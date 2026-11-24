नौरादेही टाइगर रिजर्व में लाइट एंड साउंड प्रूफ फ्लाईओवर, जानवरों के आराम में नहीं पड़ेगा खलल
मध्य प्रदेश के नौरादेही टाइगर रिजर्व में बनेगा साउंड एंड लाइट प्रूफ फ्लाईओवर, वाहनों की आवाजाही जानवरों को नहीं करेगी परेशान. रिपोर्ट-कपिल तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 1:13 PM IST
सागर: पेंच नेशनल पार्क में बनाए गए साउंड एंड लाइट प्रूफ फ्लाईओवर के बाद अब मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व में साउंड एंड लाइट प्रूफ फ्लाईओवर बनाया जा रहा है. दरअसल नेशनल हाइवे 34 सागर जबलपुर मार्ग पर दमोह और जबलपुर के बीच नौरादेही टाइगर रिजर्व का कोर 2 और बफर एरिया पड़ता है. यहां से करीब 16 किमी का नेशनल हाइवे 34 गुजर रहा है, जिसमें 3.8 किमी हिस्सा कोर एरिया में आता है, जहां फ्लाईओवर बनाया जा रहा है.
इसके अलावा बफर क्षेत्र में अलग-अलग तीन हिस्सों में करीब 12.8 किमी हिस्सा गुजर रहा है. जहां पर अंडरपास, मंकी लेडर्स और कई सुविधाएं नेशनल हाइवे द्वारा बनायी जाएगी. नेशनल हाइवे के प्रस्ताव पर वनविभाग की सहमति मिल चुकी है.
दमोह और जबलपुर के बीच बनेगा फ्लाईओवर
सागर-जबलपुर नेशनल हाईवे 34 को अपग्रेड कर फोरलेन बनाया जा रहा है. इसी कड़ी में जबलपुर दमोह वाले हिस्से में नौरादेही टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा गुजरता है और यहां पर कई वन्यजीव विचरण करते हैं. इस बात को ध्यान रखते हुए वन्यजीवों की सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर एनएचएआई द्वारा विशेष तौर पर फ्लाईओवर और सड़क का निर्माण किया जा रहा है. ताकि वन्यजीव सुरक्षित रहें और उनके प्राकृतिक आवास पर कोई असर ना पड़े.
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इन बातों को ध्यान रखते हुए एनएचएआई ने जो प्रस्ताव वनविभाग को भेजा था, उसको अंतिम रूप दिया जा चुका है. इस प्रस्ताव के तहत कोर एरिया के 3.8 किमी हिस्से में फ्लाईओवर बनाया जा रहा है. जो पूरी तरह लाइट एंड साउंड प्रूफ होगा. इसके अलावा बफर क्षेत्र में तीन टुकड़ों में करीब 12.8 किमी हिस्से में वन्यजीवों को गुजरने के लिए करीब 25 अंडरपास, मंकी लेडर्स और कई तरह की विशेष सुविधाएं होगी. इसके तहत ओवरपास और एलिवेटेड कॉरिडोर, गाइड फेंसिंग, ध्वनि अवरोधक,रफ्तार घटाने वाली मार्किंग और संकेत, निगरानी और रोशनी के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं.
पहले थी सेंचुरी अब बना टाइगर रिजर्व का हिस्सा
जिस इलाके में एनएचएआई द्वारा फ्लाईओवर और विशेष अंडरपास बनाए जा रहे हैं. ये पहले दमोह जिले की वीरांगना रानी दुर्गावती सेंचुरी हुआ करती थी. इसका एरिया कुल 23 वर्ग किमी था. जिसे बाद में नौरादेही टाइगर रिजर्व में जोड़ दिया गया है. ये इलाका टाइगर रिजर्व की सिंगोरगढ़ रेंज में आता है. इसी इलाके में टाइगर रिजर्व के कोर-2 में करीब 3.8 किमी हिस्सा नेशनल हाइवे 34 का गुजर रहा है. इस हिस्से में रहने वाले वन्यजीवों की सुरक्षा के मद्देनजर एनएचएआई द्वारा फ्लाईओव्हर डिजाइन किया गया है. जिसकी चौड़ाई 25 मीटर और ऊंचाई 5.5 मीटर होगी.
बफर एरिया में 3 अलग-अलग इलाकों में विशेष सुविधाएं
कोर एरिया के अलावा सिंगोरगढ़ रेंज के बफर जोन से तीन अलग-अलग जगहों पर नेशनल हाइवे गुजर रहा है. जिसमें 3.3 किमी का एक हिस्सा, 2.8 किमी का हिस्सा और 6.5 किमी का हिस्सा गुजरेगा. इस तरह ये कुल एरिया करीब 12,80 किमी हो रहा है. इस हिस्से में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिहाज से विशेष सुविधाएं बनायी जा रही है. इस बफर जोन इलाके से गुजरने वाली सड़क में 25 अंडरपास बनाए जाएंगे. इसके साथ मंकी लेडर्स (बंदरों को निकलने के लिए सीढ़िया), वाहनों की रफ्तार करने वाले मार्किंग और गाइड फेसिंग बनायी जाएगी.
क्या कहते हैं अधिकारी
नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्ट रजनीश कुमार सिंह ने बताया कि "जो नेशनल हाइवे में जबलपुर और दमोह के बीच में जो सड़क बन रही है. वो हमारे वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के कोर 2 से गुजर रही है. ये पहले वीरांगना रानी दुर्गावती सेंचुरी थी, जो 23 वर्ग किमी की थी. इसमें से लगभग 3.8 किमी लंबा मार्ग गुजर रहा है. मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि जो हमारा वनविभाग और एनएचएआई है, ये सभी वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है.
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ये छोटा सा हिस्सा है, हम कोई और उपाय करते, तो वन क्षेत्र में वन्यप्राणियों के प्राकृतिक आवास पर असर पड़ता है, तो जो हमारी चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन डाॅ शमिता राजोरा की सलाह पर एनएचएआई ने तय किया है कि कोर 2 का जो 3.8 किमी का हिस्सा है, यहां से जो सड़क गुजरेगी, वो पूरा फ्लाई ओवर होगा. जो जमीन से 5.5 किमी ऊंचा होगा. इसके नीचे से वन्यप्राणी निर्बाध रूप से जा सकेंगे, ऊपर साउंड प्रूफ और लाइट प्रूफ दीवार होगी.
इसके अलावा बफर एरिया में तीन खंडों में ये नेशनल हाइवे गुजर रहा है. ये कुल 12.80 किमी का है, तो बफर एरिया में भी 25 अंडरपास वन्यप्राणियों के लिए बनाये जा रहे हैं. हम ये चाहते हैं कि देश का विकास भी हो और वन्यप्राणियों की दैनिक दिनचर्या पर भी असर ना पड़े."