गांव उजड़ने के साथ जलमग्न हुई विरासत, सिंचाई परियोजना के चलते डूबा ऐतिहासिक सतगढ़ किला

सागर में कड़ान सिंचाई परियोजना से एएसआई संरक्षित स्मारक सतगढ़ किला जलमग्न, वीरान पड़ा खानपुर गांव, बुरे हाल में रहने को मजबूर विस्थापित लोग.

SAGAR SATGARH FORT SUBMERGED
सिंचाई परियोजना के चलते डूबा ऐतिहासिक सतगढ़ किला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 9:17 PM IST

Updated : January 28, 2026 at 9:29 PM IST

रिपोर्ट: कपिल तिवारी

सागर: शहर से कुछ ही दूरी पर खूबसूरत वादियों के बीच कड़ान नदी के किनारे बसे खानपुर गांव के आसपास पुरातात्विक और ऐतिहासिक विरासत बिखरी हुई है. यहां सदियों पुराने शैलचित्र मिलेंगे, तो नदी किनारे बना सतगढ़ किला अपने वैभव की कहानी कहता नजर आता था, लेकिन सतगढ़ कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना के चलते जहां ये किला जलमग्न हो गया है, वहीं ऐतिहासिक गांव खानपुर पूरी तरह से उजड़ गया है.

अपनी विरासत से प्रेम रखने वाले लोगों ने सिंचाई परियोजना की शुरुआत में ही विरासत को बचाने कई प्रयास किए और जिम्मेदारों का ध्यान खींचा, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक को नहीं बचाया जा सका. सिंचाई परियोजना के पूरे होने पर पिछले सीजन की बरसात में सतगढ़ किला पूरी तरह जलमग्न हो गया, तो खानपुर गांव भी खाली करा लिया गया. अब यहां ऐतिहासिक किले का ऊपरी हिस्सा ही नजर आता है और बाकी 2 मंजिल जलमग्न हो चुकी हैं. वहीं खानपुर गांव के विस्थापित अपने टूटे-फूटे घरों में बचे जरूरत के सामान को इकट्ठा करने में लगे हैं.

सिंचाई परियोजना के चलते उजड़ गया गांव (ETV Bharat)

क्या है खानपुर और सतगढ़ का इतिहास

भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट सागर के संयोजक डॉ. रजनीश जैन ने 2021 में इस इलाके में पुरातात्विक विरासत की खोजबीन की थी. डॉ. रजनीश जैन बताते हैं, "ये पूरा इलाका खानपुर या सतगढ़ कहलाता है, जो सागर शहर से करीब 10 किमी दूरी पर है. यहां किले का निर्माण बाद में हुआ, लेकिन यहां पर कलचुरी शासन के महान राजा शंकरगण का अभिलेख है. यह एक मंदिर में 1875 के आसपास अंग्रेज अधिकारियों को मिला था.

Sagar Historical satgarh fort submerged dam
बांध में डूबा ऐतिहासिक किला सतगढ़ (ETV Bharat)

शिलालेख और कुछ मूर्तियां पहले सैन्य छावनी की अफसर मैस में स्थापित रहीं, फिर सागर यूनिवर्सिटी के पुरातत्व संग्रहालय में पहुंच गई. यहां कलचुरी शासक राजा शंकरगण द्वारा बनाए गए 4 मंदिरों का समूह सतगढ़ किले के सामने था. यहां हम लोगों ने सागर इनटेक चैप्टर ने करीब 5 साल पहले खोजबीन की थी. यहां पर मैंने करीब 165 अभिलेख और मूर्तियों के अवशेष इकट्ठा करके पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराकर जिला पुरातत्व संग्रहालय में रखवा दिए थे."

HERITAGE SHATGARH FORT
कलचुरी राजाओं द्वारा बनवाया गया था किला (ETV Bharat)

किले को स्थानीय लोग कहते हैं रानी महल

सतगढ़ किले के बारे में खानपुर गांव के लोग बताते हैं कि यह रानी का महल था और ऐतिहासिक गढ़पहरा किले से लेकर यहां तक सुरंग थी. स्थानीय ग्रामीण गोविंद सिंह बताते हैं कि "इसे सतगढ़ किले के नाम से जानते हैं. हमारे दादा परदादा ने बहुत अच्छी हालत में देखा था. यह किला नदी किनारे बना है, दूसरी तरफ से किले में आना जाना करते थे. अब किले में पानी भर चुका है और अब नहीं जा सकते हैं. हम लोगों ने सुना था कि गढ़पहरा के किले से लेकर यहां तक सुरंग थी, यह रानी का किला कहलाता था. लोग बताते हैं कि रानी वन विहार के लिए आती थीं.

Kadan Medium Irrigation Project
जलमग्न हुई सागर की विरासत (ETV Bharat)

परियोजना से प्रभावित गांव और लोग

सतगढ़ कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना नरयावली विधानसभा के किसानों को उन्नत खेती और सिंचाई के लिए 2016-2018 में मंजूर की गई थी. लेकिन इस परियोजना से खानपुर गांव प्रभावित हुआ है, जो अब पूरी तरह से वीरान हो चुका है. एक समय यहां करीब 100 परिवार निवास करते थे, जिनकी कुल 56 हेक्टेयर जमीन थी. सिलेरा गांव में कॉलोनी बनाकर विस्थापित लोगों को बसाया गया है. पहले पक्की सड़क और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास देने की बात की गई थी, लेकिन ना तो पक्की सड़क बनी है और ना ही किसी को आवास मिला है. नल जल योजना के माध्यम से पानी मिल रहा है. स्कूल और आंगनबाड़ी भी स्थापित किए गए हैं.

historic Khanpur village destroyed
उजड़ गया ऐतिहासिक खानपुर गांव (ETV Bharat)

क्या कहते हैं इतिहासकार

डॉ रजनीश जैन बताते हैं, "सतगढ़ किला एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक था. ये सागर में दांगी शासन के दौरान बना होगा. ब्रिटिश अधिकारियों की शिकारगाह रही और वहां पर ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा तख्ती लगवाई थी, जो कुछ सालों पहले तक लगी रही. यहां मिली मूर्तियां, अभिलेख और भग्नावशेष सतगढ़ कड़ान मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ गये है. दुर्भाग्य की बात है कि एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक और कीमती मंदिरों के अवशेष मिलने के बाद सिंचाई परियोजना ने राज्य पुरातत्व विभाग या एएसआई से किसी प्रकार की एनओसी नहीं ली. पूरी सामग्री और किला अब डूब गया है."

historic Khanpur village destroyed
मिट्टी के ढेर में बदल गया 4 मंदिरों का समूह (ETV Bharat)

मिट्टी के ढेर में बदल गया 4 मंदिरों का समूह

डॉ रजनीश जैन बताते हैं, "मेरा ये भी सुझाव था कि 4 मंदिरों का समूह जो टीले के ढेर में बदल गया था. उनके पास कुएं थे, जो सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आ गए. अगर इन कुंओं का उत्खनन कराया जाता, तो बहुत सारी प्रतिमाएं, प्राचीन सिक्के मिलने की संभावना थी. क्योकिं परंपरा रही है कि मुद्राएं कुंओं में डाली जाती थी. ऐसे में कलचुरी शासन का 850 ई. से लेकर अब तक इतिहास हमारे सामने होता, जिसके प्रमाणित साक्ष्य अभिलेखों के तौर पर विद्यमान हैं. अभी भी 4 अभिलेखों के हिस्से हमने संग्रहित करके जिला पुरातत्व संग्रहालय में रखवाए थे. यहां अच्छी-अच्छी हिंदू देवी-देवताओं की प्रतिमाएं और कुछ अवशेष जो बुद्ध या महावीर जैसे प्रतीत होते हैं, वो भी मिले थे."

kadan dam displaced people
बुरे हाल में रहने को मजबूर विस्थापित लोग (ETV Bharat)
