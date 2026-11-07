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सागर में अवैध विस्फोटकों का जखीरा बरामद, भूसे के अंदर मिले एक्सप्लोसिव के 87 कार्टून

सागर में अवैध विस्फोटकों का जखीरा बरामद ( ETV Bharat )

सागर: बहेरिया थाना इलाके के मझगवां गांव में अवैध विस्फोटक सामग्री के भंडारण और बिक्री का मामला सामने आया है. यहां भारी मात्रा में ब्लास्टिंग में इस्तेमाल होने वाला एक्सप्लोसिव बरामद किया गया है. हैरानी की बात ये है कि इस विस्फोटक सामग्री को मझगवां गांव में एक बाड़े में भूसे के अंदर छिपाकर रखा गया था. वहीं से इसकी सप्लाई ग्राहकों के लिए की जा रही थी. पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्सप्लोसिव की 30 से 35 पेटियां जब्त की हैं. घटना के बाद बम डिस्पोजल स्कवाॅड भी जांच कर रही है.

मझगवां में पुलिस ने मारा छापा सीएसपी राहुल कटारे से मिली जानकारी के अनुसार, "बहेरिया थाना प्रभारी शशिकांत गुर्जर को शुक्रवार रात सूचना मिली थी कि मझगवां में दुलीचंद पटेल नामक व्यक्ति ने एक बाड़े में बड़े पैमाने पर अवैध विस्फोटक पदार्थ छिपाकर रखे हैं. सूचना मिलते ही बहेरिया थाना पुलिस ने मौके पर दबिश दी. तलाशी के दौरान भूसे के अंदर छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री का बड़ा जखीरा सामने आया.