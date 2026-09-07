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उज्जैन से है जहरीली शराब का कनेक्शन, यूपी से नहीं, उमंग सिंघार का बड़ा आरोप

भोपाल: सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर जमकर हमला बोला है. उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार के जिम्मेदार अधिकारी जहरीली शराब मामले में शराब कारोबारियों को बचाने में जुटे हैं. सागर से लौटने के बाद भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जहरीली शराब का नेटवर्क उत्तर प्रदेश से नहीं, बल्कि उज्जैन से जुड़ा हुआ है. अधिकारी उत्तर प्रदेश कनेक्शन बताकर मामले में पल्ला झाड़ने में लगे हैं.

जहरीली शराब का यूपी से नहीं उज्जैन से कनेक्शन: उमंग सिंघार

उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल अपने ही क्षेत्र में नशे का व्यापार खत्म नहीं कर पा रहे. सरकार को उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए. उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि 140 रुपए में दुकान पर बिकने वाली शराब 40 से 50 रुपए में बिक रही है. बिना शासन प्रशासन की मदद के प्रदेश में नेटवर्क नहीं चलाया जा सकता. दो डिस्टिलरी मध्य प्रदेश के धार से सागर जा रही थी. गुजरात के भावनगर में जब जहरीली शराब से लोग मरे तो उसका कनेक्शन उज्जैन से जुड़ा. उमंग सिंघार ने सवाल किया कि "आखिर अनीस यादव कौन है? आखिर क्यों उज्जैन से नेटवर्क चल रहा है. मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि जहरीली शराब के मामले में उज्जैन का नाम क्यों आ रहा है. राज्य सरकार ने सागर मामले में अभी तक किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की."