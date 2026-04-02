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देश के सबसे बड़े हाइवे पर स्थापित हैं यीशु, डिवाइन मर्सी रूप में देते हैं दर्शन

देश के सबसे बड़े नेशनल हाइवे 44 पर स्थापित है ईसा मसीह की विशाल मूर्ति, सागर के पास मौजूद इस मूर्ति को थर्मोसेटिंग से बनाया.

SAGAR JESUS CHRIST STATUE
देश के सबसे बड़े हाइवे पर स्थापित हैं यीशु (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 5:24 PM IST

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Updated : April 2, 2026 at 5:51 PM IST

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सागर: नेशनल हाइवे 44 से होकर सागर से गुजरने वाले लोगों को दूर से यीशु यानी ईसा मसीह की विशाल मूर्ति के दर्शन होते है. ये मूर्ति यीशु मसीह के दया सागर रूप की बड़ी मूर्ति है. जिसे सागर शहर से करीब 15 किमी की दूरी पर खजुरिया गुरू गांव में 2013 में स्थापित किया गया. ये मूर्ति 2013 में लोकार्पित की गयी थी. यीशु की दयासागर रूप की 43 फीट ऊंची मूर्ति है. यह एक तरह से ऐसा तीर्थ स्थल है, जहां लोग आध्यात्मिक शांति के लिए ध्यान और प्रार्थना करने पहुंचते हैं. यहां देश भर से ईसाई धर्मालंबी पहुंचते हैं. यहां हर साल दिव्य दया पर्व भी मनाया जाता है.

नेशनल हाइवे 44 पर स्थापित है मूर्ति

नेशनल हाइवे 44 पर सागर शहर से करीब 15 किमी दूर खजुरिया गुरू गांव है. सागर से झांसी मार्ग पर यीशु की दिव्य दया मूर्ति स्थापित की गई. यीशु मसीह की ये मूर्ति 43 फीट ऊंची है. जिसका वजन 1.5 टन है और इसे 45 फीट ऊंचे आधार पर स्थापित किया गया है. इसे थर्मोसेटिंग सामग्री से बनाया गया है. जो गर्म होने पर कठोर हो जाती है और दोबारा गरम करने पर पिघलती नहीं है.

डिवाइन मर्सी रूप में स्थापित है मूर्ति (ETV Bharat)

यहां पर सेंट मारिया फॉस्टिना के अवशेष भी रखे गए हैं. कहा जाता है कि सेंट मारिया फॉस्टिना को यीशु मसीह ने दया सागर रूप के दर्शन दिए थे. मूर्ति का लोकार्पण 30 सितंबर 2013 को बिशप एंथनी चिरायथ ने किया था. इस जगह को दिव्य दया ( Divine Mercy) तीर्थस्थल नाम दिया गया.

SAGAR JESUS CHRIST DIVINE MERCY
ईसाईयों का दयासागर तीर्थ स्थल (ETV Bharat)

यीशु के दया सागर रूप की प्रतिमा

  1. एनएच- 44 पर सागर से 15 किमी दूर
  2. सागर के खजुरिया गुरू गांव में दयासागर तीर्थस्थल
  3. मूर्ति की ऊंचाई- 13 मीटर (43 फीट)
  4. मूर्ति का आधार - कंक्रीट का बना हुआ 45 फीट
  5. मूर्ति का वजन - 1.5 टन
  6. मूर्ति की सामग्री - थर्मोसेटिंग सामग्री

यीशु मसीह का दिव्य दया अवतार और संत फौस्टिना कोवाल्स्का

संत फौस्टिना कोवाल्स्का पोलैंड की एक नन थी. जो महज 33 साल (1905-1938) दुनिया में रही. कहा जाता है कि उनको यीशु मसीह ने 'दिव्य दया' (Divine Mercy) दर्शन दिए थे. उनके जरिए दुनिया को संदेश दिया गया कि यीशु दया के सागर हैं. यीशु ने उनको बताया कि वो दया के सागर हैं और मानव जाति के लिए दया का स्रोत हैं. संत फौस्टिना के दिव्य दया रूप की बात करें तो उनके हृदय से सफेद और लाल रंग की दो किरणें निकल रही थी, जो आत्मा और जीवन का प्रतीक है.

NATIONAL HIGHWAY 44 JESUS STATUE
दया सागर रूप में यीशु की मूर्ति (ETV Bharat)

यीशु ने संत फौस्टिना को दया की माला के जरिए पापियों को क्षमा और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करने कहा था. संत फौस्टिना को 30 अप्रैल 2000 में संत जॉन पॉल द्वितीय ने संत घोषित किया था.

सबसे बड़े नेशनल हाइवे पर यीशु का दिव्य दया रूप अद्भुत

दयसागर तीर्थ के प्रभारी फादर थाॅमस लाल सेंथिल बताते हैं कि "वैसे तो यीशु मसीह की विशाल प्रतिमा है, कई जगह स्थापित हैं, लेकिन सागर के खजुरिया गुरु में दया सागर तीर्थ स्थल पर स्थापित की गई यह प्रतिमा यीशु मसीह के दिव्य दया रूप की प्रतिमा है. इतनी विशाल प्रतिमा यीशु मसीह के इस रूप की कहानी और स्थापित नहीं है. यहां पर इसको स्थापित करने का उद्देश्य यह है कि यह तीर्थ स्थान भारत के सबसे बड़े नेशनल हाईवे 44 पर बना हुआ है. यहां से पूरे देश का ट्रैफिक गुजरता है और लोगों को अपने वाहन में बैठे-बैठे यीशु मसीह के दिव्य दया रूप के दर्शन होते हैं."

Last Updated : April 2, 2026 at 5:51 PM IST

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