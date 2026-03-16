सागर के इंडस्ट्रियल एरिया में देर रात लगी भीषण आग, कार्डबोर्ड फैक्ट्री की आग पर सुबह तक हो पाया काबू
आग इतनी भीषण थी कि बुझाने में हो गई सुबह, कोई जनहानि नहीं, लेकिन फैक्ट्री जलकर खाक
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 12:48 PM IST
सागर : बहेरिया थाना इलाके में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में पुट्ठा (कार्डबोर्ड) फैक्टरी में आगजनी की घटना सामने आई है. देर रात करीब 11 बजे लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग इतनी भीषण थी कि सुबह जाकर आग पर काबू पाया जा सका. इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है. लेकिन फेक्ट्री में पड़ा स्क्रैप और कार्डबोर्ड पूरी तरह से जल गया है, जिससे लाखों के नुकसान का अनुमान है. बहेरिया पुलिस थाना से मिली जानकारी के अनुसार कुछ ही देर में आग इतनी तेजी से भड़क गई कि उसे काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.
बुझते ही फिर भड़क जा रही थी आग
बहेरिया थाना प्रभारी प्रतिमा जैन ने बताया, '' देर रात करीब 11 बजे सूचना मिली थी कि चना टोरिया इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक पुट्ठा और स्क्रैप फैक्ट्री में आग लग गई है. तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई और मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस बल भेजा गया. फैक्ट्री में भारी मात्रा में कार्डबोर्ड और स्क्रैप होने के कारण तेजी से आज की लपेट उठने लगीं. आग पर काबू पाए जाने के लिए सागर शहर और आसपास से भी फायर ब्रिगेड बुलाई गई थी. लगातार प्रयासों से आग बुझ जाती थी, लेकिन पुट्ठा और स्क्रैप के कारण फिर से आग जोर पकड़ लेती. इसी वजह से आग पर काबू पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी और सुबह तक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है.''
कोई जनहानि नहीं, लेकिन फैक्ट्री जलकर खाक
थाना प्रभारी प्रतिमा जैन ने बताया, '' यह फैक्ट्री सौरभ जैन की है,जिसमें आगजनी की घटना हुई थी. इस आगजनी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और ना किसी तरह की जनहानि हुई है. फैक्ट्री में मौजूद पुट्ठा और स्क्रैप पूरी तरह से जल चुका है. फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है. गानीमत यह रही कि आग आसपास के कारखाने तक नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था और दूसरी फैक्ट्री भी आग की चपेट में आ सकती थी. फिलहाल फैक्ट्री की आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है. अभी स्क्रैप और पुट्ठा अलग किया जा रहा है, ताकि फिर से आग न भड़क पाए.''
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मंडला के थानाम गांव में घर गृहस्थी जलकर खाक
निवास थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम थानाम गांव के मटिया टोला में एक कच्चे मकान में भीषड़ आग लग गई. इस घटना से पूरी घर की गृहस्थी जलकर राख हो गई लाखों का नुकसान हुआ हैं. वहीं, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा यह आग लगाई गई है. घटना की जांच निवास पुलिस कर रही है. निवास थाना प्रभारी ने बताया, '' जैसे ही जानकारी लगी पुलिस बल द्वारा मोके पर पहुंच कर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया. 8 कमरों का कच्चा मकान था जो पूरी तरह से जल कर खाक हो गया है. पंचनामा बना कर अधिकारियों को सूचना दे दी है,जिससे पीड़ित को उचित मुआवजा मिल सके.