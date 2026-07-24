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मंत्री के इलाके में बदहाल अस्पताल, बरसात में प्रसूति वार्ड में गिरा प्लास्टर, तब जागे जिम्मेदार

अस्पताल में कई जगह प्लास्टर उखड़ गया है. हालत ये है कि पिछले दिनों प्रसूति वार्ड में प्लास्टर गिर गया. गनीमत थी कि उस वक्त अस्पताल में कोई प्रसूता मौजूद नहीं थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. इसी बीच जब जिला कलेक्टर दौरे पर पहुंची और उनके सामने अस्पताल की हकीकत आयी, तब जाकर मंत्री ने नया अस्पताल बनवाने की घोषणा की है.

सागर: मध्य प्रदेश में विकास का नारा देने वाली सरकार की स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं. इसका नजारा सागर जिले के जैसीनगर कस्बे के अस्पताल देखकर लगाया जा सकता है. सुरखी विधानसभा के जैसीनगर मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जर्जर इमारत कई सालों से मरम्मत का इंतजार कर रही है. लगातार हो रही बारिश के चलते अस्पताल की छत जगह-जगह से टपक रही है.

पानी-पानी हुआ अस्पताल

सुरखी विधानसभा के जैसीनगर विकासखंड मुख्यालय का अस्पताल एक बार फिर बारिश के मौसम में अपनी बदहाली का बखान कर रहा है. अस्पताल की गैलरी की छत से पानी टपक रहा है. पैथालाजी, प्रसूति वार्ड में जगह-जगह प्लास्टर टूट गया है. बारिश शुरू होते ही छत जगह-जगह टपकने लगती है. मरीज अगर अस्पताल में भर्ती हो, तो अपना इलाज करवाना छोड़कर बिस्तर को इधर उधर करते रहते हैं.

बरसात में प्रसूति वार्ड में गिरा प्लास्टर (ETV Bharat)

कई मरीज तो अस्पताल में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं होते हैं और इलाज के लिए जिला मुख्यालय सागर आ जाते हैं. कहीं पानी टपक रहा है, तो कहीं सीलन हो रही है. पिछले दिनों प्रसूति वार्ड में बड़ा हादसा इसलिए बच गया, क्योंकि जब वार्ड में प्लास्टर टूटकर गिरा, तो कोई प्रसूता वार्ड में मौजूद नहीं था. खास बात ये है कि ये हालात आज से नहीं, पिछले कई सालों से हैं और हर बारिश में यही हालात बनते हैं. जैसीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रोजाना 250 से अधिक मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं.

मंत्री के इलाके में बदहाल अस्पताल (ETV Bharat)

कलेक्टर पहुंची तो अस्पताल की मरम्मत के आसार बने

बारिश के दौरान जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल जैसीनगर दौरे पर पहुंची और स्थानीय पत्रकारों ने जब उनके सामने बदहाली की पोल खोली, तो उन्होंने तत्काल मरम्मत कराने के लिए कहा. कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि, ''अस्पताल खस्ताहाल है इसकी जानकारी हमें मिली है. जरूरी चीजों को अभी तुरंत ठीक करवा लिया जाएगा. पूरे अस्पताल के मेटेंनेंस के लिए प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है.''

मंत्री ने की सिविल अस्पताल में उन्नयन की घोषणा

मामला गंभीर स्थिति में पहुंचने के बाद क्षेत्रीय विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने घोषणा की है कि, ''अब जैसीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल के रूप में उन्ययन किया जाएगा.'' उन्होंने जानकारी दी कि, ''इसके लिए 16 करोड रूपए स्वीकृत भी हो चुके हैं. वहीं अस्पताल में सर्जरी, हड्डी रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, शिशु रोग, नेत्र रोग, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, नाक, कान गला, दंत चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट जैसे विभाग भी काम करेंगे.''