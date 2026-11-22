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रिंग में मध्य प्रदेश के सोहेल का 'गोल्डन' पंच, 30 सेकंड में विरोधी चित, 25 नेशनल गोल्ड मेडल जीते

रिंग में मध्य प्रदेश के सोहेल का 'गोल्डन' पंच ( ETV Bharat )

सागर: इंटरनेशनल कूडो प्लेयर मोहम्मद सोहेल खान ने हाल ही में तीन प्रमुख कूडो कांपटीशन में तीन स्वर्ण पदक जीतकर अपनी सफलताओं में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया है. इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने लगातार 25 राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने की उपलब्धि हासिल की है. वहीं, कूडो में यह उनका लगातार सातवां राष्ट्रीय स्वर्ण पदक है. उन्होंने सीनियर पुरुष वर्ग (21 वर्ष से अधिक) - 250 PI कैटेगरी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते 17 वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता, 7 वें कूडो फेडरेशन कप और 18 वें अक्षय कुमार कूडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2026–27 में गोल्ड मेडल हासिल किए.

शानदार खेल के जरिए लगातार सफलता