करणी सेना और दामोदर यादव आमने-सामने, 19 सितंबर को सागर में घमासान के आसार
आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव और करणी सेना के बीच एक बार फिर विवाद गरमाया. पुलिस ने जारी की चेतावनी. रिपोर्ट कपिल तिवारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 5:48 PM IST|
Updated : September 6, 2026 at 5:59 PM IST
सागर: विवादित बयानों के लिए मशहूर आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव और करणी सेना के बीच जमकर ठन गई है. हालात ये हैं कि 3 सितंबर को आजाद समाज पार्टी के नेता दामोदर यादव सागर आने वाले थे, तो उनका विरोध करने के लिए देश भर से करणी सेना के कार्यकर्ता सागर पहुंच गए थे. जिन्हें पुलिस ने जगह-जगह बैरीकेडिंग करके रोक दिया और दामोदर यादव भी सागर नहीं पहुंचे. जिससे मामला टल गया.
लेकिन एक बार फिर दामोदर यादव ने करणी सेना पर आपत्तिजनक बयान देकर माहौल भड़का दिया है और 19 सितंबर को सागर आने की बात कही है. वहीं करणी सेना ने भी 19 सितंबर को दामोदर यादव को सबक सिखाने की बात कही है. इस बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सागर एसपी ने वीडियो जारी कर दोनों संगठनों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी कार्यक्रम हो, शांतिपूर्वक ढंग से हो. अगर कहीं भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश हुई, तो पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी.
क्यों हुआ विवाद
ये पूरा विवाद दामोदर यादव के दतिया चुनाव हारने के बाद से शुरु हुआ है. आरोप है कि उन्होंने चुनाव हारने के बाद सनातन धर्म, राजपूत और सवर्णों पर विवादित टिप्पणी की. इस विवाद में करणी सेना कूद पड़ी. इसके बाद सागर में दामोदर यादव का तीन सितंबर को कार्यक्रम प्रस्तावित था, इसके विरोध में हरियाणा करणी सेना के नेता ओकेंद्र राणा ने खुद और आसपास के करणी सेना कार्यकर्ताओं से सागर पहुंचने की अपील की. इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात था, लेकिन दामोदर यादव सागर नहीं पहुंचे.
दामोदर यादव को करणी सेना की चेतावनी
एक बार फिर दामोदर यादव ने करणी सेना और राजपूतों पर अनर्गल टिप्पणी कर विवाद को हवा दे दिया है. दामोदर यादव ने करणी सेना संगठन को कपूतों और चार गुंडों की सेना बताया है. इसके बाद दतिया में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने दामोदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की. अब एक बार फिर दामोदर यादव ने 19 सितंबर को सागर पहुंचने की बात कही है. इसके पहले उन्होंने अकबर और जोधाबाई को लेकर विवादित टिप्पणी करके विवाद को जन्म दे दिया था. अब एक बार फिर सियासी माहौल गरमा गया है और ओकेन्द्र राणा ने एलान किया है कि वह 19 सितंबर को सागर आएंगे और उसके बाद दतिया जाकर दामोदर यादव को सबक सिखाएंगे.
क्या कहा दामोदर यादव ने
पिछले दिनों दामोदर यादव ने करणी सेना का नाम लिए बगैर कहा, "आपने देखा होगा कि आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद के माता-पिता को लेकर अपमानजनक और अनर्गल टिप्पणी की जा रही है. चटनी भटनी सेना चंद गुंडों का एक संगठन है. चार बेवकूफ टाइप के लोग साफा बांधकर, पगड़ी बांधकर, खड़े होकर कहते हैं कि वीरों का संगठन है. उन वीरों को याद दिलाना चाहता हूं कि जोधा और अकबर की कितनी पत्नियां थी, वह किस वंश की थी और किस जाति की थी. मेरा मुंह ना खुलवाएं, इसी में इनकी भलाई है."
हरियाणा के बेवकूफ टाइप के लड़के
उन्होंने आगे कहा, "हरियाणा के बेवकूफ टाइप के बकवास करने वाले लड़कों को चुनौती है. मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, उनकी इतनी हैसियत नहीं है. मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन कोई जाति का दंभ रखते हुए संविधान को कुछ नहीं समझेगा और हमारे नेताओं और साथियों को दबाएगा, तो फिर कह रहा हूं कि चटनी सेना वालों औकात में रहो, नहीं तो 2500 हजार फीट गड्ढे में गाड़ दूंगा."
देश मूल निवासियों का है
दामोदर यादव ने 3 सितंबर के कार्यक्रम को लेकर कहा है कि "मेरा सागर में कोई कार्यक्रम नहीं था. हमने इस कार्यक्रम को लेकर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जानकारी नहीं भेजी है. मैं 19 सितंबर को सागर आ रहा हूं. सागर तुम्हारा नहीं है. ये देश हमारा और मूल निवासियों का है."
करणी सेना की दामोदर को खुली चेतावनी
दामोदर यादव पर पलटवार करते हुए करणी सेना हरियाणा के ओकेन्द्र राणा ने एक वीडियो जारी करके दामोदर यादव को चेतावनी दी है. वीडियो में उन्होंने कहा, "हम अपने वादे के मुताबिक 3 सितंबर को सागर पहुंच गए थे, लेकिन दामोदर नहीं आया. प्रशासन ने मुझे रोक लिया, लेकिन दामोदर तो आया ही नहीं था. 19 सितंबर को सागर आने का बोल रहा है. मैं फिर दोबारा मध्य प्रदेश आ रहा हूं. सागर में 19 सितंबर को पैर रखकर दिखा देना."
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एसपी अनुराग सुनानिया ने कहा, "अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों द्वारा सागर जिले की कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है. मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी के भी बहकावे में ना आएं और गलती से भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें. जिसकी संवैधानिक मांग है, उसको संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में रहकर प्रशासन के समक्ष रखें. अगर गलती से भी किसी ने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, तो पुलिस कठोर से कठोर कार्यवाही करने में पीछे नहीं हटेगी."