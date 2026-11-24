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नौरादेही टाइगर रिजर्व में लाइट एंड साउंड प्रूफ फ्लाईओवर, जानवरों के आराम में नहीं पड़ेगा खलल

नौरादेही में लाइड एंड साउंड प्रूफ फ्लाईओवर ( ETV Bharat )

सागर: पेंच नेशनल पार्क में बनाए गए साउंड एंड लाइट प्रूफ फ्लाईओवर के बाद अब मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व में साउंड एंड लाइट प्रूफ फ्लाईओवर बनाया जा रहा है. दरअसल नेशनल हाइवे 34 सागर जबलपुर मार्ग पर दमोह और जबलपुर के बीच नौरादेही टाइगर रिजर्व का कोर 2 और बफर एरिया पड़ता है. यहां से करीब 16 किमी का नेशनल हाइवे 34 गुजर रहा है, जिसमें 3.8 किमी हिस्सा कोर एरिया में आता है, जहां फ्लाईओवर बनाया जा रहा है.