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ये आम है बहुत खास! बारिश की बूंदों के साथ बढ़ता टेस्ट, सुगंध ऐसी कि मदहोश कर दे

बुंदेलखंड के सागर में भी केसर आम की महक घुल रही है. इंतजार है पहली बारिश का, इसके बाद इसकी महक और बढ़ेगी.

Sagar Kesar mango tress
केसरिया आम का असली टेस्ट पहली बारिश के बाद मिलता है (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
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सागर : फलों के राजा आम की सैकड़ों वैरायटी हैं. कई आम ऐसे होते हैं, जो अपने स्वाद ही नहीं, बल्कि रंग और महक के कारण भी लोगों को आकर्षित करते हैं. ऐसी आम की वैरायटी केसर आम है, जिसका स्वाद चखने के लिए बारिश का इंतजार करना होता है. क्योंकि ये आम पहली बारिश के बाद पकना शुरू होता है और इसका रंग और महक केसर की तरह हो जाता है. ये वैरायटी मूल रूप से गुजरात के जूनागढ़ की है, लेकिन बुंदेलखंड में भी इसके कुछ पेड़ बड़ी मशक्कत से यहां के कुछ प्रगतिशील किसानों ने रोपे. सागर में भी केसर का स्वाद चखने मिल रहा है.

केसर आम का इतिहास

प्रगतिशील किसान आकाश चौरसिया बताते हैं "केसर आम भारत में पाए जाने वाले तमाम आमों की वैरायटी में टॉप टेन में से एक है. ये अपनी मिठास के साथ सुगंध और रंग के लिए मशहूर है. इस आम को लगाने की शुरुआत 1931 में गुजरात के जूनागढ़ के नवाब ने गिरनार में पौधरोपण करके की थी. खास बात ये है कि इस आम की गिर केसर वैरायटी को 2011 में जीआई टैग मिल चुका है. ये आम प्रमुख रूप से गुजरात के जूनागढ़,भावनगर और अमरेली में पाया जाता है."

प्रगतिशील किसान आकाश चौरसिया (ETV BHARAT)

केसर नाम के पीछे की कहानी

इस आम को केसर नाम इसलिए दिया गया है, क्योंकि इसके पकने के बाद ये केसर जैसे रंग का हो जाता है. इसका स्वाद और सुगंध दोनों केसर की तरह होती है. खास बात ये है कि इसमें आमों की दूसरी वैरायटी की तरह खट्टापन बिल्कुल नहीं होता है. इस आम की खासियत ये है कि ये मई आखिर या जून में प्री मानसून एक्टिविटी के दौरान पकना शुरू होता है और बाजार में मिलने लगता है. इसका आकार 200 से 400 ग्राम तक हो सकता है. इस आम का गूदा बहुत गाढ़ा होता है. इसलिए इस आम का उपयोग आइसक्रीम, लस्सी और श्रीखंड बनाने में होता है.

Sagar Kesar mango tress
बुंदेलखंड के सागर में भी केसर आम की महक (ETV BHARAT)

बुंदेलखंड में केसर आम के पेड़

प्रगतिशील युवा किसान आकाश चौरसिया बताते हैं "इस आम की खासियत ये है कि जब ये पक जाता है तो इसका जो डंठल के पास का रंग केसर की तरह हो जाता है. इसका स्वाद केसर के स्वाद से मिलता जुलता है. इसलिए इस आम को केसर नाम दिया गया है. बाजार में इसके दाम आम की दूसरी वैरायटी के मुकाबले दोगुने मिलते हैं. मैंने यहां पर केसर आम के करीब 10 पेड़ लगाए हैं. यहां से हम इस आम को दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों तक बेंच रहे हैं. एक महीने पहले से इसकी बुकिंग शुरू हो जाती है. औसत कीमत हमें 100 से 150 रूपए किलो तक मिल जाती है."

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