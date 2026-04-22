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पढ़े-लिखे मां-बाप ने बच्चे का छुड़वाया स्कूल, पिता ने छोड़ी जॉब, दे रहे होम स्कूलिंग

रितेश बजाज अपने बेटे को स्कूल छुड़वाने का फैसला कर रहे थे. तब रितेश बजाज की पत्नी व आरित की सीए मां आकांक्षा ये रिस्क लेने तैयार नहीं थी. आकांक्षा बजाज बताती हैं कि "यह फैसला मुझे काफी रिस्की लगा और मेरे पति ने मुझे काफी कन्वेंस किया. उनको कई दिन मुझे यह समझाने में लगे. आज जब मैं अपने बेटे की प्रोग्रेस देख रही हूं, तो मुझे फैसला सही लग रहा है.

आज की स्कूलिंग में करना सब हमें ही है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन हमारी अथॉरिटी नहीं है. मैंने इसी को आधार बनाते हुए ये परिवर्तन किया कि अथॉरिटी भी मैंने अपने ही हाथ में ले ली. मैंने सोचा कि अगर आप अपने बच्चे को फुटबाल प्लेयर बनाना चाहते हैं, तो उसे बेस्ट कोच के पास ले जाएंगे. इसी तरह अगर अंग्रेजी सिखानी है, तो अंग्रेजी के बेस्ट टीचर के यहां भेजूंगा. मैंने मार्क्स, सर्टिफिकेट और डिग्री को छोड़कर स्किल बेस्ड काम करने की कोशिश की है. इसलिए मैंने ये किया कि अगर मैं जिम्मेदारी के साथ अथॉरिटी भी लूंगा, तो बेहतर काम कर पाऊंगा. यहीं से मैंने अपने बेटे के लिए होम स्कूलिंग शुरू की."

रितेश बजाज अपने फैसले को लेकर ईटीवी भारत से कहते हैं कि "कहीं ना कहीं हर इंसान होम स्कूलिंग कर रहे हैं. बच्चों के स्कूल जाने के बाद हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको एक अच्छा इंसान बनाए. आजकल तो स्कूल का सिलेबस भी पैरेंट्स ही कम्पलीट करा रहे हैं. कई अभिभावक मुझे ऐसे मिले, जिनके बच्चे नामी और बड़े स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उनका होमवर्क और काॅपीवर्क उनके अभिभावकों को ही करना पड़ता है.

अपने फैसले को सही साबित करने रितेश बजाज ने करीब 15 साल की अपनी नौकरी भी छोड़ दी. अब रितेश बजाज घर पर ही अपने बेटे को उसकी रुचि के अनुसार होम स्कूलिंग दे रहे हैं. 9 साल की उम्र में आरित बजाज कोडिंग सीख रहा है और अपनी ढाई साल की बहन के लिए गेम डिजाइन कर चुका है, तो वहीं अमेरिकन इंग्लिश सीखने के लिए एक्सपर्ट के पास जा रहा है.

सागर के सिविल लाइन इलाके में रहने वाले रितेश बजाज टीसीएस जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में आईटी प्रोफेशनल थे. उनकी पत्नी आकांक्षा बजाज सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में चार्टर्ड एकांउटेंट है. उनका 9 साल का बेटा आरित सागर के नामी डे बोर्डिंग स्कूल में थर्ड स्टेंडर्ड का स्टूडेंट था, लेकिन अचानक से रितेश और आकांक्षा न बड़ा फैसला लेते हुए ना सिर्फ अपने बेटे का स्कूल छुड़वा दिया, बल्कि घर पर ही रहकर होम स्कूलिंग का फैसला किया.

उन्होंने अपने 9 साल के बेटे आरित बजाज, जो तीसरी कक्षा का स्टूडेंट था, उसे स्कूल से निकाल कर घर पर ही होम स्कूलिंग का फैसला किया है. इसके लिए आदित्य के पिता रितेश ने अपनी जॉब भी छोड़ दी है. वह अपने बेटे के लिए उसकी रुचि और स्किल डेवलप करने के हिसाब से खुद एक्सपर्ट के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं, पहले तो लोगों ने उनके फैसले पर आश्चर्य किया, लेकिन आलम यह है कि आज सोशल मीडिया के जरिए उनसे करीब दो लाख लोग जुड़ चुके हैं. रोजाना सैकड़ों की संख्या में पेरेंट्स उनसे सलाह लेते हैं और होम स्कूलिंग के बारे में जानना समझना चाहते हैं.

सागर: सुनने में अटपटा जरूर लगेगा और एक बार विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन ये हकीकत है कि एक बच्चा जिसका पिता आईटी प्रोफेशनल हो और लाखों का पैकेज हो, उसकी मां चार्टर्ड अकाउंटेंट हो. उसके बाद भी बच्चे को शहर के नामी डे बोर्डिंग स्कूल से निकालकर घर पर ही पढ़ाने का फैसला किया जाए, तो आज के पेरेंट्स इस फैसले पर विश्वास ही नहीं कर पाएंगे. हो सकता है कि ऐसा फैसला लेने वालों का मजाक भी उड़ाएं, लेकिन सागर के रितेश बजाज और उनकी पत्नी आकांक्षा ने एजुकेशन और स्किल्स को लेकर अपने अनुभव के आधार पर बड़ा फैसला किया है.

मेरा मानना है कि पेरेंट्स सबसे ज्यादा अच्छे से बच्चों को एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक बच्चा होता है, जबकि स्कूल में एक टीचर के लिए 40 बच्चे देखने होते हैं. बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता के सवाल पर आकांक्षा कहती हैं कि मुझे उसके भविष्य को लेकर ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा स्किल डेवलप जरूर होगा, जो इसका कैरियर बनाएगा."

पिता के साथ बैठा बेटा आरित बजाज (ETV Bharat)

मैं एंटी स्कूल नहीं, लेकिन स्किल बेस्ड लर्निंग का हिमायती

रितेश बजाज कहते है कि "इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एंटीस्कूल नहीं हूं. मैं अगर कुछ कर रहा हूं, तो ये वजह नहीं है कि मेरा कोई बुरा अनुभव रहा है या मैं फूंक फूंककर कदम रख रहा हूं. मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जब मेरा बेटा स्कूल जा रहा था. उसे काफी सर्टिफिकेट मिले, हमेशा उसका रिजल्ट 95% से ऊपर रहा है. आप बच्चे का नर्सरी से लेकर हायर सेकेण्डरी तक का वक्त देखेंगे, तो बच्चा करीब 27 हजार घंटे स्कूल जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसे ये पता नहीं चल पाता कि उसके अंदर कौन सी स्किल है, जिस पर उसे काम करना है.

मैं कौन सी चीज में अच्छा हूं या क्या बेहतर कर सकता हूं. जब आप अपने बच्चे के स्कूल जाते हैं, तो आपको बताया जाता है कि आपका बच्चा मैथ्स में अच्छा है, लेकिन हिंदी में थोड़ा गड़बड़ है. हमारी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि जो बच्चे के बारे में अच्छा बोला गया, हम उस पर काम छोड़कर जो चीज अच्छी नहीं है, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं. जो चीज खराब थी, उस का मन नहीं लग रहा था, लेकिन हमने उसी में उसे झोंक दिया. जबकि अगर हम ये देखते कि उसकी मैथ्स अच्छी है, तो मैथ्य पर ही ध्यान दिया होता, तो वो उसमें और बेहतर हो जाता.

इंट्रेस्ट और स्किल पर फोकस

रितेश बजाज हैं कि होम स्कूलिंग में हम ये करते हैं कि जैसे मुझे पता चला कि मेरे बेटे की गेमिंग अच्छी है. उसका लाॅजिकल और क्रिटिकल ब्रैन डेवल्प हो चुका है, तो मैनें इसकी कोडिंग शुरू कर दी और धीरे-धीरे कोडिंग के बारे में सिखाना लगा. जो एक्सपर्ट थे, उनसे मिलाने लगा. इसका असर ये हुआ कि उसने 9 साल की उम्र में अपनी ढाई साल की बहन के लिए गेम डिजाइन किया है.

जिस गेम से इसकी बहन को ये पता चलता है कि कौन सा जावनर क्या खाता है. धीरे-धीरे जब इसका ब्रैन डैवलप होगा, इसकी टीन एज आएगी और इसमें कुछ करने का जज्बा आएगा, तो हो सकता है कि ये कोई ऐसी चीज डेवलप कर दे. इसी तरह ये इंटरनेशनल इंग्लिश सीख रहा है. मैं स्कूलिंग के विरोध में नहीं हूं, लेकिन इसकी चाइल्ड लर्निंग अच्छी है, मैं उस पर काम करना चाहता हूं.

ओपन स्कूल में 14 साल की उम्र में एडमिशन

अगर आप स्किल और नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो वो तो होम स्कूलिंग से मिल ही रहा है. अगर मैं स्कूल सिर्फ डिग्री के लिए भेज रहा हूं, तो NIOS, कैम्ब्रिज और ओपन स्कूल भी है. जहां पर 14 साल के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल में डिग्री हासिल कर सकता है और ये डिग्री हर जगह मान्य होती है. कई ऐसे बच्चे हैं, जो स्पोर्टस या फिर और कहीं व्यस्त है या फिर किसी एग्जाम के कारण डमी एडमीशन लेते हैं, वो NIOS के जरिए डिग्री हासिल करते हैं. आज ये 9 साल का बच्चा है और आप बात कर रहे हैं. जब ये 15 साल का होगा और मैं 9 से 15 साल तक की बात कर रहा हूं. इन पांच साल में बहुत कुछ किया जा सकता है. मैं इस पर फोकस कर रहा हूं कि इन पांच सालों में क्या करना है."

होम स्कूलिंग पर एक्सपर्ट की राय

मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के रीजनल डायरेक्टर प्रो दिवाकर सिंह राजपूत कहते हैं कि "स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि बच्चों का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास भी होता है. यदि कोई अभिभावक अपने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित है, तो होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा है और वह अपने बच्चों को अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं. भारत में बड़ा तबका ऐसा है, जो नियमित स्कूल या कॉलेज नहीं जा सकता है. इसकी वजह निजी, पारिवारिक और कई तरह की हो सकती है.

1989 में नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना

ऐसी स्थितियां ध्यान रखकर 1989 में नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना की गई. जिसका उद्देश्य ऐसे बच्चे या लोगों को उनकी सुविधा से शिक्षित कर परीक्षा का अवसर प्रदान कर डिग्री दी जाती है. बाद में इसका नाम बदलकर NIOS ( नेशनल इंस्टिट्यूट ओपन स्कूल) कर दिया गया. बदलते समय के साथ इस व्यवस्था का फायदा वह लोग भी उठा रहे हैं, जो बच्चों को स्कूल या कॉलेज भेजने में सक्षम है, लेकिन उनके बच्चे दूसरी गतिविधियों के कारण नियमित स्कूल नहीं जा सकते हैं.

जैसे कई बच्चे लगातार खेल और कला से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, तो हाई स्कूल, हायर सेकंडरी और यहां तक उच्च शिक्षा की डिग्री ओपन स्कूल के माध्यम से पूरी कर लेते हैं. इसी वजह से होम स्कूलिंग को बढ़ावा मिल रहा है. ऐसे लोग बच्चों की घर पर पढ़ाई कराते हैं और ओपन स्कूल की मदद से जरूरी परीक्षाएं पास करवाते हैं. इस व्यवस्था का कई तरह से फायदा उठाया जा सकता है.