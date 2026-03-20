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सागर में चलती मालगाड़ी की बोगी में भड़की आग, रेलवे ने समय रहते बुझाई लपटें

सागर में यात्रियों की सूझबूझ से बड़ा ट्रेन हादसा टला, बीना कटनी रेल खंड पर चलती मालगाड़ी में लगी थी आग, वक्त रहते बुझाया

goods train fire SAGAR
चलती मालगाड़ी की बोगी में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 3:19 PM IST

3 Min Read
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रिपोर्ट: कपिल तिवारी

सागर: मध्य प्रदेश के सागर से गुजरने वाले बीना कटनी रेल खंड पर गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात उस समय हड़कंप की स्थिति मच गई, जब एक चलती मालगाड़ी से लोगों ने धुंआ उठता हुआ देखा. मालगाड़ी के डिब्बे से धुएं और आग की लपटें देखकर स्टेशन पर अपना तफरी मच गई और लोगों ने रेलवे के कर्मचारियों को सूचना दी. तत्काल मालगाड़ी को रोककर घटना की सूचना स्थानीय पुलिस चौकी और प्रशासन को दी गयी.

मौके पर शाहपुर पुलिस चौकी प्रभारी और अधिकारी पहुंचे और तत्काल नगर पर उसे शाहपुर की फायर ब्रिगेड को बुलाकर मालगाड़ी की डिब्बे में लगी आग को बुझाया गया. स्थानीय प्रशासन और पुलिस की सक्रिय तर्ज के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया. घटना गुरुवार-शुक्रवार दरमियानी रात की बताई जा रही है. गनीमत ये रही कि स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों ने मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग को देख लिया, नहीं तो आज जोर पकड़ सकती थी.

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देर रात स्टेशन पर अफरातफरी
शाहपुर चौकी प्रभारी अशोक उपाध्याय ने बताया कि, ''सागर जिले से गुजरने वाले बीना-कटनी रेल मार्ग पर स्थित गणेशगंज स्टेशन पर कुछ यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे. इस दौरान एक मालगाड़ी बिना तरफ जाती हुई दिखाई दृष्टि एक बोगी में आग लगी हुई थी और तेज लपटों के साथ धुआं उठ रहा था. स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने रेल कर्मियों को इसकी जानकारी दी और तत्काल मालगाड़ी को रुकवाया गया.

इसकी जानकारी शाहपुर नगर परिषद के साथ-साथ फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को दी गई. कुछ देर में स्थानीय प्रशासन के लोग और फायर ब्रिगेड मालगाड़ी के डिब्बे के नजदीक पहुंची. जिसमें आग की लपटें उठ रही थी और फायर ब्रिगेड के जरिए हो उसको बुझाया गया. कुछ भी देर में मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग पर काबू पा लिया गया. तब जाकर स्थानीय रेल प्रशासन और रायपुर पुलिस बल ने राहत की सांस ली.''

Fire in moving goods Bina Katni
यात्रियों की सूझबूझ से टला बड़ा (ETV Bharat)

मालगाड़ी पकड़ लेती आग
शाहपुर चौकी प्रभारी अशोक उपाध्याय ने बताया कि, ''गनीमत यह रही कि स्टेशन पर मौजूद लोगों ने मालगाड़ी की बोगी से उठ रही आग की लपटें देख ली और तुरंत रेलवे प्रशासन को सूचित किया. इसके बाद हमें सूचना मिली और तत्काल शाहपुर नगर परिषद के लिए सूचित किया कि स्टेशन पर तत्काल फायर ब्रिगेड को भेजा जाए. हम लोग कुछ ही देर में स्टेशन पर पहुंच गए और कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड भी स्टेशन पर आ गई. तत्काल आग बुझाने के प्रयास किए गए और कुछ ही देर में बोगी में लगी आग पर काबू पा लिया गया. अगर मालगाड़ी में लगी आग को यात्रियों में नहीं देखा होता, तो पूरी मालगाड़ी याद की चपेट में आ सकती थी.''

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