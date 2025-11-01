ETV Bharat / state

स्टार कत्थक डांसर आस्था गुप्ता का थाइलैंड में चला जादू, भारत की झोली में डाल दिया सिल्वर मेडल

सागर की स्टार कत्थक डांसर आस्था गुप्ता ने थाइलैंड में अपनी परफॉर्मेंस से जीता सिल्वर मेडल. शास्त्रीय श्रेणी में प्राप्त किया दूसरा स्थान.

SAGAR KATHAK DANCER ASTHA GUPTA
सागर की स्टार कत्थक डांसर आस्था गुप्ता (ETV Bharat)
Published : November 1, 2025 at 11:05 PM IST

सागर: आस्था गुप्ता ने अपनी प्रतिभा का कमाल दिखाते हुए थाईलैंड में कई देशों के प्रतिभागी कलाकारों के बीच कत्थक नृत्य में दूसरा स्थान हासिल किया है. कत्थक नृत्य में तेजी से उभर रही आस्था गुप्ता ने थाईलैंड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सागर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है. आस्था गुप्ता ने '15वीं कल्चरल ओलंपियाड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स' में शास्त्रीय श्रेणी में युवा वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया है.

लंबा सफर तय कर हासिल की सफलता

सागर की आस्था गुप्ता ने 21 मई से 1 जून, 2025 तक पुणे में अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ द्वारा आयोजित '21वीं कल्चरल फोरम ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स' में शानदार प्रस्तुति दी थी. उन्हें यहां चौथा स्थान हासिल हुआ था. इसी प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन 15वीं कल्चरल ओलंपियाड के लिए हुआ गया था. ये प्रतियोगिता एबीबीएसएस ग्लोबल काउंसिल ऑफ आर्ट एंड कल्चर द्वारा 25 से 29 अक्टूबर 2025 तक थाईलैंड के पटाया में आयोजित की गई थी.

स्टार कत्थक डांसर आस्था गुप्ता ने थाइलैंड में जीता सिल्वर मेडल (ETV Bharat)

यहां युवा वर्ग की शास्त्रीय श्रेणी में आस्था ने दूसरा स्थान हासिल किया. ये आयोजन यूनेस्को सांस्कृतिक शाखा के सहयोग से आयोजित किया गया था. इसमें भारत सहित दुनिया के कई देशों के कलाकारों ने हिस्सा लिया था. आस्था ने शानदार कत्थक नृत्य प्रस्तुति से जजों और दर्शकों का मन मोह लिया.

Sagar Kathak Dancer Astha Gupta
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी प्रस्तुति दे चुकी हैं आस्था (ETV Bharat)

कक्षा तीसरी से कत्थक सीख रही हैं आस्था

आस्था गुप्ता सागर के संतोष गुप्ता और दीपा गुप्ता की बेटी हैं. थाईलैंड जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर आस्था की सफलता की उपलब्धि पर उनके माता-पिता और परिजन काफी खुश हैं. उनकी ये उपलब्धि उन कलाकारों के लिए प्रेरणा है, जो संघर्ष कर रहे हैं. आस्था ने तीसरी कक्षा से ही कत्थक सीखना शुरू कर लिया था. कत्थक नृत्य में डिप्लोमा करने के बाद छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में बीपीए की डिग्री पूरी की और फिलहाल वहीं से की पढ़ाई कर रही हैं.

Aastha won silver medal Kathak
आस्था गुप्ता ने कई देशों के कलाकारों को पछाड़कर जीता सिल्वर मेडल (ETV Bharat)

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दे चुकी हैं प्रस्तुति

आस्था ने नवंबर 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित दर्पण डांस अकादमी के 'काल पर्व फेस्टिवल' में तीसरा स्थान हासिल किया था. इसके अलावा वो फरवरी 2024 में खजुराहो में आयोजित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के कार्यक्रम में भी कत्थक नृत्य की प्रस्तुति दे चुकी हैं.

