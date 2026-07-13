दादा की भक्ति, पोतों का साथ! सागर से 1300 KM दूर वैष्णो देवी तक साइकिल पर निकले कलूराम
सागर के कलूराम सेन की उम्र 60 साल, लेकिन मां वैष्णो देवी पर अटूट आस्था. छठी बार साइकिल से मां के दर्शन को रवाना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 7:00 PM IST
सागर : ईश्वर में आस्था और विश्वास हो तो इंसान के लिए शारीरिक और आर्थिक कमजोरी कुछ मायने नहीं रखती. ऐसी ही आस्था 60 साल के कलूराम सेन की मां वैष्णो देवी के प्रति है. वह छठी बार जैसीनगर से मां वैष्णोदेवी के दर्शन करने के लिए साइकिल से निकले हैं. करीब 13 सौ किमी लंबा सफर कलूराम सेन 24 से लेकर 27 दिन में पूरा करेंगे. रोजाना 80 से 100 किमी साइकिल चलाएंगे. इस बार उनके साथ उनके दो पोते भी साइकिल से रवाना हुए हैं. खास बात ये है कि कलूराम सेन ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं. इसके लिए पहले वह 5 बार साइकिल से वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा चुके हैं.
सागर के जैसीनगर से साइकिल यात्रा
कलूराम सेन जैसीनगर विकासखंड के जंगल चौकी के रहने वाले हैं. उन्होंने संकल्प लिया था कि वह साइकिल से माता के दर्शन के लिए जाएंगे. 5 साल पहले उन्होंने पहली बार यात्रा की थी, उनकी उम्र को देखते हुए उनके परिजनों ने उन्हें ट्रेन से जाने की सलाह दी. लेकिन उन्होंने अपनी उम्र को अपनी आस्था के आड़े नहीं आने दिया. पहली बार जब वह साइकिल से वैष्णो देवी गए, तो उन्हें कई तरह की दिक्कतें आईं. लेकिन मां वैष्णो देवी की परीक्षा मानकर उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की और फिर हर साल ये सिलसिला चल पड़ा.
मंदिर और धर्मशाला में ठिकाना
कलूराम सेन का हौसला किसान जवान से कम नहीं है. वह करीब 1300 किमी लंबा सफर साइकिल से एक महीने से कम समय में पूरा कर लेते हैं. उनको 13 सौ किमी का सफर पूरा करने में 24 से 27 दिन लगते हैं. रोजाना वह 80 से 100 किमी साइकिल चलाते हैं. शाम ढलते ही किसी मंदिर या धर्मशाला में आराम करते हैं और सुबह सूरज निकलते ही फिर अपने संकल्प को पूरा करने निकल पड़ते हैं. 5 बार यात्रा करने के कारण उन्हें मार्ग और आराम करने की जगह का पता है.
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दादा को मिला पोतों का साथ
कलूराम सेन ने इस साल की अपनी वैष्णो देवी यात्रा की शुभारंभ शनिवार को किया. इस बार की यात्रा में खास बात ये है कि उनके साथ उनके दो पोते अनुज सेन और सत्यम सेन भी साइकिल से ही मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं. अनुज सेन ने बताया "दादा को हर साल साइकिल से मां वैष्णो देवी की यात्रा करता देख उनके मन में भी आस्था बढ़ी. उन्होंने अपने दादा से प्रेरणा से लेकर तय किया कि साथ जाएंगे." पिछली 3 यात्राओं में अनुज सेन दादा के साथ जाते हैं. जब कलूराम सेन और उनके दोनों पोते यात्रा के लिए रवाना हो रहे थे तो स्वागत के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी.