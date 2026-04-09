सागर कलेक्टर पर तमतमाए जीतू पटवारी- मंडी में किसान प्यासे मर रहे और आपको सुध नहीं
सागर की कृषि उपज मंडी बंद होने के कारण चक्काजाम कर रहे किसानों के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 5:47 PM IST
सागर : मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपने कड़े तेवरों के लिए जाना जाता है. ताजा मामला सागर का है. कृषि उपज मंडी बंद होने के कारण किसान चक्काजाम कर रहे थे. इसी दौरान जीतू पटवारी वहां से गुजरे तो किसान उनके पास पहुंच गए. किसानों की समस्याओं को सुनकर जीतू पटवारी अपने चिर-परिचित अंदाज में आ गए और फिर सागर कलेक्टर को नसीहत दे डाली.
किसानों ने जीतू पटवारी को सुनाई व्यथा
सागर में कृषि उपज मंडी के सामने किसान मंडी बंद होने के कारण चक्काजाम कर रहे थे. तभी किसानों को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का काफिला गुजरने की सूचना मिली. किसान जीतू पटवारी को अपनी समस्या सुनाने पहुंच गए. तत्काल जीतू पटवारी मंडी पहुंचे और किसानों की समस्याएं सुनी. किसानों ने बारदाने की कमी और फसल खरीदी में अव्यवस्था को लेकर सरकार को जमकर घेरा. उन्होंने आरोप लगाया "मौजूदा सरकार किसानों का शोषण कर रही है और मंडी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है."
मंडी में अव्यवस्था देख गुस्साए जीतू पटवारी
मंडी के हाल देखकर और किसानों की समस्याएं सुनकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने तत्काल कलेक्टर को फोन लगाया और जब कलेक्टर ने किसानों के चक्काजाम को लेकर अनभिज्ञता दिखाई, तो जीतू पटवारी ने नाराजगी जताते हुए कहा "किसान यहां भूखे प्यासे मर रहे हैं और आपको सुध ही नहीं है." अपने तेवर में उन्होंने मौके पर मौजूद मंडी के अधिकारियों को नसीहत दी और कहा "किसानों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी."
- राजस्थान में गेहूं पर 150 रु का बोनस तो मध्य प्रदेश में 15 रु क्यों, कांग्रेस ने मोहन यादव को लिखा पत्र
- टेंडरों में लगाई गई फर्जी बैंक गारंटी, कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग
ये बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं
इसके बाद मीडिया से बात करते हुए जीतू पटवारी ने कहा "ये किसानों की लड़ाई है, न कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच. ये किसानों के हक और पेट की लड़ाई है. डबल इनकम और खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात करने वाले आज कहां हैं. शिवराज सिंह ने अभी संसद में कहा कि किसानों की आय 8 गुना हो गयी है. शिवराज सिंह पूरे देश में झूठ बोलते हैं."
उन्होंने कहा "मध्य प्रदेश में किसान सोसायटी के डिफॉल्टर हो गए हैं. क्योंकि 28 मार्च तक कर्ज चुकाना था और खरीदी 10 अप्रैल से शुरू हो रही है. यदि कांग्रेस सत्ता में आती है, तो किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा और मंडियों में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी."