सनातनी दिवाली ब्रिटिश काल के सिक्कों वाली, जॉर्ज पंचम और एडवर्ड के सिक्कों की भारी मांग

दिवाली के त्योहार के चलते बढ़ी कलदार सिक्कों की डिमांड, सागर सराफा बाजार में मुंह मांगी कीमत पर ब्रिटिश कालीन सिक्के खरीद रहे लोग.

sagar kaldar coins
ब्रिटिश कालीन कलदार सिक्के (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 7:14 AM IST

Updated : October 19, 2025 at 7:23 AM IST

4 Min Read
रिपोर्ट: कपिल तिवारी

सागर: सनातन धर्म में दीपावली एक बड़ा त्योहार है. सुख समृद्धि के इस पर्व पर लोग काफी खरीदारी करते हैं. खासकर सोने और चांदी की वस्तुओं की काफी मांग होती है. लोग गहने जेवरात तो खरीदते ही हैं, साथ ही सोने और चांदी के बने सिक्कों की जमकर मांग होती है. दीपावली के बाजार में चांदी और सोने के महालक्ष्मी और गणेश जी वाले सिक्के काफी मिलते भी हैं.

लेकिन सबसे ज्यादा मांग जिन सिक्कों की होती है, वो ब्रिटिश काल में बनाए जाने वाले सिक्के होते हैं. जो दीपावली के आम सिक्कों से महंगे भी होते हैं और लोग इनकी मांग भी खूब करते हैं. सर्राफा की भाषा में इन सिक्कों को कलदार सिक्के कहा जाता है. ये अपनी ऐतिहासिकता और शुद्धता के लिए जाने जाते हैं. फिलहाल इन सिक्कों की कीमत 2400 रुपए हैं. लेकिन कई सिक्कों के कद्रदान इनको मुंह मांगी कीमत पर भी खरीदते हैं.

George V and Edward coins demand
ब्रिटिश काल में बनाए जाने वाले सिक्के (ETV Bharat)

क्या होते है कलदार सिक्के
कलदार सिक्कों की बात करें, तो नाम भले ही थोडा अजीब है. लेकिन सर्राफा व्यावसायी कलदार सिक्के का नाम लेते ही ऐतिहासिक और प्राचीन सिक्के दिखाते हैं. इन सिक्कों के बारे में कहा जाता है कि पुराने कलदार सिक्के निश्चित समय अवधि से पहले बनाए गए होते हैं. जिनकी उस समय जो कीमत थी, आज उससे कहीं ज्यादा है. जैसे ब्रिटिश राज के जिन सिक्कों की डिमांड होती है, उनमें जॉर्ज पंचम, एडवर्ड और क्वीन सिक्के होते हैं. इनकी मांग का सबसे बड़ा कारण तो इनकी शुद्धता होती है और इसके अलावा दुर्लभ और प्राचीन चीजों को सहेजने वाले लोग इनकी ऐतिहासिकता और प्राचीनता के कारण इन्हें तलाशते हैं और कई बार तो मुंह मांगी कीमत देने तैयार होते हैं.

इसके अलावा सिक्कों को ढाले जाने वाले वक्त और अन्य कारणों से भी इनकी महत्ता होती है. सागर के सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सोनी बताते हैं कि, ''ये सिक्के ज्यादातर ब्रिटिश काल के हैं, जिन्हें हम लोग कलदार सिक्का कहते हैं. ब्रिटश काल में जो चांदी की सिक्का एक रुपए कीमत का होता था, उसका मूल वजन 11 ग्राम 664 मिलीग्राम होता था. सर्राफा की भाषा में इसे तोला कहा जाता है. वास्तव में तोला 10 ग्राम का नहीं, बल्कि 11 ग्राम 664 मिलीग्राम का होता था.''

kaldar coins price
इन सिक्कों की कीमत 2400 रुपए है (ETV Bharat)

दीपावली पर सबसे ज्यादा कलदार सिक्कों की मांग
सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सोनी कहते हैं कि, ''ब्रिटिश काल के सोने-चांदी के सिक्कों की मांग दीपावली पर हमेशा ज्यादा होती है. हम लोगों की भाषा में इन्हें कलदार सिक्के कहा जाता है. ये अपने निर्माण की समय में एक रुपए कीमत का चांदी का सिक्का होता है. आज इस सिक्के की कीमत 2400 रुपए के करीब है. लेकिन जब ये बना था, तब इसकी कीमत मात्र एक रुपए थी. इसमें साफ तौर पर इंडिया वन रूपी लिखा भी मिल जाएगा.

उस समय भारत काफी समृद्ध था. ब्रिटिश काल और ब्रिटिश राज के पहले हमारे देश को सोने की चिडिया कहा जाता था. उस समय जिस मुद्रा का चलन था, वो सोने और चांदी के बने होते थे. ये व्यापारिक लेनदेन और मुद्रा के तौर पर उपयोग में होते थे. इनकी शुद्धता और ऐतिहासिकता के कारण इनकी मांग काफी ज्यादा है.

kaldar silver coins price
93-94 प्रतिशत चांदी के हैं सिक्के (ETV Bharat)

आज ऐसे होता है कीमत का आकलन
आज की चांदी की कीमत के बारे में अगर इन सिक्कों का आकलन किया जाए, तो सर्राफा व्यापारी विक्रम सोनी बताते हैं कि, ''अगर इन सिक्कों की कीमत चांदी के तौर पर आंकी जाए, तो ये सिक्के 93-94 प्रतिशत चांदी के सिक्के होते हैं. आज के हिसाब से देखें तो आज चांदी की कीमत एक लाख 70 हजार रुपए किलोग्राम के करीब है. इस हिसाब से आज इसके दाम 92 प्रतिशत के हिसाब से तय होंगे. वो अलग बात है कि ऐतिहासिकता के तौर पर कोई ज्यादा कीमत दे दे. वहीं अगर आज की चांदी से इनकी तुलना की जाएगी, तो आज चांदी की शुद्धता इनके मुकाबले काफी कम होगी.''

