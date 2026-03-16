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सागर के इंडस्ट्रियल एरिया में देर रात लगी भीषण आग, कार्डबोर्ड फैक्ट्री की आग पर सुबह तक हो पाया काबू

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सागर : बहेरिया थाना इलाके में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में पुट्ठा (कार्डबोर्ड) फैक्टरी में आगजनी की घटना सामने आई है. देर रात करीब 11 बजे लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग इतनी भीषण थी कि सुबह जाकर आग पर काबू पाया जा सका. इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है. लेकिन फेक्ट्री में पड़ा स्क्रैप और कार्डबोर्ड पूरी तरह से जल गया है, जिससे लाखों के नुकसान का अनुमान है. बहेरिया पुलिस थाना से मिली जानकारी के अनुसार कुछ ही देर में आग इतनी तेजी से भड़क गई कि उसे काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. बुझते ही फिर भड़क जा रही थी आग बहेरिया थाना प्रभारी प्रतिमा जैन ने बताया, '' देर रात करीब 11 बजे सूचना मिली थी कि चना टोरिया इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक पुट्ठा और स्क्रैप फैक्ट्री में आग लग गई है. तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई और मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस बल भेजा गया. फैक्ट्री में भारी मात्रा में कार्डबोर्ड और स्क्रैप होने के कारण तेजी से आज की लपेट उठने लगीं. आग पर काबू पाए जाने के लिए सागर शहर और आसपास से भी फायर ब्रिगेड बुलाई गई थी. लगातार प्रयासों से आग बुझ जाती थी, लेकिन पुट्ठा और स्क्रैप के कारण फिर से आग जोर पकड़ लेती. इसी वजह से आग पर काबू पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी और सुबह तक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है.'' आग इतनी भीषण थी कि बुझाने में हो गई सुबह (Etv Bharat)