गोवर्धन मेले में मोनियो के साथ जमकर झूमे गोविंद सिंह राजपूत, दिवारी गाकर सुर का बिखेरा जादू
सागर के जैसीनगर के गोवर्धन मेले में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गाई दिवारी और जमकर झूमे. ग्रामीणों ने बुंदेली परंपरा से किया स्वागत-सत्कार.
Published : October 21, 2025 at 10:02 PM IST
सागर: बुंदेलखंड में हर तीज-त्योहार से जुड़ी अपनी लोक परंपराएं हैं. ऐसी ही कई परंपराएं दीपावली के त्योहार से जुड़ी हैं. आम हो या खास, सब दीपावली से जुड़ी परंपराओं को आज भी निभाते हैं. इसी कड़ी में दीपावली के दूसरे दिन आयोजित होने वाले जैसीनगर के गोवर्धन मेले में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत दिवारी गाकर मोनियों के साथ झूमते नजर आए. उन्होंने तीज-त्यौहार और मेलों को देश की सांस्कृतिक पहचान बताते हुए इसे जीवित रखने की अपील की.
दिवारी गाकर मोनियो संग जमकर झूमे गोविंद सिंह
सुरखी विधानसभा के जैसीनगर में हर साल आयोजित होने वाले गोवर्धन मेले में गोविंद सिंह राजपूत परंपरागत बुंदेली दिवारी गाकर मोनियो के साथ जमकर झूमे. गोविंद सिंह राजपूत का ग्रामीणों ने बुंदेली परंपरा के अनुसार स्वागत किया. गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि "मैं करीब 30 सालों से जैसीनगर के गोवर्धन मेला में शामिल हो रहा हूं. पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जैसीनगर दौरे पर भगवान गोवर्धन के दर्शन किए थे.
मेला हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक होते हैं. हमारे तीज-त्योहार, परंपराएं हमारी बहुमूल्य विरासत हैं. हमारा देश त्योहारों का देश है. रक्षाबंधन, दीपावली, होली जैसे त्योहार साल भर चलते हैं. हमें अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संजो कर रखना है. ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास को जान सके और हमारी इन परंपराओं को आगे बढ़ा सके."
'बीजेपी सरकार विरासत को सहेजने का कर रही काम'
गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि "भाजपा की सरकार जहां भी है वहां हमारी विरासत को सहेजने और परंपराओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है. आजकल जगह-जगह ऐसे मेलों का आयोजन किया जाता है, जिससे हमारी संस्कृति का प्रचार-प्रसार हो सके और उन्हें प्रोत्साहन मिले. बुधवार को मेले का आयोजन सरकारी तौर पर किया जाएगा. जिसमें हम सभी शामिल होंगे."
मंत्री ने पूरे मेले का भ्रमण किया और क्षेत्र वासियों तथा स्थानीय दुकानदारों से खरीदी कर उनसे सीधा संवाद करते हुए सभी क्षेत्र वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि "मेला एक ऐसा आयोजन है, जिसमें आपके क्षेत्र का नाम दूर-दूर तक पहुंचता है. हमारे स्थानीय व्यापारियों तथा हस्तशिल्पियों के लिए यह एक बड़ा मंच होता है."