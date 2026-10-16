सागर में 12 कॉलोनाइजर पर FIR, प्लॉट-मकान खरीदने से पहले कैसे करें वैधता की पहचान
सागर में अवैध प्लॉटिंग का गोरखधंधा. जिला प्रशासन सख्त. सारे अवैध निर्माण 15 दिन में खुद हटाने के निर्देश. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 3:33 PM IST
सागर : सागर शहर नहीं बल्कि पूरे जिले में अवैध प्लॉटिंग का कारोबार जमकर फलफूल रहा है. ये अवैध काम बिना किसी शासकीय अनुमति और नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है. लगातार मिल रही शिकायतों पर सख्ती दिखाते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले के 12 कॉलोनाइजर पर सख्त कार्रवाई करते हुए इनके अवैध निर्माण हटाने, खसरे में अहस्तांतरणीय दर्ज कराने और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश एसडीएम को दिए हैं.
लोगों ने बिना पड़ताल के खरीदे प्लॉट
कुछ दिनों से बीना, रहली और राहतगढ़ में अवैध प्लॉटिंग की शिकायतें कलेक्टर को मिल रही थीं. कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि अब इस तरह के हालात उनके क्षेत्राधिकार में ना बन पाएं. खुद का घर बनाने का सपना पूरा करने के फेर में लोग इन अवैध कॉलोनाइजर का शिकार हुए हैं. लोगों ने बिना जांच पड़ताल किए इन कॉलोनाइजर से प्लॉट और मकान खरीदे हैं. कलेक्टर द्वारा करायी गयी जांच में सामने आया है कि बिना सक्षम अनुमति के अवैध रूप से प्लॉटिंग कर कॉलोनी विकसित करने का गोरखधंधा बडे़ पैमाने पर चल रहा है.
15 दिन में अवैध निर्माण हटाने के निर्देश
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 12 अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ ने सख्त कार्रवाई की है. कलेक्टर न्यायालय से पारित आदेशों के तहत संबंधित अनावेदकों को अवैध कॉलोनी के सभी चिह्नांकित निर्माण हटाने 15 दिन का समय दिया गया है. अवैध निर्माण हटाने, भूमि के खसरे के कॉलम नंबर 12 में ‘अहस्तांतरणीय’ दर्ज करने और इन सभी कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं.
बीना, रहली और राहतगढ़ में ज्यादा मामले
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के तहत संबंधित एसडीएम को निर्देशित किया है कि संबंधित भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने के लिए उप-पंजीयक कार्यालय को सूची भेजी जाए. तय की गयी 15 दिन की समय-सीमा में अनाधिकृत कॉलोनी के सभी चिह्नांकन और निर्माण नहीं हटाए जाने पर नियमानुसार निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही संबंधित खसरे के कॉलम नंबर 12 में ‘अहस्तांतरणीय’ दर्ज करने तथा संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं.
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प्लॉट-मकान खरीदने से पहले ऐसे करें पड़ताल
- केवल रजिस्ट्री के कागजात देखकर प्लॉट खरीदना बड़ा धोखा हो सकता है.
- कानूनी और मालिकाना हक की जांच जरूर करें
- विक्रेता से जमीन के मूल दस्तावेज मांगें. शुरुआती मालिकाना हक की जांच करें
- खसरा या प्लॉट नंबर लेकर तहसील कार्यालय में मिलान करें
- यह अवश्य देखें कि जमीन विक्रेता के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी है या नहीं.
- ये भी देखें कि उस जमीन पर किसी प्रकार का बैंक लोन तो नहीं है
- जमीन का भौतिक सत्यापन करें. मौके पर प्लॉट की सही सीमांकन करवाएं