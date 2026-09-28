सागर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सोहेल खान के साथ फिल्म अभिनेता अनिल कपूर की जुगलबंदी
वर्ल्ड कूडो में जलवा बिखेरने वाले सोहेल खान पॉपुलर टीवी शो में. शो जीतने वाले को मिलेगा एक करोड़ इनाम. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 1:05 PM IST
सागर : कूडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सोहेल खान पर फिर चर्चा में हैं. सोहेल खान अपनी तर्कशक्ति के आधार पर टीवी स्क्रीन पर छा गए. मशहूर फिल्म अभिनेता अनिल कपूर के साथ वह टीवी शो ‘इंडिया के टॉप 1%’ में नजर आए. शो का प्रसारण StarPlus और JioHotstar पर किया जा रहा है.
इस शो में 100 प्रतिभागियों लॉजिकल और रीजनिंग आधारित सवालों के जरिए मुकाबला होता है. प्रतियोगिता आगे बढ़ने के साथ ही प्रतिभागियों की संख्या भी कम होती जाती है. शो में कुल 13 सवाल होते हैं और सभी 13 सवालों का सही जवाब देने वाला प्रतिभागी 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि जीत सकता है।
8 वें राउंड के बाद सोहेल शो से बाहर
सागर के सोहेल खान कूडो के खेल में अपनी उपलब्धि की बदौलत दुनिया भर में अलग पहचान बना चुके हैं. वह World Cup Silver Medallist और लगातार 23 बार National Gold Medallist हैं. इसके साथ ही उनके नाम पर भारत के सबसे तेज़ नॉकआउट्स का रिकॉर्ड भी दर्ज है. अब तक सोहेल खान अपने कूडो के शानदार खेल की बदौलत जाने जाते रहे हैं. लेकिन इस बार उन्होंने कुछ हटकर टैलेंट दिखाया है.
उन्होंने कूडो से हटकर तर्कशक्ति आधारित इस मुकाबले की चुनौती स्वीकार की और प्रतियोगिता के शुरूआती राउंड में कमाल का खेल भी दिखाया. वह 13वें सवाल तक नहीं पहुंच पाए और 8वें सवाल के बाद सही उत्तर ना दे पाने के कारण उनका सफर वहीं समाप्त हो गया.
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टीवी शो से नई सीख मिली
कूडो खिलाड़ी सोहेल खान ने ईटीवी भारत को बताया “यह मेरे लिए शानदार यादगार अनुभव रहा. मैं इस शो को देखता था. जब मुझे शो का हिस्सा बनने का मौका मिला तो मेरे लिए बहुत खास एहसास था. मैं छोटे शहर से आता हूं और यहां तक पहुंचना मेरे लिए गर्व की बात है. खेल के मुकाबले ये मेरे लिए बिल्कुल अलग तरह की चुनौती थी और मैंने इसे स्वीकार किया. इस अनुभव ने मुझे नयी सीख दी है और ऊंचा लक्ष्य रखने का आत्मविश्वास दिया है. शो में भागीदारी और अनिल कपूर जैसे अभिनेता के साथ स्क्रीन शेयर करने का एक अलग अनुभव रहा."