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14 अगस्त 1947 की ऐतिहासिक रात, सागर के चकरा घाट पर 63 तोपों की सलामी के साथ फहराया तिरंगा

1947 को आजादी की रात सागर में हुआ था अनोखा जश्न, 63 तोपों की सलामी से गूंज उठा था चकरा घाट, कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

SAGAR LAKHA BANJARA LAKE
1947 को आजादी की रात सागर में हुआ था अनोखा जश्न (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 8:17 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 9:04 AM IST

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सागर: 1947 में जब देश आजाद हुआ और 15 अगस्त को भारत का आजादी का जश्न मनाया गया, तब देश के अलग-अलग शहरों में अलग-अलग तरीके से आजादी का जश्न मनाया गया. इसी तरह बुंदेलखंड में भी आजादी का जोश और उत्साह चरम पर था. सागर में लाखा बंजारा झील के प्रसिद्ध चकरा घाट पर आजादी का तिरंगा फहराया गया था और यहां पर तत्कालीन संयुक्त प्रांत सरकार के वित्त मंत्री ने तिरंगा फहराया था. इतना ही नहीं तिरंगा फहराने के साथ 63 बम के गोलों की सलामी दी गई थी. इसके अलावा भी प्रभात फेरी, रैलिया और आतिशबाजी के साथ सागर के लोगों ने आजादी का जश्न मनाया था.

चकराघाट पर रात 12 बजे उमड़ा जनसैलाब
सागर में देश की आजादी का जश्न मनाने के लिए सागर कांग्रेस कमेटी द्वारा विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया था. जिसे छाप कर पूरे शहर में बांटा गया था. इस कार्यक्रम के तहत 14 अगस्त खत्म होते ही 12 बजकर 01 मिनिट पर चकरा घाट पर तिरंगा फहराने का ऐलान हुआ था. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर का जनसैलाब उमड़ पड़ा था. दरअसल चकरा घाट का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि यह क्रांतिकारियों के आंदोलन, सभाओं और अन्य कार्यक्रम का प्रमुख स्थान था.

तिरंगा फहराते ही जश्न में डूबा सागर (ETV Bharat)

सागर का मशहूर रतौना सत्याग्रह चकरा घाट पर ही हुआ था. जिसमें देश के जाने-माने नेताओं ने शिरकत की थी. उसे वक्त चकरा घाट सागर शहर के सांस्कृतिक, सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था. 14 अगस्त की रात को जैसे ही 12 बजकर 01 मिनिट हुए और 15 अगस्त शुरू हो गया, तो तत्कालीन संयुक्त प्रांत के वित्त मंत्री दुर्गा शंकर मेहता ने तिरंगा फहराकर देश की आजादी का संदेश दिया. वहां मौजूद लोगों ने भारत मां के जयकारा लगाए और आजादी के गीत गाकर जश्न मनाया. चकरा घाट से लगे सागर के किले से 63 टॉप के गोलों की सलामी दी गई.

flag hoisted 63 cannon salute
63 तोपों की सलामी से गूंज उठा था चकरा घाट (ETV Bharat)
sagar INDEPENDENCE DAY 1947
सागर के चकरा घाट पर 63 तोपों की सलामी के साथ फहराया तिरंगा (ETV Bharat)

तिरंगा फहराते ही जश्न में डूबा सागर
इतिहासकार डॉ. भरत शुक्ला कहते हैं कि, ''सागर में जो आजादी का जश्न था, वह हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया था. 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे से आजादी का जश्न शुरू किया गया था. सागर कांग्रेस कमेटी की स्थानीय शाखा द्वारा आजादी के जश्न का विस्तृत कार्यक्रम तय किया गया था, जो सागर के अल्काट प्रेस से प्रकाशित करके पूरे शहर में वितरित कराया गया था. उस कार्यक्रम के पंपलेट की मुख्य प्रति सागर के बुंदेली संग्रहालय के संस्थापक दामोदर प्रसाद अग्निहोत्री के संग्रहालय में रखी हुई है.

flag hoisted 63 cannon salute
चकराघाट पर रात 12 बजे उमड़ा जनसैलाब (ETV Bharat)

कांग्रेस कमेटी द्वारा तय कार्यक्रम के तहत 14 अगस्त रात 12 बजते ही आजादी का जश्न शुरू होना था. सबसे पहला कार्यक्रम चकरा घाट पर तिरंगा फहराने का था. जिसे तत्कालीन संयुक्त प्रांत के वित्त मंत्री दुर्गा शंकर मेहता ने फहराया था. इसके बाद राष्ट्र गीतों का गायन हुआ और चकरा घाट से लगे ऐतिहासिक किले से 63 तोप के गोलों की सलामी दी गई थी. इसके बाद पूरे शहर में जश्न का माहौल हो गया था. जगह-जगह प्रभात फेरिया निकल जा रही थी, लोग नाच गाकर जश्न मना रहे थे.

Last Updated : August 15, 2026 at 9:04 AM IST

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