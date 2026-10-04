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खजुराहो से भीमबेटका तक, मध्य प्रदेश में आकार लेगा टूरिस्ट सर्किट! दुनिया देखेगी मध्य भारत का खजाना

सागर: भारत सरकार और राज्य सरकार भारतीय कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए टूरिस्ट सर्किट का निर्माण कर रही है. इसी कड़ी में पुरातात्विक महत्व के मध्य प्रदेश के स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का काम किया जा रहा है. मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक महत्व के इन स्थानों को टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित करने के लिए बात हुई है.

खजुराहो से भीमबेटका तक विकसित हो टूरिस्ट सर्किट प्रो. मोहनलाल चढ़ार के अनुसार, ''बुंदेलखंड की विश्व विरासत खजुराहो से होकर टीकमगढ़ के मढ़खेरा सूर्य मंदिर, ओरछा के रामराजा, देवगढ़, एरण, मंडी बामोरा, ग्यारसपुर, उदयगिरि, बैसनगर (विदिशा), भोजपुर और भीमबेटका को जोड़कर ऐसा टूरिस्ट सर्किट बन सकता है, जो पुरातात्विक महत्व के बुंदेलखंड और मालवा अंचल को जोड़कर मध्य भारत के सभी स्थानों को एक सर्किट में पिरो सकता है.''

देश के जाने माने पुरातत्वविद और अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर मोहनलाल चढ़ार ने मध्य भारत में पर्यटन और कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बुंदेलखंड और मालवा की कला संस्कृति को देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए टूरिस्ट सर्किट बनाने का सुझाव दिया है.

मध्य प्रदेश में टूरिज्म को लगेंगे पंख (Credits- Prof. Mohanlal Chadhar)

बुंदेलखंड में विश्व विरासत खजुराहो से शुरुआत

पुरातत्वविद प्रो. मोहनलाल चढ़ार कहते है कि, ''बुंदेलखंड की विश्व विरासत खजुराहो, जो चंदेल कालीन पुरास्थल है. वहां से लेकर टीकमगढ़ जिले में मध्यभारत का विशालतम सूर्य मंदिर मड़खेड़ा, फिर मड़खेड़ा से ओरछा रामराजा सरकार के मंदिर और ओरछा से देवगढ़ जो बुंदेलखंड में ही स्थित है, जहां भारत का पहला शिखर वाला मंदिर मिलता है. इसके अलावा यहां पर जैन मंदिर और गुफाओं में उकेरी गयी बुद्ध प्रतिमा काफी महत्वपूर्ण हैं. इसके बाद एरण जो गुप्तकालीन कला संस्कृति के लिए जाना जाता है, यहां से विशालतम गुप्त कालीन प्रतिमाएं मिलती हैं. विष्णु की 13 फीट ऊंची प्रतिमा, पशु वराह की 13 फीट पांच इंच लंबी, 12 फीट ऊंची और 5 इंच मोटी प्रतिमा मिलती है.

एक साथ दिखेंगे बुंदेलखंड और मालवा के रंग (Credits- Prof. Mohanlal Chadhar)

यहां पर हूण शासक तोणमाल का अभिलेख मिलता है. इसके साथ यहां 48 फीट ऊंचा गरूड़ स्तंभ मिलता है, जिस पर बुद्ध गुप्त का अभिलेख मिलता है. एरण से ही कृष्ण जन्म से लेकर कंस वध तक की अनेक मूर्तियां मिलती हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है. यहां हड़प्पा संस्कृति के समकालीन ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति मिलते हैं. खुदाई में टकसाल के प्रमाण मिले हैं, जहां अनेकों तरह के सिक्के ढालने के सांचे यहां मिलते हैं. इसके अलावा एरण के समीप ही मंडी बामोरा हैं, वहां पर परमारकालीन मंदिर को इस टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा जाता है. मंडी बामोरा के पास ही पठारी है, जहां गाड़रमल का मंदिर है. यहां पर प्रतिहार कालीन संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं.''

बुंदेलखंड में विश्व विरासत खजुराहो से शुरुआत (Credits- Prof. Mohanlal Chadhar)

मालवा अंचल के पुरास्थल भी जुड़ेंगे

बुंदेलखंड के बाद पठारी के पास ही ग्यारसपुर है, यहां पर माला देवी मंदिर, जैन मंदिर और अनेक पुरावशेष मिलते हैं. कई बुद्ध स्तूप के प्रमाण भी ग्यारसपुर के पास मिलते हैं. वहां से हम उदयगिरी चलते हैं, जो गुप्तकालीन कला संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है. यहां की गुफाओं में नरवराह की प्रतिमा, विष्णु की प्रतिमा और समुद्रमंथन का दृश्य अंकित किया गया है. चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का अभिलेख यहां से मिलता है. इसके बाद बैसनगर में महत्वपूर्ण अभिलेख मिलता है.

दुनिया देखेगी भारत का वैभव (Credits- Prof. Mohanlal Chadhar)

एक विदेशी यात्री एलीडोरस आता है, जिसका स्तंभ यहां मौजूद है. बाद में वह भारत के भागवत धर्म को स्वीकार कर लेता है. इसको जोड़कर बैसनगर के पास ही पांच किमी दूरी पर सांची है, जो विश्व विरासत का पुरास्थल है और फिर भोजपुर को जोड़ दिया जाए, जो परमारकालीन मालवा में स्थित सबसे विशालतम शिवलिंग माना जाता है. इसके बाद भोजपुर से लगभग 40- 50 किमी की दूरी पर विश्व विरासत की साइट भीमबैठका है, भीमबैठका ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जानी जाती है.

खजुराहो से भीमबेटका तक विकसित हो टूरिस्ट सर्किट (Credits- Prof. Mohanlal Chadhar)

क्या कहना है विशेषज्ञों का

प्रो. मोहनलाल चढ़ार कहते हैं कि, ''बुंदेलखंड और मालवा अंचल के पूरा स्थलों को अगर जोड़ दिया जाए, तो मध्यभारत में बुंदेलखंड और मालवा की कला संस्कृति को जाना जा सकता है और पर्यटकों तक पहुंचाया जा सकता है. इससे मध्यभारत की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, यहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. इस अंचल की बात करें तो यहां पर विश्व विरासत खजुराहो सांची भीमबेटका और भोजपुर मंदिर के अलावा आयरन उदयगिरि की गुफाएं जैसे स्थान है यहां पर जो पुरातत्व मूर्तियां अभिलेख या स्थल हैं वह दूसरी जगह नहीं पाए गए हैं. अगर सरकार इसे टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित करती है तो इन आंचल का पुरातत्व पूरी दुनिया में जाना पहचाना जा सकेगा.''