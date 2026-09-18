फूलों की खेती कर महिलाएं कर रही दोगुनी कमाई, खेती के साथ सीखा बिजनेस और बाजार का हुनर
सागर कै जैसीनगर में महिलाओं ने सीखा व्यवसाय और बाजार का हुनर, ट्रेनिंग के बाद फूलों की खेती कर बाजार से कर रहीं दोगुनी कमाई. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 4:14 PM IST|
Updated : September 18, 2026 at 4:45 PM IST
सागर: वैसे तो सरकार और कई सारे संस्थान महिलाओं के स्वरोजगार के लिए कई तरह के प्रशिक्षण करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के बाद व्यावसाय और बाजार को समझने की हुनर ना होने के कारण महिलाएं अपने उत्पादों की सही तरीके से बिक्री नहीं कर पाती हैं, लेकिन सागर के जैसीनगर विकासखंड के कनेरा गांव में
सेंटर फॉर इनोवेशन्स एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस (सीआईडीए) द्वारा नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (एमईडीपी) के अंतर्गत महिला किसानों को फूलों की खेती के साथ-साथ व्यवसाय और बाजार की समझ के बारे में भी बताया गया. इसका नतीजा ये हुआ कि महिलाओं ने त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखकर फूलों की खेती की और आज वो फूलों से दोगुनी कमाई कर रही हैं.
त्यौहारी सीजन में गेंदे के फूलों से कमाई
जैसीनगर ब्लाॅक के कनेरा गांव में अप्रैल-मई 2026 में सेंटर फॉर इनोवेशन्स एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस (सीआईडीए) द्वारा नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (एमईडीपी) के अंतर्गत महिला किसानों के फूलों की खेती का प्रशिक्षण आयोजित किया गया. जिसमें ग्रामीण महिलाओं को सब्जी एवं फूल उत्पादन की उन्नत तकनीकों के साथ-साथ ग्रेडिंग, पैकैजिंग, बाजार की मांग को समझने और सही समय पर उत्पाद उपलब्ध कराने की व्यावहारिक जानकारी दी गई. प्रशिक्षण के बाद महिलाओं ने इन सीखों को अपने खेतों और मार्केटिंग के लिए लागू किया.
जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण गेंदे की खेती में देखने मिल रहा है. पहले फूल आते ही महिलाएं बाजार में बेच देती थीं. इस बार उन्होंने त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली मांग को ध्यान रखकर फूलों की तुड़ाई और बिक्री का समय तय किया. हरतालिका तीज और गणेश उत्सव के अवसर पर मांग बढ़ने पर महिलाओं ने बड़ी मात्रा में गेंदे के फूल बाजार में उतारे. जहां आम दिनों में गेंदे के फूलों का थोक कीमत लगभग 20 से 35 रुपये प्रति किग्रा रहता है, इस बार महिलाओं ने बाजार की मांग के अनुरूप सही समय पर फूल बाजार में लाने पर लगभग 60 रुपए प्रति किलोग्राम थोक कीमत मिली. कुछ महिलाओं ने खुद फुटकर बिक्री कर 80 रुपए प्रति किग्रा तक की कीमत हासिल की.
सिर्फ तकनीक नहीं बाजार की समझ विकसित करना उद्देश्य
मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के अनूप तिवारी ने बताया कि "एमईडीपी का उद्देश्य महिलाओं को केवल उत्पादन तकनीक सिखाना नहीं, बल्कि उन्हें अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए बाजार एवं विपणन की समझ विकसित करना भी है. प्रशिक्षण में मिली सीख को महिलाओं द्वारा व्यवहार में उतारना कार्यक्रम के ठोस परिणाम का महत्वपूर्ण उदाहरण है.
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भगवत बाई पटेल, पुष्पा पटेल, राधाबाई कुर्मी, विनिता पटेल, गुलाबरानी पटेल और रचना कुर्मी सहित अन्य महिला किसानों ने इस बाजार अवसर का लाभ उठाया. यह अनुभव दर्शाता है कि बेहतर कृषि आय केवल अधिक उत्पादन से नहीं, बल्कि बाजार की मांग को समझकर सही समय पर सही उत्पाद बाजार तक पहुंचाने से भी संभव है. एमईडीपी प्रशिक्षण की यह सीख महिला किसानों को उत्पादन से आगे बढ़कर बाजार-उन्मुख उद्यमी बनने में मदद कर रही है."