न पुलिस ने सुना, न नेताओं ने, थक हारकर ग्रामीणों ने खोला अवैध शराब के खिलाफ मोर्चा

सागर के कौरासा ग्राम पंचायत में अवैध शराब की बिक्री से ग्रामीण परेशान, सुनवाई न होने पर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम, हरकत में आया प्रशासन.

ग्रामीणों ने खोला अवैध शराब के खिलाफ मोर्चा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 7:23 PM IST

4 Min Read
सागर: खुरई देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत कौरासा ग्राम पंचायत में बिक रही अवैध शराब से रहवासी परेशान हैं. उन्होंने गांव में चल रहे अवैध शराब के कारोबार को बंद कराने को लेकर जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस थाने में कई बार आवेदन दिए. इसके बावजूद गांव में अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से जारी है. ग्रामीणों को हर जगह से बस निराशा ही हाथ लगी है. सभी जगहों से थक हारकर ग्रामीणों ने शुक्रवार को खुरई-राहतगढ़ रोड स्थित ग्वारी तिराहा पर चक्काजाम लगा दिया. प्रदर्शन की सूचना लगते ही प्रशासन हरकत में आ गया.

ग्रामीणों की सहमति से हुआ चक्काजाम

कौरासा गांव के ग्रामीण सेवक साहू और निखिल परिहार ने बताया कि "गांव में लंबे समय से अवैध रूप से शराब बेची जा रही है. कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. गांव में आए दिन शराब के चक्कर में झगड़े होते रहते हैं. साथ ही पूरे गांव का माहौल खराब हो गया है. इस समस्या को देखते हुए सभी जागरूक ग्रामीणों ने एकमत होकर 2 दिन पहले ग्राम पंचायत में एक बैठक बुलाई थी. इसमें निर्णय लिया कि जब कोई अधिकारी हमारी समस्या को हल नहीं करता है. हम लोग चक्काजाम करेंगे."

शराब के कारण घट चुकी हैं कई घटनाएं (ETV Bharat)

खुरई-राहतगढ़ रोड पर लगा जाम

सुनवाई न होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने खुरई-राहतगढ़ रोड स्थित ग्वारी तिराहा पर ट्रैक्टर और बाइक खड़े कर चक्काजाम कर दिया. जाम से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. वहीं इसकी सूचना लगते ही तहसीलदार डॉ. राकेश कुमार, देहात थाना प्रभारी संतोष सिंह ठाकुर, शहरी थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह दांगी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. थाना प्रभारी ने ग्रामीणों से चर्चा कर उन्हें समझाइश दी कि गांव में किसी भी तरीके से अवैध शराब नहीं बेची जाएगी. तत्काल उन्होंने टीम भेजकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया, तब कहीं जाकर ग्रामीणों ने चक्काजाम समाप्त हुआ.

शराब के कारण कई घटनाएं हो चुकी हैं

ग्रामवासी हेमंत साहू ने बताया कि "2 दिन पहले गांव के राकेश अहिरवार ने शराब के नशे में आत्महत्या का प्रयास किया था. लेकिन समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई है. इसके अलावा गांव में आए दिन शराब को लेकर परिवारों में विवाद होता है. वहीं युवा भी शराब के आदी हो रहे हैं." गांव की कमला बंसल ने कहा, "शराब के कारण उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था. वह करीब 1 महीने से अस्पताल में इलाजरत है." राजबाई, सरोजबाई ने बताया कि "गांव में एक महिला करीब 20 साल से अवैध शराब बेच रही है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है."

ग्रामीणों ने किया चक्काजाम (ETV Bharat)

एक साथ सभी लोगों ने लिया था निर्णय

कौरासा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि प्रदीप यादव ने बताया कि "कई बार शिकायत करने के बाद भी जब कोई निराकरण नहीं निकला, तो पंचायत में एक बैठक आयोजित कर सभी लोगों ने चक्काजाम के लिए सहमति बनाई. इसके बाद गांव के सभी लोग एकत्रित होकर खुरई-राहतगढ़ रोड स्थित ग्वारी तिराहे पर चक्काजाम किया. फिलहाल, प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम को खोल दिया गया है."

कई बार हो चुकी है कार्रवाई

खुरई देहात थाना प्रभारी संतोष सिंह ठाकुर ने बताया कि "गांव में एक महिला शराब बेचती है. उस पर कई बार कार्रवाई हो चुकी है. ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि अब महिला गांव में शराब नहीं बेचेगी. यदि वह दोबारा शराब बेचती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी."

