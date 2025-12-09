सागर-कानपुर हाइवे पर सर्द रात में दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत, 4 युवकों की मौत
सागर जिले में दो बाइक की आमने-सामने खतरनाक टक्कर. 4 मौतों से गुस्साए लोग सड़क पर उतरे, पुलिस ने हालात संभाले.
सागर : सागर-कानपुर हाइवे पर सोमवार रात 9 बजे भीषण हादसा हो गया. तेज रफ्तार बाइक आमने-सामने से टकराईं. इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई. एक युवक की हालत गंभीर है. हादसा सागर जिले के छानबीला थाना इलाके के रुरावन गांव के पास हुआ. हादसा होते ही तेज आवाज सुनकर लोग मौके पर भागे और रेस्क्यू शुरू किया. लेकिन दोनों बाइक पर सवार पांचों युवकों की हालत बहुत खराब दी. तुरंत ही लोगों ने पुलिस को सूचित किया.
अन्य वाहन सवारों ने शुरू किया रेस्क्यू
घटनास्थल पर अन्य वाहन सवार और आसपास के लोग जमा हो गए. सूचना मिलते ही बंडा थाना प्रभारी और एसडीओपी मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने चारों लोगों की डेडबॉडी को मर्चुरी में रखवाया. इनमें 3 लोगों की पहचान हो गई है और बाकी एक की पहचान की जा रही है. छानबीला थाना प्रभारी बृजेश कुमार ने बताया "सोमवार रात करीब साढ़े 9 बजे एक मोटरसाइकिल पर 3 और दूसरी मोटरसाइकिल पर दो लड़के सवार होकर अपने-अपने गंतव्य पर जा रहे थे."
चौथे घायल की अस्पताल में मौत
पुलिस के अनुसार मौके पर मौजूद लोगों का कहना है "दोनों मोटरसाइकिलों की रफ्तार तेज थी. हादसा रुरावन गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर हुआ. टक्कर इतनी खतरनाक थी कि दोनों मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़े गए. 3 लोगों की मौके पर ही पर मौत हो गयी." चौथे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. पांचवें घायल युवक का इलाज जारी है.
आक्रोशित लोगों को पुलिस ने मनाया
हादसे के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया. पुलिस के घटनास्थल पर देर से पहुंचने पर नाराज ग्रामीणों ने पथराव कर चक्काजाम का भी प्रयास किया, लेकिन एसडीओपी ने लोगो को समझाइश देकर माहौल शांत कराया. मृतकों की पहचान गौरव पिता रामस्वरूप अहिरवार उम्र 19 वर्ष निवासी रूरावन के रूप में हुई. इसके दो साथी ग्राम खटोरा खुर्द के हैं, जबकि चौथा मृतक बहेरिया थाना इलाके के गांव का बताया जा रहा है. उसकी पहचान की जा रही है.
देरी से पहुंची एंबुलेंस व पुलिस
हादसे के प्रत्यक्षदर्शी कोमल सिंह ने बताया "घटना के बाद हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी. काफी देर तक ना तो पुलिस पहुंची और ना एंबुलेंस. अगर पुलिस समय पर पहुंच जाती तो हो सकता था कि घायल युवकों की जान बच जाती. पुलिस की लेटलतीफी के चलते लोग नाराज हो गए और हाइवे को जाम कर दिया, तब जाकर पुलिस के अधिकारी और अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायल युवकों को अस्पताल भेजा गया."