कैलाश बेलदार अपने कार्यालय में बैठकर कार्य कर रहे हैं. तभी एक महिला सहित 4 लोग आते हैं और जेई के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं. शोरगुल सुनकर कार्यालय में मौजूद कर्मचारी बीचबचाव करने के लिए आ जाते हैं.

खुरई शहरी थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह दांगी ने बताया "शिकायत की जांच के बाद आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की विभिन्न धाराओं के अलावा एससी-एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. मामले की विवेचना की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

बिजली कंपनी कार्यालय में दहशत

वहीं, मारपीट की घटना से बिजली कंपनी कार्यालय में दहशत का माहौल है. यहां काम करने वालों का कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को त्वरित व सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. अगर जल्द ही कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो कर्मचारी आंदोलन करने पर विवश होंगे.

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