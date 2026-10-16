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सागर में 12 कॉलोनाइजर पर FIR, प्लॉट-मकान खरीदने से पहले कैसे करें वैधता की पहचान

सागर में 12 कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर के आदेश ( ETV BHARAT )

सागर : सागर शहर नहीं बल्कि पूरे जिले में अवैध प्लॉटिंग का कारोबार जमकर फलफूल रहा है. ये अवैध काम बिना किसी शासकीय अनुमति और नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है. लगातार मिल रही शिकायतों पर सख्ती दिखाते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले के 12 कॉलोनाइजर पर सख्त कार्रवाई करते हुए इनके अवैध निर्माण हटाने, खसरे में अहस्तांतरणीय दर्ज कराने और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश एसडीएम को दिए हैं.

लोगों ने बिना पड़ताल के खरीदे प्लॉट