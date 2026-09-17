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घरेलू कामकाज को भी मिले पहचान, इसके बगैर विकसित भारत की कल्पना नाइंसाफी

असिस्टेंट प्रोफेसर डाॅ. शिवानी मीणा बताती हैं, '' इस अध्ययन से पता चलता है कि भारत में महिलाओं के अवैतनिक घरेलू कामकाज में भागीदारी पुरुषों से कहीं ज्यादा है, लेकिन इसे देश के राज्यों के स्तर पर देखा जाए, तो आंकड़े एक जैसे नहीं हैं, ये अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं. जहां तक हम घरेलू कामकाज जैसे साफ सफाई, खाना बनाना और पानी लाने जैसे काम की बात करें, तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ये लैंगिक अंतर ज्यादा है. जबकि उत्तरपूर्व के छोटे-छोटे राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में ये अंतर काफी कम है.''

यह भारत की एक ऐसी अदृश्य कार्यशक्ति है, जिसे विकसित भारत 2047 के लिए पहचानना जरूरी है. सागर यूनिवर्सटी के सामान्य और व्यवहारिक भूगोल विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डाॅ. शिवानी मीणा ने महिलाओं के कामों को अपने एक अध्ययन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है. इन हालातों और आधी आबादी की इस अदृश्य कार्यशक्ति को समझते हुए डाॅ. शिवानी मीणा ने सवाल उठाया है. उन्होंने पूछा कि क्या हम महिलाओं के कामों को बिना महत्व दिए विकसित भारत 2047 की कल्पना कर सकते हैं?

सागर: आमतौर पर भारत की हर सुबह एक ऐसी सुबह होती है, जिसमें देश की आधी आबादी सूरज उगने के पहले ही रोजमर्रा के सारे काम कर चुकी होती है. जब स्कूल, दफ्तर और दूसरे कारखाने शुरू नहीं हो पाते, तब घर की महिलाएं घर की साफ सफाई, खाना बनाना से लेकर बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल समेत कई काम निपटा चुकी होती हैं. ये ऐसे कामकाज हैं, जिनके बिना परिवार और समाज अपने दिन की कल्पना नहीं कर सकता. लेकिन देश के पारंपरिक आर्थिक मापदंडों में महिलाओं के इन कामकाजों का योगदान गिना ही नहीं जाता है.

लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में काफी अंतर

वे आगे बताती हैं कि महिलाओं द्वारा घर के बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के कामकाज में लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, मेघालय और उत्तर प्रदेश में ये अंतर काफी ज्यादा है. इससे साफ होता है कि भारत में महिलाओं के अदृश्य श्रम की एक समान तस्वीर नहीं है. इसकी तीव्रता और स्वरूप अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग नजर आता है.

अनपेड वर्क बर्डेन इंडेक्स में चौंकाने वाले खुलासे (PC- Asst Professor Dr. Shivani Meena)

ग्रामीण और शहरी इलाकों में फर्क

इसे देश के गांव और शहरों के स्तर पर देख जाए, तो आधी आबादी के अदृश्य श्रम का ग्रामीण और शहरी भारत का अंतर भी काफी अहम है. देश के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे राज्यों में ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की भागीदारी दूसरे राज्यों की अपेक्षा विशेष रूप से अधिक पाई गई है. दूसरी तरफ अध्ययन का एक पक्ष ये भी है कि शहरीकरण के बावजूद महिलाओं की घरेलू जिम्मेदारियां कम नहीं हो रही हैं. तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे इलाकों में महिलाओं की भागीदारी घरेलू कामकाज में काफी अधिक बनी हुई है.

घरेलू कामों का महिलाओं पर अधिक बोझ

इस अध्ययन में विकसित 'कंपोजिट अनपेड वर्क बर्डेन इंडेक्स' (यूडब्ल्यूबीआई) इस असमानता को और अधिक स्पष्ट करता है. जो दर्शाता है कि महिलाओं पर पुरुषों की तुलना में अवैतनिक घरेलू और देखभाल के कामकाज का बोझ अधिक है. आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और हरियाणा में महिलाओं पर ये बोझ अधिक पाया गया है, जहां यूडब्ल्यूबीआई तीन से अधिक रहा है.

महिलाओं को अधिक समय और आजादी की जरूरत

दूसरी तरफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और पुंडुचेरी में यह तुलनात्मक रूप से कम पाया गया है. डाॅ. मीणा कहती हैं, '' इससे साफ जाहिर होता है कि समस्य केवल ये नहीं है कि महिलाएं अवैतनिक कार्य अधिक करती है, बल्कि ये बोझ अलग-अलग राज्यों में अलग है. यही अध्ययन हमें विकास के महत्वपूर्ण, लेकिन अनदेखे संसाधन की तरफ ले जाता है. सवाल ये उठता है कि जिस महिला का समय खाना बनाने, सफाई और देखभाल करने जैसे अवैतनिक कामों में चला जाता है. उसके पास कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता या सार्वजनिक जीवन के लिए समय नहीं बचता है. इसलिए महिलाओं की आर्थिक भागेदारी बढ़ाने के लिए सिर्फ रोजगार के अवसर नहीं, बल्कि महिलाओं के इन अवसरों का फायदा उठाने के लिए समय और आजादी की भी जरूरत है.''

घरेलू कामकाज में महिलाओं की अधिक भागीदारी (PC- Asst Professor Dr. Shivani Meena)

भौगोलिक आधार पर बनानी होगी रणनीति

इस अध्ययन में ये भी देखा गया है कि अवैतनिक कामकाज और महिला श्रमबल भागीदारी के बीच संबंध पूरे भारत में एक समान नहीं हैं. राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में ये संबंध अपेक्षाकृत कमजोर देखने को मिलता है. जबकि झारखंड, ओडिशा, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में यह साफ तौर पर नजर आता है. इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी मजबूती और अधिक देखने मिलती है. इससे साफ है कि एक ही तरह की राष्ट्रीय नीति पूरे देश में समान परिणाम नहीं दे सकती है.

बच्चों-बुजुर्गों की देखभाल सहायता से बदलेगा दृश्य

इसलिए विकसित भारत 2047 के लिए लैगिंक होने के साथ-साथ भौगोलिक तौर पर भी संवेदनशील होना होगा. विकसित भारत 2047 की दिशा में इसका अर्थ ये है कि जहां महिलाओं पर घरेलू कामकाज का बोझ ज्यादा है, वहां पर बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल, जल, उर्जा, स्वच्छता और घरेलू बुनियादी सुविधाओं में निवेश किया जाए. जहां देखभाल की जिम्मेदारियां महिलाओं को रोजगार से दूर करती है, वहां रोजगार योजनाओं के साथ देखभाल सहायता और सुलभ सुविधाएं जोड़ी जाना चाहिए. UWBI जैसे संकेंतो का उपयोग उन क्षेत्रों की पहचान के लिए किया जा सकता है. जहां हस्तक्षेप की सबसे अधिक जरूरत है.

महिलाओं के अदृश्य श्रम को पहचानने से भारत होगा विकसित

विकसित भारत 2047 की कल्पना केवल ऊंची इमारतों, बेहतर सड़कों, नई तकनीकों और अधिक उद्योगों से नहीं की जाना चाहिए. विकसित भारत वह भी होगा, जहां महिलाओ के पास सीखने, कमाने, नवाचार, नेतृत्व करने और अपने भविष्य के लिए आकार देने समय होगा. महिलाओं का अवैतनिक श्रम परिवार और अर्थव्यवस्था को सहारा देता है. इसलिए इसे पहचानना केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति की आवश्यकता है.

अध्ययन से साफ है कि अगर भारत को विकसित भारत बनाना है तो केवल महिलाओं को रोजगार नहीं, बल्कि उनके अदृश्य श्रम को पहचानना होगा, जो उनके समय को सीमित करता है. अवैतनिक कामकाज को दर्शाना और सामने लाना पहला कदम होगा.