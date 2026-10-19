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सागर में होता है इमरान खान के रावण का दहन, 51 फीट के दशानन के साथ मेघनाद और कुंभकरण होगा भस्म

सागर में होता है इमरान खान के रावण का दहन ( ETV Bharat )

सागर: भारतीय संस्कृति की विविधता और उसके त्यौहार सांप्रदायिक सौहार्द की कई मिसाल कायम करते हैं. यहां अलग-अलग मजहब को मानने वाले लोग एक दूसरे के त्यौहार भाईचारे के साथ मनाते हैं. ऐसी विविधता में एकता की मिसाल दशहरा जैसे त्यौहार में सागर में देखने मिलती है. दरअसल, यहां नगर निगम द्वारा पीटीसी ग्राउंड में आयोजित होने वाले दशहरे में रावण दहन का कार्यक्रम होता है. इस बार यहां पर 51 फीट का रावण जलाया जाएगा.

खास बात ये है कि इस रावण को बनाने का काम सागर के इमरान खान पिछले 10 सालों से कर रहे हैं. जो रावण के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उनका इतना पता है कि रावण को मारने वाले राम भगवान थे, जो हिंदुओं की आस्था का विशेष केंद्र है.