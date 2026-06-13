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पहली ही बारिश में सागर-कानपुर रोड पर साइन बोर्ड धराशायी, एक घंटा बंद रहा हाईवे

पहली ही बारिश में सागर-कानपुर नेशनल हाईवे पर लगा साइन बोर्ड गिरा. गनीमत रही कि कोई वाहन चपेट में नहीं आया.

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पहली ही बारिश में सागर-कानपुर रोड पर साइन बोर्ड धराशायी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 3:57 PM IST

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सागर : सागर से कानपुर को जोड़ने वाली फोरलेन सड़क के निर्माण कार्य की पोल पहली ही बारिश में खुल गयी. तेज हवा के साथ शुक्रवार को हुई बारिश के चलते फोरलेन पर साइन बोर्ड धराशायी हो गया. इस कारण यातायात बाधित रहा.

हाईवे के निर्माण कार्य पर उठे सवाल

सागर-कानपुर नेशनल हाईवे 358 किमी फोरलेन करीब 4290 करोड की लागत से बनाया जा रहा है. इस फोरलेन सड़क का सागर तरफ से 42.50 किमी का काम पूरा हो गया है और यातायात भी शुरू हो गया है. पहली ही बारिश में हाईवे पर बोर्ड गिरकर फोरलेन पर आने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं. सागर-कानपुर हाईवे से पहले यहां पर टू-लेन रोड नेशनल हाइवे 86 हुआ करता था, जिसकी हालत यातायात दबाव के कारण खस्ता हो गयी थी.

सागर-कानपुर नेशनल हाईवे पर बोर्ड गिरा (ETV BHARAT)

हादसे के वक्त कोई वाहन नहीं निकला

केंद्र सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा सागर से कानपुर की शानदार कनेक्टिविटी के लिए 358 किमी लंबा फोरलेन बनाया जा रहा है. सागर के बहेरिया से लेकर मोहरी तक ये फोरलेन बनकर तैयार हो गया है. 42 किमी लंबे फोरलेन पर यातायात भी शुरू हो गया है और दोनों तरफ के वाहन फर्राटा दौड़ लगा रहे हैं. गुरुूवार रात और शुक्रवार शाम को तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने फोरलेन निर्माण कर रही एजेंसी के कामकाज की पोल खोलकर रख दी.

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सागर-कानपुर हाईवे पर थमे वाहनों के पहिए (ETV BHARAT)

शुक्रवार शाम करीब 6 बजे सरदार ढाबा के आगे खटोरा खुर्द पहुंच मार्ग के सामने रुरावन इमलाखेड़ा के बीच साइन बोर्ड गिरा. गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. हादसे के वक्त कोई वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था. इस वजह से सागर-कानपुर मार्ग में एक घंटे से ज्यादा जाम लगा रहा.

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हाईवे के निर्माण कार्य पर उठे सवाल (ETV BHARAT)

पुलिस ने एनएचएआई की दी सूचना

बंडा एसडीओपी प्रदीप बाल्मीकि ने बताया "सागर-कानपुर मार्ग पर रूरावन और इमलाखेड़ा के बीच बारिश के दौरान बोर्ड गिर जाने के कारण यातायात बाधित हो गया. करीब एक घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही. बोर्ड को रास्ते से हटवाकर यातायात फिर सुचारू किया गया. बोर्ड गिरने की जानकारी एनएचएआई के अधिकारियों को दे दी गयी है. जल्द ही सुधार कार्य करवाया जाएगा. ये घटना उस वक्त हुई, जब शाम को तेज हवाओं के साथ अचानक बारिश हुई."

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