ETV Bharat / state

हवा से बातें करते पहुंचेंगे सागर से जबलपुर, सागर दमोह फोरलेन की भी खुली राह

दमोह-जबलपुर फोरलेन का टेंडर अक्टूबर महीने में ही हो चुका था, जिसकी लागत साढ़े 9 सौ करोड़ रुपए की है. 950 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस फोरलेन सड़क में ब्रिज, सर्विस रोड और बड़े कस्बों में बायपास का निर्माण किया जाना है. दमोह से जबलपुर की दूरी करीब 107 किमी है. इस 107 किमी दूरी में जबेरा विधानसभा क्षेत्र का करीब 26 किलोमीटर का जंगल पड़ता है. इसे छोड़कर बाकी फोरलेन का निर्माण पहले चरण में किया जा रहा है. 26 किमी सड़क का निर्माण दूसरे चरण में किया जाएगा. इस तरह पहले चरण में करीब 81 किमी सड़क का निर्माण होगा. इसके लिए एनएचएआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराया जाएगा, फिर जाकर 26 किमी सड़क का निर्माण होगा, जो टूलेन होगी. क्योकिं ये इलाका नौरादेही टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है.

सागर: सागर-जबलपुर फोरलेन मार्ग की कई सालों से चली आ रही चौड़ीकरण की मांग अब जाकर पूरी हो गई है. बीते दिनों खजुराहो में हुई डॉ. मोहन यादव कैबिनेट बैठक में सागर-दमोह फोरलेन को मंजूरी मिलने के बाद दो बड़े शहरों के बीच की दूरी का सफर कम समय में पूरा होगा. दमोह जबलपुर फोरलेन मार्ग के टेंडर अक्टूबर माह में ही पूरे हो गए थे, लेकिन सागर-दमोह फोरलेन मार्ग में तकनीकी अड़चनों के कारण सागर से दमोह तक का सफर टू लेन के सहारे ही चल रहा था. लेकिन मंगलवार को सागर-दमोह फोरलेन को मिली कैबिनेट मंजूरी से ये सफर आसान होने जा रहा है.

सागर-दमोह फोरलेन की कैबिनेट ने खोली राह (NHAI and PWD)

क्या कहते हैं जिम्मेदार

NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अमृतलाल साहू ने बताया कि "अक्टूबर में टेंडर होने के बाद दमोह-जबलपुर मार्ग के पहले चरण का काम दिसंबर माह के अंत में शुरू होने की संभावना है. इस प्रोजेक्ट के तहत दमोह से अभाना तक 10 किमी सड़क की चौड़ाई 80 फीट होगी, ये फोरलेन सड़क होगी. 10 फीट पेपर शोल्डर के साथ एक तरह की चौड़ाई 50 फीट होगी. कुल मिलाकर 40 किमी सड़क की चौड़ाई 80 फीट होगी. वहीं, कटंगी से जबलपुर के माढ़ोताल तक 30 किमी सड़क फोरलेन सड़क होगी. इस सड़क के पूर्ण होने के बाद दूसरे फेज में 26 किमी जंगल वाले इलाके का निर्माण किया जाएगा."

सागर, दमोह और जबलपुर फोरलेन को मिली कैबिनेट की मंजूरी

वहीं, दूसरी तरफ मंगलवार को खजुराहो में हुई डाॅ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में दमोह-सागर फोरलेन को भी मंजूरी मिल गई है. कैबिनेट की बैठक में सागर-दमोह फोरलेन के लिए 2059.85 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है. कुल मिलाकर 76.680 किमी लंबे इस मार्ग का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के अंतर्गत किया जाएगा. भूमि अर्जन और अन्य कार्यों पर 323.41 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे. पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि "केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पूर्व में मध्य प्रदेश शासन में लोक निर्माण विभाग मेरे पास रहने के दौरान सागर–दमोह मार्ग के फोरलेन निर्माण हेतु प्रदान की गई स्वीकृति को प्रदेश सरकार ने 9 दिसंबर की कैबिनेट बैठक में औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी है."

सागर-दमोह फोरलेन चौड़ीकरण का काम जल्द होगा शुरू (NHAI and PWD)

पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने आगे बताया कि "मैं अपनी रहली विधानसभा की जनता की ओर से नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त करता हूं. इस फोरलेन मार्ग का निर्माण सर्वे की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद जल्द किया जाएगा. परियोजना के तहत परसोरिया, चनोआ, गढ़ाकोटा और बांसा में बाईपास का निर्माण 13 अंडरपास, 3 वृहद पुल, 9 मध्यम पुल, 1 आरओबी, 13 वृहद जंक्शन और 42 मध्यम जंक्शन का निर्माण किया जाएगा. इस फोरलेन के निर्माण एवं बाईपास के विकसित होने से आस-पास के सभी ग्रामों में व्यापार के नए अवसर, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि तथा रोजगार के नए मार्ग उत्पन्न होंगे. निश्चित ही यह परियोजना क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी."