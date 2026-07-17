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कथावाचक को मिली कुकर्मों की कड़ी सजा, अंतिम सांस तक चेले के साथ रहेगा जेल में

नाबालिग के अपहरण और दो माह तक बंधक बना सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सागर की खुरई कोर्ट ने सुनाया फैसला.

kathavachak Harsh Punishment
अंतिम सांस तक चेले के साथ जेल में रहेगा कथावाचक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 1:02 PM IST

3 Min Read
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सागर : मालथौन थाना क्षेत्र में करीब डेढ़ साल पहले 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर दो माह तक सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी कथावाचक व ढोलक वादक को खुरई कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. खुरई सिविल न्यायालय के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव ने फैसला सुनाया. अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा के साथ 20 साल की सजा और एक अन्य धारा में 7 साल की सजा सुनाई गई है.

कथा सुनाने के दौरान किशोरी को फंसाया

अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले एजीपी बलबीर सिंह ने बताया "मामला मालथौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव का है. जहां फरवरी 2025 में गांव में कथा का आयोजन हुआ. कथावाचक गोविंददास शर्मा निवासी झांसी के साथ ढोलक बजाने वाला उसका साथी राधे जोशी निवासी पृथ्वीपुर ने गांव में डेरा जमाया. कथावाचक ने कथा सुनने आई एक किशोरी से पहचान बढ़ा ली. कथा समापन के बाद किशोरी से कथावाचक सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में रहने लगा.

शासकीय अभियोजक बलवीर सिंह ठाकुर (ETV BHARAT)

कथावाचक बाइक से ले गया किशोरी को

13 फरवरी 2025 को कथावाचक अपने साथी के साथ बाइक से किशोरी के घर के पास पहुंचे. किशोरी को फोन लगाकर मां के जेवर लेकर आने के लिए कहा. कथावाचक की बातों में आई किशोरी ने ऐसा ही किया. इसके बाद दोनों जबरदस्ती किशोरी को बाइक पर बैठाकर ओरछा ले गए, जहां एक होटल में दोनों ने कमरा लेकर किशोरी को दिनभर रखा. फिर ललितपुर में एक कमरा किराए से लेकर किशोरी को दो माह तक रखा. इस दौरान दोनों ने कई बार दुष्कर्म किया.

पुलिस ने झांसी से किया था गिरफ्तार

कथावाचक व उसका साथी दो माह बाद किशोरी को झांसी के पास भोजला गांव लेकर गए और वहां भी दुष्कर्म किया. आरोपियों ने किशोरी की मांग भरवाकर चूड़ियां पहना दी थीं, जिससे लोग शादीशुदा समझें और रहने के लिए कमरा मिल सके. एक दिन मौका मिलने पर किशोरी ने अपने पिता को फोन लगाकर पूरी घटना बताई. पुलिस ने दबिश देकर किशोरी को बरामद किया और दोनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर झांसी से गिरफ्तार किया.

इन धाराओं में सुनाया गया फैसला

न्यायालय ने आरोपी कथावाचक गोविंद दास शर्मा और उसके साथा ढोलक वादक राधे जोशी को धारा 70(2) बीएनएस में अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा के साथ 2-2 हजार रुपये जुर्माना, पाक्सो की धारा (7)एल/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास 2 हजार अर्थदंड और बीएनएस की धारा 96 में 7 वर्ष की सश्रम कारावास व एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. दोनों आरोपी 03 जून 2025 से खुरई उपजेल में बंद हैं. फैसला भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ.

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