देश के सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं वाले 100 शहरों में मध्य प्रदेश के 6 शहर, सागर भी इसमें शामिल
हादसों से जाने वाली जानों की संख्या शून्य पर लाने के लिए सागर जिला प्रशासन ने कसी कमर, जीरो फैटेलिटी पर फोकस
सागर : मध्यप्रदेश के 6 जिलों में सागर का नाम भी शामिल है, जो देश के 100 सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं वाले शहरों/जिलों के रूप में बदनाम हैं. सागर उन शहरों में से एक है, जहां सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं के कारण मौतें होती हैं. यहां सड़कों पर होने वाले हादसों से जाने वाली जानों की संख्या शून्य पर लाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में सागर में सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया.
सागर में जीरो फैटेलिटी पर फोकस
भारत सरकार द्वारा देश के 100 ऐसे जिलों का चयन किया गया है, जहां सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं. इनमें से मध्यप्रदेश के 6 जिले हैं, जहां सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं. इन जिलों को 'जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट' (Zero Fatality District) कार्यक्रम के लिए चिन्हित किया गया है. इसका उद्देश्य है कि इन जिलों में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या 0 तक ले जाना.
सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं वाले शहरों में एमपी के ये शहर
अगर 2023 के आंकड़ों के लिहाज से देखें, तो मध्यप्रदेश के सागर, धार, सतना, रीवा, जबलपुर और खरगोन जिलों में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इन्हीं शहरों में जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाकर सड़क हादसों से होने वाली मौतों को शून्य के स्तर पर लाने का प्रयास किया जाएगा. इन 6 जिलों में घातक घातक सड़क हादसे होते हैं, इसलिए दुर्घटना संभावित क्षेत्रों (Black Spots) की पहचान करने के साथ रोड इंजीनियरिंग और आपातकालीन चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाया जाएगा.
जीरो फैटेलिटी प्राेग्राम में एमपी का सागर भी
जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत इन 6 जिलों में से सागर एक ऐसा जिला है, जहां 246 सड़क सुरक्षा मित्रों का चयन करके माय भारत पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया गया है. ये सड़क सुरक्षा मित्र उन इलाकों के हैं, जहां अधिक सड़क हादसे होते हैं. इन्हें विशेष तौर पर सेव लाईफ फाउंडेशन के विशेषज्ञ राहवीर योजना, दुर्घटना के कानूनी पहलू और बेसिक ट्रामा लाइफ सपोर्ट का प्रशिक्षण दे रहे हैं.
कलेक्टर ने कही ये बात
इस अवसर पर जिला कलेक्टर संदीप जी आर ने बताया, '' देश में पहली बार सड़क सुरक्षा को लेकर ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है. परिवार के मुखिया का जब सड़क दुर्घटना में निधन होता है, तो एक तरह से पूरा परिवार समाप्त हो जाता है. इसलिए यातायात नियमों का पालन घर से ही शुरू करें. आज सभी संकल्प लें कि कोई भी व्यक्ति टू व्हीलर, फोर व्हीलर चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा. सड़क सुरक्षा मित्र आज से ही अपने-अपने क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान प्रारंभ करें.''
कलेक्टर ने आगे कहा, '' कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी से स्टंट न करें. रोड इंजीनियरिंग के लिए के लिए संबंधित विभाग काम कर रहे हैं और चिह्नित ब्लैक स्पॉट ठीक किए जा रहें है. नेशनल हाईवे और मुख्य सड़कों से ग्राम सड़कों को जोड़ने वाली सड़कों पर स्पीड ब्रेकर भी बनाए जा रहे हैं.''