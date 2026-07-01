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सागर के पत्रकार की नरसिंहपुर में मिली लाश, जंगल में शव देखकर हत्या की आशंका

पत्नी ने पुलिस को दी थी लापता होने की सूचना, फिर जंगल में मिला शव, हत्या या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस

SAGAR JOURNALIST DEAD BODY FOUND
सागर के पत्रकार की नरसिंहपुर में मिली लाश (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 9:59 AM IST

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सागर : जिले के शाहगढ़ कस्बे के पत्रकार नितिन जैन की संदिग्ध मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पत्रकार का शव नरसिंहपुर जिले के बरमान के जंगलों में पेड़ पर मिला है. सोमवार को सामने आई इस घटना के बाद सागर में हड़कंप मच गया है. पत्रकार नितिन जैन की पत्नी डाॅ. पूजा परमार हाल ही में देवरी में बीएमओ पद पर पदस्थ हुई हैं, जिसके बाद इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. कहा जा रहा है कि निर्भीक और तेज तर्रार शैली में काम करने वाले नितिन जैन आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है. यही वजह है कि अब पुलिस इस मामले में हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है.

पत्नी ने पुलिस को दी थी लापता होने की सूचना

नितिन जैन के बहनोई अमित जैन ने बताया, '' सोमवार शाम करीब साढ़े सात बजे मेरी पत्नी शिल्पी (नितिन की बहन) के मोबाइल पर पुलिस का फोन आया था कि नितिन का शव बरमान बायपास के पास जंगल में मिला. सूचना मिलते ही हम लोग यहां पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली, लेकिन हम लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि नितिन ऐसा कर सकते थे. क्योंकि वो एक तेज तर्रार पत्रकार थे और निडर थे, ऐसा कदम नहीं उठा सकते थे.

जानकारी देते एसडीओपी (Etv Bharat)
पुलिस की लापरवाही रही है, इनकी पत्नी ने इनके गायब होने की सूचना देवरी थाना में दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई तत्तपरता नहीं दिखाई. अगर पुलिस खोजबीन करती, तो शायद वो बच जाते.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

इस घटना को लेकर नरसिंहपुर एसडीओपी अभिनव मिश्रा ने कहा, '' सोमवार को जानकारी मिली थी कि बरमान बायपास के पास जंगल में झाड़ियों के बीच एक व्यक्ति का शव पाया गया है. घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पेड़ से उतारकर जांच पड़ताल की गई, तो जानकारी मिली कि मृतक का नाम नितिन जैन है और सागर के शाहगढ़ जिले के रहने वाले हैं. शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, परिजनों को जो संदेह है उसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकता है.

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पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. मर्ग कायम कर मामले को जांच में ले लिया गया है.

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