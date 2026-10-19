सागर में होता है इमरान खान के रावण का दहन, 51 फीट के दशानन के साथ मेघनाद और कुंभकरण होगा भस्म
दशहरा पर राम जलाएंगे इमरान खान का बनाया रावण, सागर में पिछले 10 साल से दशहरे पर रावण बनाते हैं इमरान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 7:42 PM IST
सागर: भारतीय संस्कृति की विविधता और उसके त्यौहार सांप्रदायिक सौहार्द की कई मिसाल कायम करते हैं. यहां अलग-अलग मजहब को मानने वाले लोग एक दूसरे के त्यौहार भाईचारे के साथ मनाते हैं. ऐसी विविधता में एकता की मिसाल दशहरा जैसे त्यौहार में सागर में देखने मिलती है. दरअसल, यहां नगर निगम द्वारा पीटीसी ग्राउंड में आयोजित होने वाले दशहरे में रावण दहन का कार्यक्रम होता है. इस बार यहां पर 51 फीट का रावण जलाया जाएगा.
खास बात ये है कि इस रावण को बनाने का काम सागर के इमरान खान पिछले 10 सालों से कर रहे हैं. जो रावण के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उनका इतना पता है कि रावण को मारने वाले राम भगवान थे, जो हिंदुओं की आस्था का विशेष केंद्र है.
सागर में दहशरे के तीन सरकारी आयोजन
वैसे तो सागर शहर का मुख्य दशहरा कार्यक्रम पीटीसी ग्राउंड में सागर नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाता है. इसके अलावा शहर की सीमा में सागर छावनी परिषद और मकरोनिया नगर पालिका में भी दशहरे का आयोजन होता है. इन तीनों दशहरे के लिए रावण बनाने का काम इमरान खान करते हैं. हालांकि उनकी टीम काफी बड़ी है, जिसमें गुना से बांस का काम करने वाले कलाकार आते हैं. जो पिछले 30 सालों से दशहरे पर रावण बनाने का काम कर रहे हैं.
गुना से आने वाले कलाकार पिछले 30 सालों से रावण और ताजिया बनाने का काम करते हैं. वो इमरान खान के साथ सागर के दशहरे के लिए रावण बनाने के लिए महीने भर पहले से आ जाते हैं. गुना के भगतसिंह वंशकार बताते हैं कि "वो पिछले 30 साल से रावण और ताजिया बनाने का काम कर रहे हैं, जो उन्होंने गुना में अपने उस्ताद से सीखा था. इस काम के लिए वो राजस्थान के कोटा, झांसी और कई शहरो में जा चुके हैं. पिछले दो साल से लगातार सागर आ रहे हैं और इमरान खान के साथ रावण बनाते हैं."
आतिशबाजी का काम करते करते बनाने लगे रावण
सागर के शनीचरी इलाके में रहने वाले इमरान खान पिछले 10 सालों से दशहरा पर जलने वाले रावण को बनाने का काम करते आ रहे हैं. इमरान बताते हैं कि "ये उनका कोई पुश्तैनी काम नहीं है. वो पहले दशहरा में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया करते थे और इसी सिलसिले में यहां बनने वाले रावण का काम देखते देखते सीख गए. फिर उन्होंने गुना के बांस के कलाकारों के साथ एक टीम बनाकर सागर के दशहरे के लिए रावण बनाने का काम करना शुरू कर दिया.
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सागर नगर निगम से जो ये सिलसिला शुरू हुआ, तो छावनी बोर्ड सागर और फिर मकरोनिया नगर पालिका ने भी दशहरे के लिए रावण बनाने का काम इमरान को देना शुरू कर दिया. इस बार भी इमरान ने तीनों रावण बनाए है और नगर निगम द्वारा पीटीसी ग्राउंड में आयोजित होने वाले रावण दहन के लिए 51 फीट के रावण के साथ मेघनाद और कुंभकरण भी बनाए हैं.
क्या जानते है दशहरा और रावण के बारे में इमरान
ईटीवी भारत से खास बातचीत में इमरान से जब दशरा और रावण के बारे में बात की, तो उन्हें दशहरा और रावण के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है. इमरान बताते हैं कि रावण के बारे में वो कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं. रावण ने कुछ गलत किया था, इसलिए उसे दशहरा के दिन जलाया जाता है, लेकिन इमरान को ये पता है कि दशहरा पर रावण को राम जलाते हैं. राम के बारे में सवाल पूछने पर इमरान कहते हैं कि राम तो भगवान हैं और भगवान तो भगवान होते हैं."