सागर-कानपुर हाइवे पर सर्द रात में दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत, 4 युवकों की मौत

सागर : सागर-कानपुर हाइवे पर सोमवार रात 9 बजे भीषण हादसा हो गया. तेज रफ्तार बाइक आमने-सामने से टकराईं. इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई. एक युवक की हालत गंभीर है. हादसा सागर जिले के छानबीला थाना इलाके के रुरावन गांव के पास हुआ. हादसा होते ही तेज आवाज सुनकर लोग मौके पर भागे और रेस्क्यू शुरू किया. लेकिन दोनों बाइक पर सवार पांचों युवकों की हालत बहुत खराब दी. तुरंत ही लोगों ने पुलिस को सूचित किया.

अन्य वाहन सवारों ने शुरू किया रेस्क्यू

घटनास्थल पर अन्य वाहन सवार और आसपास के लोग जमा हो गए. सूचना मिलते ही बंडा थाना प्रभारी और एसडीओपी मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने चारों लोगों की डेडबॉडी को मर्चुरी में रखवाया. इनमें 3 लोगों की पहचान हो गई है और बाकी एक की पहचान की जा रही है. छानबीला थाना प्रभारी बृजेश कुमार ने बताया "सोमवार रात करीब साढ़े 9 बजे एक मोटरसाइकिल पर 3 और दूसरी मोटरसाइकिल पर दो लड़के सवार होकर अपने-अपने गंतव्य पर जा रहे थे."

चौथे घायल की अस्पताल में मौत

पुलिस के अनुसार मौके पर मौजूद लोगों का कहना है "दोनों मोटरसाइकिलों की रफ्तार तेज थी. हादसा रुरावन गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर हुआ. टक्कर इतनी खतरनाक थी कि दोनों मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़े गए. 3 लोगों की मौके पर ही पर मौत हो गयी." चौथे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. पांचवें घायल युवक का इलाज जारी है.