ETV Bharat / state

मनोकामना पूरी होने पर अंगारों पर से निकलते हैं लोग, 400 साल से चली आ रही परंपरा

सागर के देवरी में हर साल आयोजित होता है अग्निकुंड मेला. देव खंडेराव मंदिर में मनोकामना पूरी होने पर दहकते अंगारों से निकलते हैं लोग.

KHANDERAO AGNIKUND MELA DEORI
मनोकामना पूरी होने पर अंगारों पर से निकलते हैं लोग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 3:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: मनोकामना पूर्ति के लिए दहकते अंगारों पर से निकलने की परंपरा आज भी चली आ रही है. इसे आस्था कहें या अंधविश्वास लेकिन देवरी के प्रसिद्ध खांडेराव मंदिर में हर साल अग्निकुंड मेले का आयोजन होता है. भक्तों का ऐसा मानना है कि दहकते अंगारों पर से निकलने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है.

हर साल अगहन माह की चंपा छठ से शुरू होने वाले इस मेले में शामिल होने दूर-दूर से लोग आते हैं. यहां पिछले 400 साल से दहकते अंगारो पर से निकलने की परंपरा चली आ रही है. मान्यता है कि देव खंडेराव के प्रति आस्था रखने वाले लोग मनोकामना के लिए भगवान के यहां अर्जी लगाते हैं और मनोकामना पूरी होने पर अग्निकुंड मेले में पहुंचकर दहकते अंगारों पर निकलकर देव खंडेराव के प्रति आस्था दर्शाते हैं.

सागर के देवरी में हर साल आयोजित होता है अग्निकुंड मेला (ETV Bharat)

400 साल पुरानी है परंपरा

देवरी के तिलक वार्ड में बने खंडेराव मंदिर में हर साल अगहन माह की चंपा षष्टी से शुरू होकर पूर्णिमा तक अग्निकुंड मेले का आयोजन होता है. ये परंपरा 400 साल पुरानी है. देवरी में भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले श्री देव खंडेराव का ऐतिहासिक मंदिर है, जहां हर साल अग्निकुंड मेला भरता है.

DEV KHANDERAO TEMPLE DEORI
देव खंडेराव मंदिर देवरी (ETV Bharat)

कैसे और किसने शुरू किया अग्निकुंड मेला

कहते हैं कि मेले की शुरूआत यहां के राजा जाजोरी ने की थी. उनका पुत्र बीमार हो गया था और उन्होंने भगवान खंडेराव से मनोकामना मांगी थी. तब उनके बेटे की तबीयत ठीक हो गई और अपनी आस्था के चलते 15वीं शताब्दी में यहां देव खंडेराव महाराज का मंदिर का निर्माण कराया. उन्होनें अंगारों पर चलकर भगवान को धन्यवाद अर्पित किया, तब से ये परंपरा लगातार चली आ रही है और आस्था का मेला लगातार चला रहा है. बताया जाता है कि देवरी की तरह महाराष्ट्र के जाजोरी में भी अग्नि मेला भरता है, वहां पर भी श्री देव खंडेराव का मंदिर है.

BURNING EMBERS WALKING TRADITION
400 साल से चली आ रही अंगारों पर से निकलने की परंपरा (ETV Bharat)

इस बार बनाए गए 155 अग्निकुंड

श्री देव खंडेराव मंदिर में भरने वाले मेले में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या के चलते इस बार 155 अग्निकुंड बनाए गए थे. इन अग्निकुंड में पहली बार 151 लोग दहकते अंगारों पर से निकले. दरअसल जो लोग मनोकामना मांगते हैं तब वो मंदिर में हल्दी के उल्टे हाथ लगाते हैं और फिर मनोकामना पूरी होने पर मेले में पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और फिर हल्दी का सीधा हाथ लगाकर दहकते अंगारों पर चलते हैं.

BURNING EMBERS WALKING TRADITION
देवरी विधायक भी हर साल निकलते हैं अंगारों पर से (ETV Bharat)

मनोकामना पूरी होने पर अंगारों पर से निकलने की परंपरा

इस साल अग्निकुंड मेले में देवरी विधानसभा के विधायक बृजबिहारी पटैरिया दहकते अंगारों पर से निकले. उन्होंने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और फिर अग्निकुंड में हल्दी डालकर 3 बार दहकते अंगारों पर से निकले. उन्होंने बताया कि "पिछले कई सालों से मेले में शामिल होते रहे हैं. पिछले साल बीमार होने के कारण शामिल नहीं हो पाए थे." व्याख्याता विवेचना मिश्रा ने कहा कि "उन्होंने बेटे के मेडिकल काॅलेज में एडमिशन की मनोकामना मांगी थी, जो पूरी हो गई. इसलिए इस साल वो दहकते अंगारों पर से निकली हैं."

3 साल की बेटी के साथ अंगारों पर से निकली महिला

यहां मेले के दौरान कई अद्भुत नजारे देखने मिले. यहां मसूर बावरी गांव से पहुंची महिला पिंकी ठाकुर अपनी 3 साल की बेटी राजेश्वरी को लेकर दहकते अंगारों पर से निकली. पिंकी ठाकुर ने बताया कि "उनकी बेटी की तबीयत बहुत खराब रहती थी. उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन आराम नहीं मिल रहा था. फिर उन्होंने खंडेराव मंदिर में मनोकामना मांगी और बेटी ठीक हो गई. इसलिए वो बेटी को लेकर दहकते अंगारों पर से निकली."

TAGGED:

KHANDERAO AGNIKUND MELA DEORI
BURNING EMBERS WALKING TRADITION
DEV KHANDERAO TEMPLE DEORI
SAGAR NEWS
SAGAR KHANDERAO TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.