रिंग में मध्य प्रदेश के सोहेल का 'गोल्डन' पंच, 30 सेकंड में विरोधी चित, 25 नेशनल गोल्ड मेडल जीते
सागर के सोहेल खान का कमाल, लगातार 25 राष्ट्रीय गोल्ड मेडल किए हासिल, कूडो में बने सातवीं बार राष्ट्रीय चैंपियन. रिपोर्ट-कपिल तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 9:02 AM IST
सागर: इंटरनेशनल कूडो प्लेयर मोहम्मद सोहेल खान ने हाल ही में तीन प्रमुख कूडो कांपटीशन में तीन स्वर्ण पदक जीतकर अपनी सफलताओं में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया है. इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने लगातार 25 राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने की उपलब्धि हासिल की है. वहीं, कूडो में यह उनका लगातार सातवां राष्ट्रीय स्वर्ण पदक है. उन्होंने सीनियर पुरुष वर्ग (21 वर्ष से अधिक) - 250 PI कैटेगरी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते 17 वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता, 7 वें कूडो फेडरेशन कप और 18 वें अक्षय कुमार कूडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2026–27 में गोल्ड मेडल हासिल किए.
शानदार खेल के जरिए लगातार सफलता
सोहेल खान की बात करें, तो उन्होंने तीन टूर्नामेंट में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किए हैं. अहमदाबाद के वीर सावरकर स्टेडियम में आयोजित 17वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में सोहेल खान ने क्वार्टर फाइनल में छत्तीसगढ़ के उपेंद्र प्रधान को नॉकआउट से हराया. सेमीफाइनल में हिमाचल प्रदेश के देवांश जायसवाल को 30 सेकंड से भी कम समय में चोक सबमिशन के जरिए हराया और फाइनल में हरियाणा के दीपक कुमार को नॉकआउट से हराकर स्वर्ण पदक जीता.
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इसी तरह 7 वें कूडो फेडरेशन कप में उन्होंने महाराष्ट्र के सुदर्शन अशोक धाक को ट्रायंगल लॉक सबमिशन से हराया. इसके बाद राजस्थान के विष्णु कुमार गोडोदिया को 2-0 से हराया और सेमीफाइनल में देवांश जायसवाल के खिलाफ रेफरी निर्णय से जीत दर्ज की. फाइनल में दीपक कुमार को नॉकआउट से हराकर दूसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया. इसी के साथ 18 वें अक्षय कुमार कूडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2026–27 में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा. उन्होंने दूसरे राउंड में आर्मबार सबमिशन, क्वार्टर फाइनल में नॉकआउट और सेमीफाइनल में 4-0 के रेफरी के फैसले से जीत दर्ज की. फाइनल में एक ही प्रहार से नॉकआउट जीत हासिल कर तीसरा स्वर्ण पदक जीता.
क्या कहना है सोहेल खान का
सोहेल खान कहते हैं कि, ''तीनों कांपटीशन में गोल्ड मेडल हासिल करना मेरे लिए गर्व का क्षण है. हर मुकाबला एक अलग चुनौती लेकर आता है. मैं अपनी मेहनत, अनुशासन और इस सफर में मिले सभी लोगों के सहयोग के लिए आभारी हूं. लगातार 25 वां राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने से मुझे और बेहतर करने तथा 2027 विश्व चैंपियनशिप चयन ट्रायल की तैयारी के लिए नई प्रेरणा मिली है.'' खान ने कूडो इंडिया के मुख्य कोच हर्षि मेहुल वोरा सर के मार्गदर्शन एवं सहयोग और कूडो मध्य प्रदेश के मुख्य कोच डॉ. मोहम्मद अयाज खान के निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया.
इंटरनेशनल ट्रैनिंग केंप में लेगें हिस्सा
सोहेल खान आगे भी अपना ऐसा ही प्रदर्शन जारी रखने और आगामी विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में सफलता के लिए तैयारी में जुटे हैं. उनका कहना है कि, ''अगले महीने अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर प्रस्तावित है, जिसमें विश्व A.D.C. चैंपियन मिको हाइटोनेन शामिल होंगे. शिविर का उद्देश्य भारतीय कूडो खिलाड़ियों की ग्राउंड फाइटिंग तकनीकों को बेहतर बनाना और उनके कौशल को अंतरराष्ट्रीय स्तर के हिसाब से विकसित करना है.'' लगातार 25 नेशनल और कूडो में लगातार सात राष्ट्रीय खिताबों की उपलब्धि के बाद अब सोहेल खान का अगला लक्ष्य 2027 विश्व चैंपियनशिप के चयन ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन करना है.