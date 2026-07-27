बुंदेलखंड में तेज होगा औद्योगीकरण, लग रहा है ग्रीन एनर्जी प्लांट, देगा 1 हजार रोजगार
बीना के पास करमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में पानी से बनेगी हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी प्लांट से बनने वाली हाइड्रोजन बीना रिफाइनरी को होगी सप्लाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 10:43 PM IST|
Updated : July 27, 2026 at 10:49 PM IST
सागर: मध्य प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी वाले सागर जिले में तेजी से औद्योगीकरण का काम चल रहा है. अब बीना के नजदीक करमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 1500 करोड़ की लागत से ग्रीन एनर्जी पर आधारित हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है. जहां पर पानी से इलेक्ट्रोलिसिस (विद्युत अपघटन) द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग-अलग किया जाएगा. करीब 67 हेक्टेयर जमीन पर प्लांट लगाने की तैयारी कर रही टीकेआईएल कंपनी के विशेषज्ञ इलाके का दौरा कर चुके हैं. इस प्लांट में बनने वाली ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग बीना रिफाइनरी के संचालन के साथ-साथ उर्वरक निर्माता कंपनियां करेंगी. खास बात ये है कि इस प्लांट से स्थानीय स्तर पर करीब एक हजार लोगों को रोजगार हासिल होगा.
बुंदेलखंड में तेजी से हो रहा है औद्योगीकरण
भले ही सागर जिले के बीना के आगासौद में मध्य प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी संचालित है, लेकिन औद्योगीकरण के मामले में बुंदेलंखड काफी पिछड़ा हुआ है. संभागीय मुख्यालय सागर की भौगोलिक स्थिति और शानदार रोड कनेक्टिवटी को देखते हुए यहां बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण की संभावना नजर आ रही है. इन संभावनाओं के आधार में सागर में औद्योगिक केंद्र सिदगुंवा, मसवासी ग्रंट, बीना, रहली और खुरई में औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं, जहां औद्योगिक ईकाईयां लगना शुरू हो गयी है. इसी कड़ी में खुरई के करमपुर में 1500 करोड़ की लागत से ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है.
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1000 लोगों को रोजगार, बीना रिफाइनरी को ग्रीन एनर्जी
मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय सागर के ईडी प्रतुल चंद सिन्हा ने बताया कि "यहां हाइड्रोजन प्लांट लगाने टीकेआईएल कंपनी से बात हुई है. कंपनी की अलग-अलग टीमें साइट देख चुकी हैं. यहां पर 15 सौ करोड़ की लागत से प्लांट लगाने का प्रस्ताव है, जिसमें पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनायी जाएगी. ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन के रूप में बीना रिफाइनरी को सप्लाई की जाएगी. जमीन तय होने के बाद आवंटन की प्रक्रिया चल रही है और तमाम औपचारिकताओं के बाद प्लांट का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जो आगामी दो साल में काम करने लगेगा. इस प्लांट से स्थानीय एक हजार लोगों को रोजगार की संभावना है.
ग्रीन एनर्जी आधारित प्लांट
इस प्लांट की खास बात ये है कि ये पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी आधारित प्लांट होगा. इसमें पानी से इलेक्ट्रोलिसिस पद्धति द्वारा हाइड्रोजन और आक्सीजन अलग-अलग किए जाएंगे. रोजाना आधा एमएलडी पानी की जरूरत होगी, जो आसपास के स्त्रोतों से आसानी से मिल जाएगा. इसमें किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा. ऑक्सीजन गैस की सप्लाई अस्पतालों, औद्योगित ईकाईयों को की जाएगी. वहीं, हाइड्रोजन का उपयोग बीना रिफाइनरी, ई वाहन और उर्वरक निर्माण में किया जाएगा.