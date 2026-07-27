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बुंदेलखंड में तेज होगा औद्योगीकरण, लग रहा है ग्रीन एनर्जी प्लांट, देगा 1 हजार रोजगार

बीना के पास करमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगेगा ग्रीन एनर्जी प्लांट ( Source: MPIDC )