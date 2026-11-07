सागर में अवैध विस्फोटकों का जखीरा बरामद, भूसे के अंदर मिले एक्सप्लोसिव के 87 कार्टून
सागर के मझगवां गांव में भूसे में छिपाकर रखे गए पिकअप वाहन से 87 कार्टून एक्सप्लोसिव, जिलेटिन राॅड, डेटोनेटर बरामद. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 9:12 PM IST
सागर: बहेरिया थाना इलाके के मझगवां गांव में अवैध विस्फोटक सामग्री के भंडारण और बिक्री का मामला सामने आया है. यहां भारी मात्रा में ब्लास्टिंग में इस्तेमाल होने वाला एक्सप्लोसिव बरामद किया गया है. हैरानी की बात ये है कि इस विस्फोटक सामग्री को मझगवां गांव में एक बाड़े में भूसे के अंदर छिपाकर रखा गया था. वहीं से इसकी सप्लाई ग्राहकों के लिए की जा रही थी. पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्सप्लोसिव की 30 से 35 पेटियां जब्त की हैं. घटना के बाद बम डिस्पोजल स्कवाॅड भी जांच कर रही है.
मझगवां में पुलिस ने मारा छापा
सीएसपी राहुल कटारे से मिली जानकारी के अनुसार, "बहेरिया थाना प्रभारी शशिकांत गुर्जर को शुक्रवार रात सूचना मिली थी कि मझगवां में दुलीचंद पटेल नामक व्यक्ति ने एक बाड़े में बड़े पैमाने पर अवैध विस्फोटक पदार्थ छिपाकर रखे हैं. सूचना मिलते ही बहेरिया थाना पुलिस ने मौके पर दबिश दी. तलाशी के दौरान भूसे के अंदर छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री का बड़ा जखीरा सामने आया.
87 कार्टून एक्सप्लोसिव और जिलेटिन राॅड बरामद
सीएसपी राहुल कटारे ने बताया, "पुलिस टीम ने जब मझगवां गांव के दुलीचंद पटेल के घर पर दबिश दी, तो उसके घर के पीछे एक कमरे में भूसे में और एक पिकअप वाहन में रखी 87 कार्टून एक्सप्लोसिव और जिलेटिन राॅड, डेटोनेटर और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई. मौके से अलग-अलग कंपनियों के विस्फोटक की करीब 30 से 35 पेटियां बरामद की गई हैं."
इसके अलावा विस्फोटक से जुड़ी अन्य सहायक सामग्री भी मिलने की जानकारी सामने आई है. इस विस्फोटक मुख्य रूप से खनन और पहाड़ों में ब्लास्टिंग जैसे कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में बिना वैध अनुमति के इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का भंडारण कर इसे यहीं से बेची भी जा रही थी.
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'विस्फोटकों के अवैध कारोबार में शामिल लोगों की जांच तेज'
सीएसपी मकरोनिया राहुल कटारे का कहना है, "इस कार्रवाई में बड़े पैमाने पर विस्फोटक सामग्री प्राप्त हुई है. पुलिस और प्रशासनिक अमले की कार्रवाई फिलहाल जारी है. जब्त विस्फोटक का कुल वजन और उसकी वास्तविक मात्रा का आधिकारिक खुलासा होना बाकी है.
पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि विस्फोटक सामग्री कहां से लाई गई थी, इसकी सप्लाई किन लोगों को की जा रही थी और इस पूरे अवैध कारोबार के पीछे कौन-कौन लोग शामिल है. इस मामले में दुलीचंद पटेल और यूपी के अंबडेकर नगर के रिंकू को आरोपी बनाया गया है."