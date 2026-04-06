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'बम बमलहरी, अल्लाह के बंदे', कैलाश खेर के गीतों पर झूमी खुरई, डोहेला महोत्सव में उमड़ी भीड़

डोहेला महोत्सव के पहले दिन कैलाश खेर की प्रस्तुति ने अपने गीतों से एक लाख दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. विधायक भूपेन्द्र सिंह ने कहा, "खुरई का किला खंडहर बन चुका था. आज यह बड़ा पर्यटन स्थल है. खुरई अब सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों का केंद्र बन गया है. डोहेला महोत्सव ने मुंबई और खुरई के साथ ही अमीरी और गरीबी के बीच की दूरी मिटा दी है. जिन बड़े कलाकारों को देखने लोग मुंबई जाते थे, उनकी खुरई में लाइव परफार्मेंस गरीब भी सामने बैठकर देख सकते हैं."

सागर: खुरई के किला परिसर में हर साल होने वाले डोहेला महोत्सव की शुरुआत बॉलीवुड गायक कैलाश खेर के मशहूर गानों के साथ हुई. कैलाश खेर के गीतों ने ऐसा समां बांधा की खुरई के किला परिसर में जनता झूमने को मजबूर हो गई. डोहेला महोत्सव की शुरुआत पूर्व गृहमंत्री और खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह ने डोहेला मंदिर में भगवान भोलेनाथ के अभिषेक और मां बीजासन की पूजा अर्चना के साथ की.

डोहेला महोत्सव में उमड़ा जनसैलाब (ETV Bharat)

डोहेला महोत्सव ने मिटाई अमीर गरीब की दूरी

पूर्व गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा, "खुरई की युवा पीढ़ी को खुरई का इतिहास पता होना चाहिए. सन 1707 में राजा खेमचंद्र दांगी ने किले का निर्माण कराया था, फिर 1752 में किला परिसर में डोहेला मंदिर का निर्माण हुआ था. डोहेला महोत्सव के आयोजन के साथ ये किला खुरई की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान बन चुका है. करोड़ों की राशि खर्च कर खुरई नगर को भविष्य के नगर के रूप में बदला है."

कैलाश खेर के गीतों पर झूम उठी खुरई (ETV Bharat)

भूपेन्द्र सिंह की राजा से तुलना

गायक कैलाश खैर हिंदी के साथ अनेकों क्षेत्रीय भाषाओं में भी गाते हैं. लोक संगीत और सूफी के मिश्रण ने उनकी कला को अनूठा बनाया है. वे स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एंबेसडर भी हैं. वहीं गायक कैलाश खेर ने कहा, "ऐसा विहंगम दृश्य देखकर लग रहा है कि शिव के किसी धाम या पौराणिक स्थल पर कार्यक्रम देख रहा हूं. डोहेला महोत्सव का नाम सुना तो लगा कि इस जागृत धरती पर संजीव प्रस्तुति होगी.'' भूपेन्द्र सिंह की राजा से तुलना करते हुए कहा कि, ''उन्होंने तीनों पीढ़ियों को एक साथ और अनुशासित तरीके से इकट्ठा कर दिया, यह चमत्कार है."

डोहेला महोत्सव में उमड़ा जनसैलाब (ETV Bharat)

सोमवार को अकासा सिंह की प्रस्तुति

महोत्सव में कैलाश खेर ने शानदार गीतों की प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. उन्होंने 'हेरी सखी मंगल गाओ', 'विनती सुन लो आज' से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की. फिर लगातार बम बमलहरी, अल्लाह के बंदे हंस दे और बॉलीवुड फिल्मों के हिट गीतों को मंच से प्रस्तुत किया. उन्होंने जब सूफी अंदाज में 'तेरी दीवानी' और 'सइयां' जैसे गाने सुनाए, तो दर्शक झूम उठे. डोहेला महोत्सव के दूसरे दिन सोमवार को सिंगर अकासा सिंह की प्रस्तुति होगी. अकासा सिंह का फिल्म 'सनम तेरी कसम' का गाना 'खींच मेरी फोटो' करियर का सबसे चर्चित गाना है.