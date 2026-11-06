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सुबह महावीर का मोक्ष, शाम को गौतम का केवल्य ज्ञान, क्यों और कैसे मनती है जैन धर्म की दिवाली

सागर: दीपावली का त्योहार ऐसा त्योहार है, जो सिर्फ हिंदू सनातनी नहीं बल्कि बौद्ध, सिख और जैन धर्म में भी मनाया जाता है. हालांकि सभी धर्म में दीपावली मनाने के अलग-अलग कारण हैं और अलग-अलग तरीके से ये त्योहार मनाया जाता है. जैन धर्म में दीपावली का पूजन मंदिरों में सुबह के समय और शाम के समय घरों में दीपक जलाकर किया जाता है. जैन धर्म में भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण यानि मोक्ष प्राप्ति के दिन को उत्सव की तरह दीपावली के रूप में मनाया जाता है.

जैन धर्मावलंबी सुबह के समय मंदिर में इकट्ठा होते हैं और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण को उत्सव के रूप में मनाते हैं. वहीं, महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद उसी दिन प्रथम श्रोता गौतम गणधर को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति पर घरों में ज्ञान की ज्योति के तौर पर दीप जलाए जाते हैं. इसी दिन से जैन धर्म का वीर निर्माण संवत यानि नया साल शुरू होता है.

पंडित रामकुमार शास्त्री जी बताते हैं कि, ''जैन दर्शन और जैन धर्म दोनों अलग-अलग हैं. षट दर्शन में एक जैन दर्शन है, जो जैन दर्शन के अनुयायी होते हैं, वह जैन धर्म को मानते हैं. जो व्यक्ति जीता है, वास्तव में वही धर्म है. महावीर स्वामी की स्मृति में दीपावली पर्व जैन धर्मावलंबी मनाते हैं. भगवान महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की उम्र में बिहार के पावापुर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन प्रातः कालीन बेला में निर्वाण प्राप्त किया था. उनके निर्वाण के उपलक्ष्य में सारे जैन धर्मावलंबियों ने अपने घरों में हजारों लाखों दीप जलाए थे. निर्वाण का मतलब मोक्ष होता है, उन्होंने अक्षय पद को प्राप्त कर लिया. उसी दिन से निर्वाण महोत्सव के रूप में दीपावली का पर्व मनाया जाता है.''

भगवान महावीर स्वामी ने प्रातः काल में निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति की और उसी दिन सायंकाल में गौतम गणधर, जो भले ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने जैन धर्म अंगीकार कर लिया था. वह भगवान महावीर स्वामी के प्रथम श्रोता बने, उसी के बाद सायंकाल की बेला में उनको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई. इसीलिए जैन धर्म में प्रातः काल में महावीर स्वामी का निर्वाण होने से दीपावली मनाई जाती है और सायंकाल में उनके प्रथम श्रोता गौतम गणधर को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है. जब केवल्य ज्ञान की ज्योति में उन्हें सब कुछ दिखाई देता है, तो उसके उपलक्ष्य में लोग अपने घरों में केवल्य ज्ञान की पूजा और गौतम गणधर की पूजा की. यह प्रथा तब से आज तक अक्षुण्ण रूप से चली आ रही है.

शाम को गौतम गणधर को केवल्य ज्ञान (ETV Bharat)

कैसे मनाते हैं जैन धर्मालंबी

जैन धर्म के जानकार डॉ. अजीत जैन बताते हैं कि, ''महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक महोत्सव में निर्वाण कांड की रचना की गई है, जो महावीर स्वामी का पावापुर में निर्वाण हुआ था. 24 वें तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी का नाम आता है. दीपावली का पूजन मंदिर और घर में अलग-अलग तरीके से किया जाता है. दोनों जगह पूजन के पहले निर्वाण कांड का वाचन होता है. सबसे पहले सभी 24 तीर्थंकर की पूजा होती है. उसके साथ ही समुच्चय पूजा होती है और फिर निर्वाण कांड के वाचन के बाद मंदिर में लाड़ू चढ़ाए जाते हैं. घर के पूजन में भी निर्वाण कांड पढ़ने के बाद दीप जलाए जाते हैं. ऐसा माना जाता है कि 24 तीर्थंकर में भगवान महावीर स्वामी इस युग के अंतिम तीर्थंकर हुए. उनकी वाणी निर्वाण के बाद गौतम गणधर को सुनने मिली. इसी परंपरा में जैन समाज के सभी लोग उत्सव के रूप में दीपावली मनाते हैं.''

भगवान महावीर के प्रथम श्रोता बने ब्राह्मण (ETV Bharat)

जैन धर्म में शुरू होता है नया साल

भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण को 2552 वर्ष हो चुके हैं. उनके नाम से वीर निर्माण संवत भी चल रहा है. जैन धर्म इसी संवत के आधार पर चलता है. आगामी दीपावली को 2553 वां वीर निर्वाण संवत शुरू होगा. डॉ. अजीत जैन बताते हैं कि, ''भगवान महावीर के निर्माण के दिन से नए संबंध शुरू होता है जिसे वीर निर्माण संवत कहते हैं. वर्तमान में 2552 व संवत चल रहा है इसके बाद 2553 वहां संवत शुरू होगा. महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याणक के बाद यह संवत शुरू होगा.''